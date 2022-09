Alerte : la course aux séries éliminatoires de la Major League Soccer se rétrécit.

C’est arrivé avec environ un mois de retard, mais nous avons enfin une idée de ce à quoi ressemble la course aux séries éliminatoires. Les équipes du bas sont, sinon éliminées mathématiquement, éliminées de manière réaliste et nous savons qui se bat vraiment pour une place en séries éliminatoires.

A l’Est, la New England Revolution a de grandes chances de sauter au-dessus de la ligne et l’Inter Miami s’accroche toujours à la chance de son puncheur. Dans l’Ouest, les LA Galaxy et les Seattle Sounders tentent désespérément de se frayer un chemin dans les séries éliminatoires et pourraient bien le faire.

C’est la course aux séries éliminatoires. Ca a du sens. Il est raisonnable de suivre. Il ne nécessite pas des centaines de permutations. C’est un vrai combat. Enfin, on comprend à quoi ça ressemble. Quant à, eh bien, toute la ligue? Classons-les.

– MLS sur ESPN+ : Diffusez des matchs en direct, des rediffusions (États-Unis)

– Football sur ESPN+ : FC Daily | Futbol Amériques

Classement précédent : 1

Prochain match MLS : Samedi contre Atlanta United, 15 h 30 HE

Marquer seulement cinq buts pour battre Orlando ? Ils glissent.

Classement précédent : 2

Prochain match MLS : Mardi contre Chicago Fire, 19 h 30 HE, ESPN +

Une autre semaine, un autre retour, cette fois contre Columbus pour un match nul. Mais s’ils voulaient arrêter d’avoir besoin de retours si souvent, ce serait probablement une bonne idée.

Classement précédent : 3

Prochain match MLS : Mardi contre Minnesota, 20 h HE, ESPN +

LAFC a encore perdu. Et c’est mauvais. Mais la seule chose que vous pouvez vraiment retenir de leur défaite à Dallas, c’est que recevoir un carton rouge à la 13e minute n’est pas une bonne décision, car cela a essentiellement décidé du match. Donc plus de cartons rouges à la 13e minute, d’accord ?

Classement précédent : 5

Prochain match MLS : Samedi contre San Jose, 22 h 30 HE, ESPN +

Paul Arriola, à juste titre, a obtenu une tonne de crédit pour son coup franc rapide et intelligent pour mettre en place l’égalisation de Dallas lors de leur victoire 2-1 contre LAFC, mais, mec, la finition de Jesús Ferreira est absurdement bonne. Il est à cet endroit maintenant où il termine avec une telle facilité que vous manquez parfois à quel point c’est difficile.

jouer 1:44 Jesus Ferreira marque deux buts pour mener le FC Dallas à une victoire 2-1 sur LAFC.

Classement précédent : 4

Prochain match MLS : Mercredi contre RSL, 21 h 15 HE, ESPN +

Vous vous souvenez quand Verde a consolidé sa position de prétendant à la coupe en annihilant LAFC ? Ils ont perdu trois matchs de suite depuis par un score combiné de 8-1, après que Seattle les ait manipulés ce week-end. Ce n’est pas très concurrent.

Classement précédent : 6

Prochain match MLS : Mardi contre LAFC, 20 h HE, ESPN +

Perdre à Portland n’est pas inquiétant, surtout avec Emanuel Reynoso absent, mais trois défaites consécutives – toutes sans but – l’est.

Classement précédent : sept

Prochain match MLS : Samedi contre NYCFC, 13 h HE, ESPN +

Alors que les projecteurs sont braqués sur l’Union en feu, les Red Bulls ont également tranquillement atteint leur rythme. Une victoire à domicile ultra rare contre les Revs leur donne 13 points sur leurs six derniers matchs.

Classement précédent : 8

Prochain match MLS : Samedi contre Austin, 21 h HE, ESPN +

Dès le départ, le NSC a été battu par le Galaxy, mais parfois les équipes sont en grande forme, alors les dieux les regardent avec bienveillance et lèguent à l’équipe un point immérité. Nashville sont les fiers propriétaires d’un en ce moment.

Classement précédent : 9

Prochain match MLS : Mercredi contre Austin, 21 h 15 HE, ESPN +

Le problème avec le fait d’être l’équipe que la magie gagne est que parfois vos pouvoirs vous abandonnent, alors vous dessinez DC à la maison.

Classement précédent : 13

2 Connexe

Prochain match MLS : Dimanche contre Columbus, 13 h HE

Les Timbers sont-ils l’équipe qui a remporté quatre victoires consécutives et qui obtient les meilleurs résultats dans l’Ouest ? Ou sont-ils l’équipe constamment dans des matchs serrés sur une série insoutenable de victoires à un but? Après avoir battu le Minnesota, 1-0, ce qu’ils sont n’est pas seulement une équipe en séries éliminatoires, mais avec une chance de s’emparer du terrain pour ouvrir les séries éliminatoires.

Classement précédent : dix

Prochain match MLS : Mercredi contre Atlanta, 18 h HE, ESPN +

Il n’y a pas de bonne façon de perdre 5-1, mais ils étaient à Philadelphie, donc c’était vraiment une question de savoir quel niveau de douleur les Lions subiraient.

jouer 0:34 Mikkel Uhre but 43e minute Union de Philadelphie 2-0 Orlando City SC

Classement précédent : 11

Prochain match MLS : Mardi contre Inter Miami, 20 h HE, ESPN +

Obtenir un point à Montréal? Excellent. Faire exploser une avance tardive de deux buts ? Très mauvais. Divisez la différence et l’équipage obtient une note de passage que leurs parents ont clairement indiqué n’est pas assez bon.

Classement précédent : 12

Prochain match MLS : Samedi contre Orlando, 19 h 30 HE, ESPN +

Cela allait toujours être trop peu, trop tard lorsque le TFC a signé Federico Bernardeschi et Lorenzo Insigne. Non seulement ils avaient un trou géant pour sortir de l’Est, mais la défense n’allait certainement pas aider à construire l’échelle. Et après avoir perdu contre Atlanta, 4-2, nous pouvons dire en toute sécurité que le TFC est terminé.

Classement précédent : 14

Prochain match MLS : Samedi contre Salt Lake, 21 h 30 HE, ESPN +

Luciano Acosta a marqué, ce qui était bien, mais ses trois passes décisives dans une victoire 6-0 contre San Jose qui l’a mené à 18 cette saison ont été plus impressionnantes.

jouer 1:01 Le Brenner du FC Cincinnati termine le match avec trois buts en seconde période.

Classement précédent : 15

Prochain match MLS : Mercredi contre Whitecaps, 22 h HE, ESPN +

Chicharito est, statistiquement, un tireur de penalty indéfendable. Il y a une semaine, le Galaxy manquait trois points à cause d’une panenka hilarante mal prise. Alors qu’ont-ils fait cette semaine ? Ils l’ont laissé en prendre un autre. C’est pourquoi ils ont quitté Nashville avec un point au lieu de trois et ils pourraient regarder les séries éliminatoires de chez eux parce qu’ils ont continué à laisser Chicahrito prendre des pénalités qu’ils savaient qu’il ne devrait pas prendre.

Classement précédent : 18

Prochain match MLS : Samedi contre Vancouver, 22 h HE, ESPN +

Juste au moment où vous pensez que vous êtes enfin sorti sur les Sounders 2022, ils crient Austin et vous aspirent à nouveau.

Classement précédent : 16

Prochain match MLS : Mardi contre Columbus Crew, 20 h HE, ESPN +

Le record épouvantable de l’Inter à l’extérieur a pris un autre coup, cette fois dans les environs hostiles du SeatGeek Stadium de Chicago.

Classement précédent : 17

Prochain match MLS : Mardi contre Houston, 20 h 30 HE, ESPN +

Les chances des Revs en séries éliminatoires ont pris un coup dur avec leur défaite contre les Red Bulls, mais trois de leurs quatre derniers matchs sont contre des équipes hors de la course aux séries éliminatoires et le quatrième est à domicile. Trois points et quatre à jouer et ils sont les favoris pour entrer ? Honnêtement, ils pourraient l’être.

jouer 0:22 Lewis Morgan marque un penalty pour donner l’avantage aux Red Bulls à la 78e minute.

Classement précédent : 20

Prochain match MLS : Mardi contre DC, 20 h 30 HE, ESPN +

Il y a quelque chose là-bas dans SKC ayant sa pire saison sous Peter Vermes et se rendant à Houston pour le premier match depuis que le Dynamo a renvoyé Paulo Nagamura, Jimmy Nielsen et Chris Martinez, qui avaient tous une longue histoire avec Vermes à Kansas City. Je n’ai aucune idée de ce que c’est, mais le match nul sans but auquel ils ont joué en fait probablement partie aussi.

Classement précédent : 22

Prochain match MLS : Samedi contre Chicago, 20 h HE, ESPN +

Pour être clair, Charlotte ne participera pas aux séries éliminatoires, mais il reste quatre matchs dans une saison qui a vu son entraîneur jeter la liste sous le bus en pré-saison, chaque joueur désigné sous-performant, une chance managériale de mi-saison et une incapacité totale à jouer loin de chez eux, et ils sont toujours mathématiquement en vie pour les séries éliminatoires après avoir battu le NYCFC. Leurs enfants vont jouer en fin de saison, des matchs significatifs. En ce qui concerne les saisons des catastrophes, celle-ci est nettement non désastreuse.

Classement précédent : 23

Prochain match MLS : Mercredi contre Orlando, 18 h HE, ESPN +

La réponse au problème de longue date des Five Stripes : “Qui sera le meilleur buteur ?” est… JJ Purata ? Rien ne dit une saison de confusion comme votre défenseur central devient le buteur que vous recherchiez avec un tour du chapeau pour battre Toronto.

jouer 1:39 Juan José Purata alimente l’Atlanta United FC avec un tour du chapeau

Classement précédent : 24

Prochain match MLS : Mercredi contre San Jose, 22 h HE, ESPN +

Les Rapids ont battu les Caps et ont confirmé que s’ils pouvaient jouer tous les matchs à domicile contre des non-concurrents, ils seraient une équipe assez compétitive.

Classement précédent : 19

Prochain match MLS : Mercredi contre LA Galaxy, 22 h HE, ESPN +

Bravo aux ‘Caps, qui n’ont pas eu peur d’essayer beaucoup de choses cette saison. Joueurs, formations, styles, ils ont tout essayé. Malheureusement, aucun d’entre eux n’a très bien fonctionné, tout comme rien n’a fonctionné dans une défaite contre le Colorado.

Classement précédent : 21

Prochain match MLS : Samedi contre Red Bulls, 13 h HE, ESPN +

Dans une autre édition de “C’est dommage qu’ils aient si bien commencé la saison parce que cette équipe ne mérite absolument pas une place en séries éliminatoires”, le NYCFC a perdu contre une équipe de Charlotte qui a joué plus d’une demi-heure avec 10 hommes.

Classement précédent : 26

Prochain match MLS : Mardi c. CF Montréal, 19 h 30 HE, ESPN+

Ils ont battu Miami et sont techniquement toujours dans la course aux séries éliminatoires. C’est plutôt bien. Mais ils ont également évité de jouer un jour plus tard alors que Chicago était inondée. C’est très bien.

Classement précédent : 25

Prochain match MLS : Mercredi contre Colorado, 22 h HE, ESPN +

Les Quakes sont (et ont été) au point de la saison où vous espérez juste que leurs pertes sont compétitives. 6-0 à Cincy n’est pas compétitif.

Classement précédent : 27

Prochain match MLS : Mardi contre Revs, 20 h 30 HE, ESPN +

Pendant des années, Houston contre Kansas City a été une bataille pour une place en Coupe MLS. Samedi, c’était l’occasion de créer une très longue liste de ce que Pat Onstad s’est trompé en 2022; une liste qui n’était pas encore complète lorsque l’arbitre a sifflé un match nul sans but.

Classement précédent : 28

Prochain match MLS : Mardi contre Kansas City, 20 h 30 HE, ESPN +

Après un match nul à RSL, les résultats de DC ne sont pas vraiment meilleurs sous Wayne Rooney qu’ils ne l’étaient auparavant, mais ça va mieux, n’est-ce pas ? Et après le début de la saison, de meilleures vibrations comptent.