Jusqu’où Marvin Harrison Jr. peut-il mener l’Ohio State ?

Michael Cohen Écrivain de football universitaire et de basket-ball universitaire

COLUMBUS, Ohio — Après avoir obtenu la réception du touché qui a finalement mis hors de portée le match de samedi contre le Maryland, le receveur de l’Ohio State, Marvin Harrison Jr., s’est levé et s’est délecté comme un roi, comme le King, un jour où des membres de la famille de LeBron James étaient dans le stade dans le cadre d’une visite de recrutement non officielle pour son plus jeune fils, un autre espoir en herbe du basket-ball. Harrison, qui a joué au jeu avec une paire de crampons emblématiques de LeBron, a levé ses genoux et a poussé ses paumes vers le gazon en hommage à la célèbre célébration du « silencieux » de la star du cerceau.

Quelques secondes plus tard, il a récidivé : un autre touché, un autre « silencieux » au fond de la zone des buts, un autre élément de preuve que Harrison est le joueur qui maintient l’offensive des Buckeyes à flot alors que les douleurs de croissance continuent de persister, même si leur record amélioré à 5-0 grâce à 27 points tardifs et sans réponse dans une victoire de 37-17 contre les Terrapins. Son premier touché – un tir de 12 verges du quart-arrière Kyle McCord – a été annulé par une pénalité de mouvement illégale contre son compatriote Xavier Johnson. Mais McCord est revenu à sa cible n°1 dès le snap suivant pour un score de 17 verges qui méritait une répétition de la célébration.

[Ohio State pushes past early threat, crushes Maryland]

« À quelques reprises, je pense qu’ils ont essayé de le doubler ou de lui accorder un peu plus d’attention », a déclaré McCord. « Mais s’il y a une opportunité en tête-à-tête avec Marvin, peu m’importe qui le garde. J’aime Marvin 10 fois sur 10. »

Amener le ballon à Harrison reste la meilleure stratégie offensive fiable de l’Ohio State – et, parfois, la seule – alors que la saison approche de son point médian. McCord a ciblé Harrison sur 15 de ses 29 passes tout en lançant pour 320 verges et deux scores contre le Maryland, et le meilleur receveur du football universitaire en a récolté huit pour un sommet de la saison de 163 verges. Harrison représentait 42,7% de la production offensive totale des Buckeyes et avait au moins un attrapé ou infligé une pénalité d’interférence de passe à chaque entraînement atteignant la zone des buts. Ce faisant, Harrison a enregistré le 10e match de réception de 100 verges de sa carrière pour égaler Michael Jenkins et Garrett Wilson au troisième rang de l’histoire du programme avec plus d’une demi-saison à jouer.

Le fait qu’Harrison ait dépassé le cap du siècle à trois reprises lors des cinq premiers matchs de l’Ohio State témoigne plus de la transcendance individuelle que de toute sorte de succès offensif global. Les Buckeyes sont entrés dans le week-end au 33e rang en attaque totale avec 447,5 verges par match et ont terminé 65 verges en dessous de leur moyenne samedi. Ils ont une attaque précipitée qui s’est glissée en dehors du top 70, puis n’a produit que 1,9 verges par course contre les Terrapins. Ils ont des problèmes de blessures au niveau du défenseur (TreVeyon Henderson) et du receveur large (Emeka Egbuka) après que le premier ait complètement raté le match de samedi et que le second ait abandonné pour ne jamais revenir. La question qui pourrait définir la saison de l’Ohio State est de savoir si Harrison peut maintenir son équipe invaincue jusqu’à ce que le reste de l’offensive rattrape son retard.

« Une très bonne pièce de Marvin Harrison », a déclaré Day. « Et nous en avions besoin parce que [Maryland was] mettre beaucoup de gars dans la surface et laisser parfois le milieu du terrain ouvert. Et nous en avons profité en seconde période. »

Briser Kyle McCord, Ohio State après sa victoire contre le Maryland

Les contributions d’Harrison ont été si explosives qu’il était facile d’oublier qu’il a travaillé pendant le match de samedi avec une cheville blessée après avoir été enroulé lors d’une victoire émouvante contre Notre Dame il y a deux semaines. Day a déclaré aux journalistes qu’Harrison serait prêt à jouer contre le Maryland, mais Harrison a déclaré que la blessure était pire que le problème à la cheville qu’il a combattu la saison dernière en captant 77 passes pour 1 263 verges et 14 touchés. Au cours de son entretien d’après-match, Harrison a crédité à plusieurs reprises le personnel médical de l’Ohio State pour les heures qu’ils ont passées à travailler avec lui ces derniers jours, essayant et réessayant divers travaux sur bande pour trouver la solution la plus confortable.

« Je vais certainement le ressentir demain », a-t-il déclaré.

Le caractère unidimensionnel de l’offensive de l’Ohio State était flagrant dans un match où la ligne offensive ressemblait à une passoire pendant la majeure partie des trois quarts. Un quintette composé de Josh Simmons (LT), Donovan Jackson (LG), Carson Hinzman (C), Matthew Jones (RG) et Josh Fryar (RT) a laissé McCord faire face à des vagues de pression alors que les cinq premières possessions des Buckeyes ont donné quatre bottés de dégagement. et un turnover sur les downs. Le seul touché de l’Ohio State dans la première mi-temps est survenu sur un choix de six par la sécurité Josh Proctor près de la moitié du deuxième quart-temps.

Marvin Harrison Jr. de l’Ohio State : « Confiance. Confiance. Confiance.’

La ligne de statistiques de McCord comprenait un sommet en carrière de 320 verges, deux touchés et aucune interception, mais les chiffres finaux démentaient une série de bousculades frénétiques, de passes renversées et de problèmes de reconnaissance auto-décrits qui ont contribué à un départ de 4 sur 10 et à des échecs sur huit. des neuf premières tentatives des Buckeyes au troisième essai. En dehors d’une couverture ratée qui a produit un achèvement de 37 verges pour Julian Fleming – et même alors, le ballon a été si mal lancé que Fleming a été plaqué avant ce qui aurait dû être un touché infaillible – le touché de 44 verges. par l’ailier rapproché Cade Stover, c’était le seul achèvement de McCord de plus de 19 verges pour quelqu’un qui ne s’appelait pas Harrison.

« Évidemment, au début, j’ai eu l’impression d’avoir raté certaines opportunités ou de les avoir vues juste une seconde plus tard », a déclaré McCord, « donc ce n’est personne d’autre que moi-même. C’est juste un domaine dans lequel je dois continuer à grandir et continuer à trouver des moyens de commencer vite. Si nous pouvons reproduire ce que nous avons fait en seconde période mais le faire en première mi-temps, je pense que c’est un jeu complètement différent. Et cela commence en grande partie avec moi. «

Plus préoccupante est l’attaque précipitée qui a été bloquée par une défense contre la course du Maryland qui est entrée dans la semaine 6 au sixième rang du Big Ten. Sans Henderson, qui, selon Day, aurait pu jouer si nécessaire, le secondeur converti Chip Trayanum a assumé la charge en écrasant les corps sur 61 mètres en 20 courses meurtrières, dont la plus longue mesurait 24 pieds.

Retour sur le jeu dominant de Marvin Harrison Jr. : 163 yards, TD

Le meilleur coureur de l’année dernière, Miyan Williams, qui a porté six fois pour 23 verges, a eu peu d’opportunités, tandis que l’ancienne recrue quatre étoiles Dallan Hayden n’a pas enregistré de course toute la saison malgré un gain de 553 verges en 2022. On ne sait pas ce qui en est la cause. leurs réductions respectives du temps de jeu, mais même le retour imminent d’Henderson n’est pas sans inquiétude compte tenu de sa longue histoire de blessures.

« Juste en me basant sur la façon dont tout s’est déroulé l’année dernière [with Henderson’s foot injury] », a déclaré Day, « la décision a été prise de le retenir cette semaine pour être sûr qu’il serait à fond la semaine prochaine parce que nous savons que nous avons beaucoup de football devant nous. »

Ou peut-être que rien de tout cela n’aura vraiment d’importance. Peut-être qu’Harrison est si bon et si dominant et tellement meilleur que apparemment tous les arrières défensifs du football universitaire que lui seul peut amener les Buckeyes là où ils veulent aller. Peut-être que Day et le coordinateur offensif Brian Hartline peuvent créer suffisamment de chances pour qu’Harrison s’imprime dans les matchs, que les adversaires choisissent ou non de le doubler. Peut-être que McCord sait que le plan le plus intelligent consiste simplement à le lancer au joueur portant le numéro 18.

Cela a certainement joué contre le Maryland puisque Harrison incarnait le roi.

« LeBron fait beaucoup pour l’état de l’Ohio dans son ensemble », a déclaré Harrison. « Alors je lui ai fait un cri. »

Michael Cohen couvre le football universitaire et le basket-ball pour FOX Sports en mettant l’accent sur le Big Ten. Suivez-le sur Twitter à @Michael_Cohen13 .

