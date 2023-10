Jusqu’où Biden laissera-t-il aller Israël à Gaza ?

Le président Joe Biden et son équipe répètent qu’Israël a parfaitement le droit de répondre à la violence. Mais il n’est pas clair si Washington a demandé à Israël de s’abstenir de certaines manœuvres, soit par crainte d’une nouvelle escalade du conflit, soit pour empêcher les sceptiques israéliens au sein du parti démocrate de porter plainte.

Aucune demande de ce type ne semble avoir été formulée jusqu’à présent.

« Nous restons concentrés sur la responsabilisation des terroristes pour leurs attaques et nous soutenons qu’Israël prenne les mesures nécessaires et proportionnées pour défendre son pays et protéger sa population, et ce faisant, les citoyens américains vivant, travaillant et voyageant en Israël », a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale. Adrienne Watson a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique. Au moins 11 Américains en Israël ont été confirmés morts dans ces attaques, l’administration notant qu’il est possible que des citoyens américains figurent parmi les otages du Hamas.

Lors des crises précédentes dans la région, l’administration Biden a réagi de manière rythmée. Au début, les États-Unis – du moins en public – semblent donner carte blanche à Israël dans sa réponse. Au fil du temps, Washington intensifie la pression pour contraindre Jérusalem à accepter un cessez-le-feu. (Le secrétaire d’État Antony Blinken a publié il y a deux jours une déclaration sur X appelant à un cessez-le-feu avant qu’il ne soit supprimé.) C’est le manuel de jeu que Biden a utilisé en 2021 lors d’une escarmouche beaucoup plus petite entre Israël et le Hamas, mettant fin au conflit en 11 jours.

Mardi après-midi, Biden a suivi cette trajectoire en soutenant farouchement Israël lors d’un discours à la Maison Blanche.

« La brutalité du Hamas, sa soif de sang, rappellent les pires déchaînements de l’Etat islamique. C’est du terrorisme », a déclaré Biden. « Nous sommes aux côtés d’Israël et nous veillerons à ce qu’Israël dispose de ce dont il a besoin pour prendre soin de ses citoyens, se défendre et répondre à cette attaque. » Il a ajouté que les États-Unis enverraient des munitions et des intercepteurs de remplacement pour le système israélien Iron Dome, qui empêche les roquettes tirées par le Hamas et d’autres groupes d’atteindre des cibles à l’intérieur du pays.

Israël souligne la nécessité d’opérer dans toute la mesure de ses capacités militaires et jusqu’à présent, l’administration Biden semble écouter. Netanyahu a dit à Biden « nous devons aller » à Gaza, expliquant qu’une invasion terrestre était le seul moyen d’extirper le Hamas. Axios a signalé. « Biden n’a pas essayé de faire pression sur Netanyahu ou de le convaincre de ne pas mener d’opération terrestre », selon le rapport.

L’administration ne veut pas que les civils de Gaza souffrent Crimes de guerre présumés du HamasMême si le Les Forces de défense israéliennes ont déjà noté que certains mourraient malheureusementen grande partie parce que le Hamas possède des bureaux dans des immeubles proches des habitations, des écoles et des entreprises.

Interrogé par un journaliste pour savoir si l’administration avait averti Israël de quelque manière que ce soit de ne pas cibler les civils, le John Kirby du NSC a noté qu’Israël contre-attaquait « de manière agressive, et étant donné l’ampleur et l’ampleur de la violence, nous comprenons d’où cela vient ». Mais, poursuit Kirby, Israël, en tant que démocratie, partage des valeurs avec les États-Unis « lorsqu’il s’agit de [the] droit de la guerre et respect de la vie.

Le conseiller adjoint à la sécurité nationale, Jon Finer, a réitéré ce point dans une interview lundi soir sur MSNBC, déclarant : « Nous conseillons que cette guerre soit menée sur la base des principes du droit international. »

Cela suggère que même s’il n’y a pas eu d’avertissement, l’administration est convaincue qu’Israël fera ce qu’il peut pour protéger les Gazaouis non combattants. Pendant ce temps, Israël a appelé environ 300 000 réservistes pour l’aider dans la campagne contre le Hamas – une campagne dont Netanyahu parle en termes sévères.

« Nous venons seulement de commencer à frapper le Hamas », a-t-il déclaré lundi. « Ce que nous ferons à nos ennemis dans les jours à venir se répercutera sur eux pendant des générations. »