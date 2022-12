Jusqu’au bout, Grant Wahl s’est battu sans crainte pour ce qu’il croyait

Chris Jones est au Qatar pour couvrir la Coupe du monde masculine pour CBC Sports.

Grant Wahl, le célèbre journaliste de football américain, est décédé samedi matin au stade Lusail à l’extérieur de Doha, alors qu’il couvrait sa huitième Coupe du monde masculine et le jeu qu’il aimait.

Il s’est effondré dans la tribune médiatique lors du dramatique quart de finale entre l’Argentine et les Pays-Bas, qui était allé en prolongation. Les ambulanciers ont continué à le soigner sur place tandis que les Argentins gagnaient aux tirs au but. Il a été emmené sur une civière et déclaré mort dans un hôpital local. Le stade était alors vide.

Grant et moi avons célébré nos anniversaires ici au Qatar, à quatre jours d’intervalle. J’ai eu 49 ans, et il en a eu 48. Mon instinct écrasant aujourd’hui – le premier jour frais et gris depuis le début de la Coupe du monde – est de prendre le prochain vol de retour et d’envelopper mes deux garçons dans des câlins. J’essaie de faire passer ces sentiments en écrivant sur mon ami.

Il était important dans les cercles de football à tous égards. Grant mesurait environ neuf pieds et avait une tête parfaitement chauve, alors il se démarquait quand même. Je l’ai rencontré pour la première fois lors de la Coupe du monde masculine en Afrique du Sud en 2010. C’était ma première et sa cinquième. Il était gentil et généreux en expliquant comment les choses fonctionnaient.

Libre à lire : Que s’est-il passé lorsque la sécurité de la Coupe du monde du Qatar m’a détenu pendant 25 minutes pour avoir porté un t-shirt soutenant les droits LGBTQ, a pris de force mon téléphone et a exigé avec colère que je retire mon t-shirt pour entrer dans le stade. (J’ai refusé.) Histoire : https://t.co/JKpXXETDkH pic.twitter.com/HEjr0xzxU5 —@GrantWahl

Quelqu’un m’a dit qu’il lavait ses jeans en les mettant au congélateur, ce qui m’a paru fou, et un soir à Johannesburg j’ai eu le courage de lui demander si c’était vrai. C’était le cas, et il m’a donné une défense passionnée de la pratique.

Une recherche sur Internet a révélé que geler vos jeans est, au mieux, un exercice d’une efficacité douteuse, mais Grant a été inébranlable. Quand Grant croyait en quelque chose, il y croyait de tout son cœur.

Hier soir, il s’est assis juste en face de moi, une rangée en moins. Il arriva à sa place près du coup de sifflet. Quand il l’a fait, j’ai pensé, “Oh, il y a Grant Wahl,” et je lui ai fait un signe de la main. Il avait l’air fatigué et blême, mais il n’allait pas rater un si gros match.

Le dernier but qu’il a vu est survenu sur un coup franc sournois des Néerlandais qui a créé l’égalité à la 101e minute du temps réglementaire, le dernier égaliseur de l’histoire de la Coupe du monde. Grant a tweeté son admiration pour la pièce: “Juste un incroyable but sur coup de pied arrêté par les Pays-Bas”, a-t-il écrit. Quelques minutes plus tard, sa couleur a changé et il est tombé de sa chaise. Bedlam a éclaté.

Grant avait été particulièrement intrépide ici. Avant que les États-Unis n’affrontent le Pays de Galles le 21 novembre, il avait été détenu par les forces de sécurité qataries pour avoir porté un T-shirt noir avec un ballon de football entouré d’un arc-en-ciel sur le devant.

Eric Wahl, le frère de Grant, est ouvertement gay, et Grant était un évangéliste implacable pour ses causes, qui incluaient le droit de son frère de regarder un match de football sans crainte.

Grant Wahl sourit en tenant une réplique du trophée de la Coupe du monde lors d’une cérémonie de remise de prix au Qatar le 29 novembre qui a récompensé les journalistes qui avaient couvert huit Coupes du monde. (Brendan Moran, FIFA via AP)

Grant avait également monté une défense forte et répétée des travailleurs migrants du Qatar, et je ne peux pas m’empêcher de penser à quel point il est maintenant l’un des leurs, d’une manière terrible, bientôt ramené chez sa veuve, le Dr Céline Gounder, alors que la vie à Doha et le tournoi continue.

Couvrir une Coupe du monde est un privilège incroyable, ainsi qu’une incroyable corvée. Normalement, personne ici ne songerait à s’en plaindre, sauf les uns aux autres.

Grant traînait dernièrement. Ce n’est pas inhabituel – après trois semaines de nuits tardives, de repas dispersés et de stress lié aux délais, nous sommes tous flétris – mais il souffrait plus que la plupart. Il avait une mauvaise toux, et il a écrit qu’il avait vu un médecin, qui pensait qu’il avait une bronchite. Vendredi, il a pris des médicaments et est venu à son dernier stade.

L’une des choses qui m’a toujours le plus impressionné chez Grant était son éthique de travail. Il y a quelques années, il est devenu indépendant, vendant des abonnements en ligne à ses histoires. Il s’est tenu aux normes professionnelles les plus rigoureuses. Il a écrit copieusement sur les délais qu’il s’était imposés, jurant de continuer à récompenser ses lecteurs pour leur confiance, qu’il considérait comme sacrée.

Vrai croyant

Après que Grant ait refusé d’enlever son t-shirt arc-en-ciel et ait été libéré par la sécurité – la FIFA s’est excusée plus tard pour l’incident – il est entré dans la tente des médias à l’extérieur du stade.

Il avait l’air secoué et en colère, et il était couvert d’un éclat de sueur. “Je viens d’être arrêté pour mon T-shirt”, m’a-t-il dit, et pour la première fois, il a raconté l’histoire qui allait bientôt faire les gros titres dans le monde entier.

Une partie de son public pensait que Grant avait porté son T-shirt exprès, pour provoquer les Qataris.

Il portait son T-shirt exprès, absolument, mais pas pour attirer l’attention. Il l’a porté parce qu’il était un vrai croyant.

“Je suppose que nous savons ce que vous écrivez ce soir,” dis-je.

“Je préfère écrire sur le football”, a déclaré Grant.

Puis il s’est assis, a ouvert son ordinateur portable, a mis ses lunettes et s’est mis au travail.