Jusqu’à une douzaine de pompiers de la tour Grenfell ont reçu un diagnostic de cancer en phase terminale après s’être précipités dans un enfer flamboyant qui a tué 72 personnes

PLUSIEURS pompiers qui ont combattu l’enfer de la tour Grenfell qui a coûté la vie à 72 personnes ont reçu un diagnostic de cancer en phase terminale.

Jusqu’à une douzaine des pompiers héros qui ont combattu l’incendie en 2017 souffrent malheureusement de cancers incurables.

Jusqu’à une douzaine de combattants qui ont combattu l’enfer de la tour Grenfell ont reçu un diagnostic de cancer en phase terminale Crédit : AFP

La nouvelle enquête indique que le nombre pourrait même atteindre 20 Crédit : Getty Images – Getty

Une enquête du Mirror a révélé que la majorité des personnes diagnostiquées souffraient de cancers digestifs et de leucémie.

Les victimes, dont certaines n’ont que la quarantaine, souffrent de maladies liées aux niveaux élevés d’exposition aux contaminants lors de l’opération de sauvetage massive.

Mais les experts craignent qu’il n’y ait plus de 20 cas liés à l’incendie meurtrier.

L’incendie accidentel, qui a été le pire en Grande-Bretagne depuis plus d’une génération, a été accéléré par un revêtement combustible mortel.

On pense qu’il a commencé au quatrième étage, avant de se propager rapidement à l’ensemble du bâtiment.

Des habitants désespérés ont été entendus crier à l’aide et des témoins horrifiés ont déclaré qu’ils pouvaient voir des gens agiter des draps par les fenêtres, certains sautant du bâtiment.

Beaucoup de ceux qui sont morts avaient reçu l’ordre de rester dans leurs appartements dans ce qui était l’une des pires catastrophes de l’histoire moderne du Royaume-Uni.

On pense qu’environ 1 300 pompiers ont été impliqués dans la tragédie de Grenfell, y compris ceux à l’intérieur et à l’extérieur de la tour, ainsi que ceux qui ont répondu dans les jours qui ont suivi l’enfer.

De nombreux pompiers qui ont assisté à Grenfell ont manqué d’air dans la tour, se sont assis dans des combinaisons contaminées pendant plus de 10 heures et ont attendu dans un sous-sol enfumé jusqu’à six heures.

Les héros ont été vus en train de manger et de boire dans leurs vêtements de protection couverts de suie, les experts de la santé affirmant qu’ils pourraient causer un cancer digestif.

Les pompiers – dont beaucoup ne portaient pas de protection – ont aspergé les points chauds par la suite, alors que les toxines étaient considérées comme “encore plus dangereuses”.

Maintenant, les pompiers et les survivants de la tragédie s’inquiètent des problèmes de santé qui les menacent et des appels ont été lancés pour un dépistage médical.

David Badillo, le premier pompier à entrer dans Grenfell. dit qu’il n’a pas de cancer mais qu’il s’inquiète pour l’avenir.

Il a déclaré : « Sur le plan personnel, c’est très inquiétant. J’ai deux jeunes enfants et je veux les voir grandir.

“J’ai été scanné et rien n’est sorti, heureusement, jusqu’à présent, mais vous ne savez pas ce qui pourrait arriver à l’avenir.”

Alors qu’un autre pompier, dans la cinquantaine, qui ne souhaitait pas être nommé, a raconté au Mirror comment Grenfell l’avait laissé suicidaire et souffrant de poumons cicatrisés.

Le père, qui vit dans le sud-est, a risqué sa vie alors que lui et ses collègues ont conduit une famille piégée en lieu sûr.

Il a déclaré: «Nous étions assez tôt sur les lieux et avons été détenus dans ce parking souterrain et nous avons respiré toutes les toxines pendant des lustres.

“J’ai entendu dire que des tas de gars et de filles avaient été malades de la” toux de Grenfell “et je n’ai jamais fumé de cigarette de ma vie.”

Il a dit qu’il avait échoué à plusieurs examens médicaux depuis l’incendie en raison de sa fonction pulmonaire et qu’il avait maintenant besoin d’inhalateurs.

« Avant Grenfell, ma santé était excellente. J’ai passé tous les examens médicaux et je n’ai eu aucun problème », a expliqué le père.

«C’est littéralement dans un mois environ que j’ai commencé à avoir cette toux et pour moi, c’est à ce moment-là que ça a commencé à se détériorer.

“La toux a continué et je suis allé pour un examen médical de routine et ils ont découvert que ma fonction pulmonaire avait diminué et j’ai été retiré du service et laissé dans les limbes.”

Des recherches menées plus tôt cette semaine par le Fire Brigades ‘Union et l’Université du Central Lancashire ont révélé que les pompiers sont au moins deux fois plus susceptibles de recevoir un diagnostic de cancer s’ils remarquent de la suie dans le nez ou la gorge.

Ils sont également deux fois plus susceptibles de recevoir un diagnostic de cancer s’ils restent dans leur EPI pendant plus de quatre heures, comme on l’a vu à Grenfell.

Cela signifie que les pompiers de Grenfell et de tout le pays demandent des contrôles de santé réguliers.

Riccardo la Torre, responsable national du syndicat des pompiers, a déclaré: «Cette recherche vitale prouve que les pompiers souffrent et meurent de cancer, d’accidents vasculaires cérébraux, de maladies cardiaques et de problèmes de santé mentale en raison de leur travail et de la protection du public.

«Nous savons maintenant que les pompiers sont exposés à des contaminants potentiellement mortels et pour la santé en raison de leur profession, et auraient certainement été à un incident de la taille et de l’ampleur de l’incendie de la tour Grenfell.

“Cependant, les pompiers sont laissés dans l’ignorance en raison du manque de surveillance régulière de la santé et de surveillance appropriée des expositions au Royaume-Uni.

“En raison de cette inaction du gouvernement et des chefs des pompiers, le syndicat des pompiers commande des recherches supplémentaires pour nous aider à exiger une protection et un soutien appropriés pour nos membres qui ont assisté à Grenfell et pour les pompiers de tout le Royaume-Uni.”