Jusqu’à un quart des personnes arrivant au Royaume-Uni en provenance de pays nécessitant l’auto-isolement à domicile ne sont pas joignables par les autorités, a admis Priti Patel dans une lettre aux députés.

Provoquant les affirmations selon lesquelles les règles de quarantaine du gouvernement «comportent trop de lacunes», le ministre a indiqué dans une correspondance avec la commission des affaires intérieures que seuls 75% des voyageurs avaient été «contactés avec succès» dans la semaine précédant le 1er mars.

En vertu des restrictions gouvernementales, les personnes arrivant au Royaume-Uni en provenance de zones ne figurant pas sur la «liste rouge» ne sont pas tenues de se mettre en quarantaine dans des hôtels désignés par le gouvernement, mais doivent remplir un formulaire de localisation de passagers et s’isoler chez elles pendant une période de 10 jours.

La lettre de Mme Patel – datée du 24 mars – mais publiée uniquement par la commission des affaires intérieures mardi, a déclaré qu’un échantillon de personnes éligibles arrivant à la frontière avait été contacté par l’isolement Assurance and Compliance (IAC).

«À ce jour, le niveau de conformité a été élevé et la grande majorité des personnes contactées ont confirmé qu’elles s’auto-isoleront pendant 10 jours à leur arrivée au Royaume-Uni», a déclaré le ministre de l’Intérieur.

« Sur les 75 807 personnes susceptibles d’être contactées par l’IAC pour la semaine se terminant le 1er mars, environ 75% ont été contactées avec succès et jugées conformes et aucune autre mesure n’a été prise. »

Treize pour cent supplémentaires n’étaient pas joignables pour un certain nombre de raisons, a ajouté Mme Patel, y compris des «exemptions sectorielles», parce qu’ils étaient des résidents d’Écosse ou du Pays de Galles, ou qu’ils faisaient partie d’un «petit nombre de passagers» qui ont fourni des informations insuffisantes sur le formulaire de localisation des passagers. Une ventilation n’a pas été incluse dans la lettre.

« Pour le reste, là où l’IAC craint que le contact ne s’auto-isole ou ne puisse être atteint, il renvoie ces cas préoccupants à l’Unité de justice pénale des forces frontalières », a ajouté le ministre de l’Intérieur.

Mme Patel a déclaré que parmi les résultats enregistrés par la police lors des visites de conformité, «jusqu’à 85%» étaient considérés comme respectant les règles ou avaient été encouragés avec succès à le faire. Dans les cas où une personne refuse de se conformer, elle pourrait être condamnée à une amende, délivrée une assignation ou arrêtée.

Mais elle a reconnu qu’il y avait des cas où il n’y avait pas de réponse ou où l’individu «n’est pas connu des personnes résidant sur la propriété» et que dans ces cas, la police est susceptible d’examiner d’autres éléments de preuve disponibles ou d’effectuer des visites supplémentaires.

Yvette Cooper, députée travailliste et présidente de la commission des affaires intérieures, a déclaré que la lettre «soulève de réelles inquiétudes quant aux lacunes importantes dans la manière dont les mesures de Covid aux frontières sont mises en œuvre».

«La lettre confirme qu’un quart des arrivées internationales qui ne sont pas mises en quarantaine obligatoire ne sont pas joignables lorsqu’elles rentrent chez elles pour s’auto-isoler.

«C’est aussi un aveu étonnant que dans des milliers de cas où les règles d’isolement à domicile sont enfreintes, aucune autre mesure d’application n’est en cours.

«Nous savions déjà par la police qu’elle ne prenait aucune autre mesure d’application si une personne n’était pas chez elle au moment des contrôles ou n’habitait pas à l’adresse qu’elle avait indiquée, même si cela constituerait une violation flagrante de la réglementation.»

Alors que le gouvernement a décidé de placer l’Inde sur la «liste rouge» à la suite d’un pic d’infections dans le pays, Mme Cooper a poursuivi: «Étant donné qu’il y aura probablement une forte augmentation du nombre de personnes revenant d’Inde au cours des prochains jours où Covid cas y compris à partir d’une nouvelle variante ont augmenté, ces lacunes dans les tests, les transports publics et les contrôles à domicile sont particulièrement préoccupantes.

«Nous sommes un an après le début de cette crise et il est inexplicable que les mesures de base aux frontières ne soient toujours pas solides. Nous voulons tous que le déploiement du vaccin réussisse et que la feuille de route ne soit pas bloquée pour rester sur la bonne voie, nous avons donc besoin d’une approche pratique et robuste pour empêcher la propagation de nouvelles variantes. Le gouvernement doit tirer des leçons et ne pas refaire les mêmes erreurs à la frontière ».