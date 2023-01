Jusqu’à un pouce de neige pourrait causer des déplacements désordonnés le jeudi matin: NWS – Shaw Local

Jusqu’à un pouce de neige pourrait causer un trajet désordonné dans une grande partie du nord de l’Illinois jeudi matin, a déclaré le National Weather Service.

Le service météorologique a émis un bulletin météo spécial qui prévoient des accumulations mineures dans toute la zone.

“Cela, combiné à des températures égales ou juste en dessous de zéro, ainsi qu’à une légère bruine verglaçante survenue la nuit dernière, créera probablement des conditions glissantes inégales pour commencer la journée. Les ponts et les viaducs sont les plus sensibles. Les automobilistes doivent faire preuve de prudence ce matin et s’assurer qu’un temps de trajet supplémentaire est autorisé », a déclaré le service météorologique.

Les perspectives s’appliquaient aux comtés de Boone, DeKalb, Kane, Kendall, La Salle, Lee, McHenry, Ogle et Winnebago et mentionnaient les villes d’Algonquin, Aurora, Belvidere, Byron, Crystal Lake, DeKalb, Dixon, Elgin, La Salle, Marseille, Mendota, McHenry, Oregon, Oswego, Ottawa, Oregon, Plano, Rochelle, Rockford, Streator, Sycamore, Woodstock et Yorkville.

La neige pourrait tomber tout au long de la journée, entraînant des revêtements qui pourraient affecter les ponts et les viaducs qui constitueraient une menace pour les routes glissantes, a indiqué le service météorologique. Il a émis une perspective météo dangereuse pour Boone, certaines parties des comtés de Cook, DeKalb, DuPage, Ford Grundy, Kane, Kankakee, Kendall, Lake, La Salle, Lee, Livingston, McHenry, Ogle, Will et Winnebago.