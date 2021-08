Jusqu’à trois quarts de Whitehall TOUJOURS vide alors que les fonctionnaires refusent de retourner dans leurs bureaux

Jusqu’aux trois quarts de Whitehall sont toujours vides car les fonctionnaires refusent de retourner dans leurs bureaux, a admis un ministre hier soir.

L’ordre de travail à domicile a finalement été levé le mois dernier – mais Downing Street n’insistera toujours pas pour que le personnel retourne à son bureau, laissant aux employeurs le soin de décider.

Jusqu’aux trois quarts de Whitehall sont toujours vides alors que les fonctionnaires refusent de retourner dans leurs bureaux, a admis un ministre hier soir Crédit : Getty

Mais la ministre de l’Éducation, Gillian Keegan, a déclaré que le moment était venu de montrer l’exemple – les personnes âgées ayant l’obligation d’agir.

Alors que les économies urbaines diurnes luttent pour se rétablir, elle a avoué que son propre département était toujours un navire fantôme.

Seul un cinquième des mandarins ont rangé Zoom et se mettent au travail.

Les ministres craignent que les carrières ne soient affectées et que des milliers d’emplois dans les centres-villes soient perdus si le personnel continue de travailler depuis les tables de la cuisine.

Mme Keegan a déclaré: « C’est sûr de rentrer – et je pense que de plus en plus de gens reviendront bientôt. »

Mais elle a ajouté que probablement 20 à 25 pour cent étaient de retour dans son service, bien que différentes personnes aient été présentes à des jours différents.

Mme Keegan a déclaré: « Pour les jeunes, il est important de construire ce capital social et d’apprendre des autres, de faire partie de cet environnement de travail dans la chair plutôt que dans votre chambre. »

Elle a affirmé que beaucoup étaient désespérés de retourner et de socialiser à nouveau avec leurs pairs.

Mme Keegan a insisté : « Nous avons cette obligation de transmettre nos connaissances, nos compétences, nos talents, de nourrir les gens, d’encadrer les gens. Il y a une limite à ce que vous pouvez faire à l’écran.

D’autres députés ont également souligné que les jeunes employés pourraient apprendre en se trouvant dans la même pièce que des collègues expérimentés.

Tory Richard Holden a appelé les entreprises et les députés à reprendre la charge, insistant sur le fait que « la présence compte ».

La ministre de l’Éducation, Gillian Keegan, a déclaré que le moment était venu de montrer l’exemple – les personnes âgées ayant l’obligation d’agir