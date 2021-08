JUSQU’À trois fonctionnaires sur quatre travaillent toujours à domicile malgré le fait que Rishi Sunak ait exhorté les jeunes travailleurs à retourner à leur bureau, a admis aujourd’hui un ministre.

Après avoir finalement levé le travail à domicile le mois dernier, Downing Street ne dira toujours pas aux travailleurs de retourner au bureau.

Les fonctionnaires devraient montrer l’exemple et retourner au bureau, a déclaré aujourd’hui un ministre Crédit : Alamy

Mais la ministre de l’Éducation, Gillian Keegan, a déclaré que le moment était venu de montrer l’exemple, ajoutant : « C’est sûr de revenir en arrière… Je pense que de plus en plus de gens [return soon]. »

Alors que les économies urbaines diurnes luttent pour se rétablir, elle a avoué que son propre département était toujours un navire fantôme avec seulement un cinquième des mandarins rangeant le zoom et se rendant au travail.

S’adressant à Times Radio aujourd’hui, elle a révélé de manière choquante que dans son propre ministère de l’Éducation, « probablement 20 à 25% » sont de retour dans les bureaux, mais a admis que « différentes personnes viennent à des jours différents ».

Hier, Mme Keegan a réitéré les propos du chancelier Rishi Sunak, qui a salué les avantages du retour pour les jeunes travailleurs.

Il a déclaré hier qu’il doutait qu’il aurait fait aussi bien dans sa carrière s’il avait commencé sa vie professionnelle à distance.

S’adressant à LinkedIn News, il a déclaré: « Je doute que j’aurais eu ces relations solides si j’avais fait mon stage d’été ou ma première partie de ma carrière sur Teams et Zoom. »

« C’est pourquoi je pense que pour les jeunes en particulier, pouvoir être physiquement dans un bureau est précieux. »

Et Mme Keegan a ajouté: « Pour les jeunes, il est en fait assez important de construire ce capital social et d’apprendre des autres, de faire partie de cet environnement de travail dans la chair plutôt que dans votre chambre. »

Mais elle a admis que « le travail flexible fera partie de notre avenir » après la pandémie, ajoutant : « nous ne disons pas aux entreprises quoi faire ».

Le gouvernement a déplacé son travail de la messagerie à domicile tout au long de l’année dernière.

Il a exhorté les Britanniques à retourner dans leurs bureaux après la première vague de la pandémie avant de revenir en arrière lorsque la deuxième vague s’est installée.

Rishi a déclaré: « Nous avons en quelque sorte cessé de dire que les gens devraient travailler activement à domicile et avons maintenant laissé aux entreprises le soin de trouver la bonne approche.

« En termes de retour au travail… conformément à tout ce que nous faisons, il s’agit d’un retour progressif aux bureaux. »

Les ministres craignent que les centres-villes et les centres-villes ne soient endommagés de manière irréparable, entraînant la perte de milliers d’emplois, si les gens ne retournent pas travailler dans les bureaux.

La plupart des entreprises ont déclaré qu’elles adopteraient une approche flexible pour retourner au bureau, les employés devant faire une partie de la semaine à la maison et une partie à leur bureau.

Rishi Sunak a déclaré hier qu’il y avait des avantages à retourner au bureau Crédit : Simon Walker HM Trésor

Le 19 juillet a vu l’assouplissement des restrictions de Covid et l’ordre de travail à domicile, en place depuis 15 mois, a finalement été levé en Angleterre.

Mais l’Écosse a dit aux travailleurs de rester chez eux au moins jusqu’au 9 août, Nicola Sturgeon devant donner une autre mise à jour aujourd’hui.