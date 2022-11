Jusqu’à son dernier panda, le Mexique se demande ce qui pourrait arriver ensuite

MEXICO CITY (AP) – Xin Xin, le dernier panda d’Amérique latine, n’est pas votre ours moyen. Originaire du Mexique, elle est le seul membre restant d’une diaspora issue de pandas géants que la Chine a offerts à des pays étrangers dans les années 1970 et 1980.

Le zoo de Chapultepec au Mexique est l’un des deux seuls zoos qui abritent des pandas sans la supervision directe du gouvernement chinois. Cette ère pourrait bientôt se terminer après plus de 50 ans car Xin Xin, la petite-fille de pandas offerte par la Chine, est sans enfant, en ménopause et, à 32 ans, très âgée.

Ce pourrait être la fin des pandas en Amérique latine si le gouvernement mexicain rechignait au prix d’un nouveau panda.

Xin Xin est un panda de deuxième génération né au Mexique, dont la lignée remonte à Pe Pe et Ying Ying, qui sont arrivés au zoo en 1975. Ils faisaient partie de la première « diplomatie du panda » de la Chine, une période où les animaux charismatiques étaient doués pour pays du monde entier. En 1984, la Chine a mis fin aux dons de panda, passant à une politique de prêts à prix élevé.

Cette histoire a fait du Mexique l’un des rares pays capables de garder des bébés panda nés localement. Depuis 1985, le programme de prêt exige que les zoos renvoient tous les petits en Chine.

Après la mort de Shuan Shuan, les responsables mexicains ont commencé à parler avec l’ambassadeur de Chine. La Chine prête désormais des pandas géants pendant 10 à 15 ans pour un coût de 1 million de dollars par an, destinés à soutenir la conservation des pandas en Chine.

L’administration austère du président mexicain Andrés Manuel López Obrador semble peu susceptible d’accepter ce prix. “Un autre arrangement devra certainement être trouvé, mais cela dépendra beaucoup de la volonté et des nécessités des deux pays”, a déclaré Fernando Gual, directeur des zoos et de la conservation de la faune de Mexico.

Les propres intérêts de Xin Xin sont plus terre à terre. Elle passe le temps à se détendre dans un hamac et à patauger tranquillement autour de son enclos à la recherche de bambous. Parfois, son entraîneur cache aussi sa friandise préférée, les pommes rouges.

En regardant Xin Xin, Gual a souri en se souvenant du matin du 1er juillet 1990 lorsque sa mère Tohui a surpris tout le monde au zoo en donnant naissance à un Xin Xin de quatre onces, loin de la caméra qui enregistrait ses mouvements 24 heures sur 24.

“Il est impossible de ne pas avoir d’attachement à ces animaux”, a déclaré Gual. “Nous avons vu la plupart d’entre eux naître ici.” Tohui était le deuxième panda né hors de Chine et le premier à survivre à l’enfance, vivant jusqu’à 12 ans. La pop star Yuri a sorti une chanson exprimant la fierté et l’excitation de la ville.

L’espérance de vie d’un panda géant dans la nature est d’environ 15 ans, mais en captivité, ils ont vécu jusqu’à 38 ans. Des décennies d’efforts de conservation dans la nature et d’études en captivité ont sauvé le panda géant de l’extinction, augmentant sa population de moins de 1 000 à un moment à plus de 1 800 aujourd’hui dans la nature et en captivité.

Le succès remarquable du Mexique en fait l’un des deux seuls zoos à mener un programme de panda hors du contrôle du gouvernement chinois, selon le Service de recherche du Congrès. L’autre est à Taiwan, qui a reçu deux pandas en 2008 en échange d’une paire de cerfs sika en voie de disparition.

Huit pandas sont nés au Mexique, dont cinq ont survécu jusqu’à l’âge adulte. Des décennies d’études au zoo de Chapultepec ont permis d’acquérir des connaissances approfondies, ainsi que du matériel génétique – du sperme et des tissus ovariens conservés cryogéniquement – que les scientifiques espèrent pouvoir continuer à aider à la conservation des pandas même après la disparition de Xin Xin.

Carlos Cerda Dueñas, chercheur à l’Institut de technologie de Monterrey qui a étudié la diplomatie des pandas, a déclaré que l’importance stratégique du Mexique pourrait encourager la Chine à conclure un accord, mais que la préférence de López Obrador pour l’austérité pourrait rendre la conclusion d’un accord “très difficile”.

La Chine a suspendu de nouveaux prêts de panda pendant un certain temps pendant la pandémie de COVID-19, mais le gouvernement du président Xi Jinping l’a récemment relancé, en envoyant une paire de pandas au Qatar, hôte de la Coupe du monde.

La Chine est le deuxième partenaire commercial du Mexique, derrière les États-Unis, et le gouvernement chinois s’efforce d’étendre son influence en Amérique latine. La possibilité de quitter la région sans aucun panda pourrait être un levier pour le Mexique.

Ce qui ne fait aucun doute, c’est le pouvoir d’attraction des pandas.

Au zoo de Chapultepec, il y a un musée du panda qui présente des photographies des animaux au fil des ans, des moulages en plâtre de leurs empreintes de pas, des morceaux de poils de panda et des dizaines de dessins d’enfants. La piñata du dernier anniversaire de Shuan Shuan est là aussi.

Mais Xin Xin est la véritable attraction. Elle a reçu une piñata d’anniversaire, en forme de panda et farcie de pommes et de carottes, le 1er juillet.

Récemment, Juan Vicente Araya du Costa Rica s’est émerveillé devant Xin Xin, aux côtés de sa famille.

“Quand nous avons décidé de voyager au Mexique, du plus vieux au plus jeune, tout le monde à la maison est venu avec le rêve de pouvoir voir un panda”, a déclaré Araya en tapotant la tête de son jeune fils, qui jouait avec un panda en peluche que ses parents lui ont acheté lors de la visite.

Araya, qui travaille pour une entreprise américaine, a déclaré que la première chose que son groupe de famille et d’amis avait faite après son arrivée à Mexico en provenance du Costa Rica était d’aller au zoo pour voir Xin Xin.

“En Amérique latine, nous n’avons pas beaucoup d’occasions de voir un panda”, a-t-il déclaré. « La vérité est que cela valait la peine pour nous de venir du Costa Rica. Nous sommes très heureux de la rencontrer.

Fabiola Sanchez, Associated Press