Jusqu’à samedi, pronostics sur le football universitaire de la semaine 2 : le Colorado peut-il recommencer ? Le Texas gagnera-t-il en Alabama ?

Ari Wasserman, David Ubben et Mitch Sherman ont présenté en avant-première les plus grands matchs de la semaine 2 de la saison de football universitaire sur le podcast Jusqu’à samedi. Le trio a discuté des matchs et a fait des choix contre l’écart pour l’Alabama-Texas, le Colorado-Nebraska, Notre Dame-NC State et plus encore.

Vous trouverez ci-dessous une version éditée et abrégée de leur discussion sur plus de 10 jeux de la semaine 2. L’épisode complet comprend des discussions sur Texas A&M (-4) à Miami, Ole Miss (-7) à Tulane, Utah (-7,5) à Baylor, Oregon (-6,5) à Texas Tech, Wisconsin (-6) dans l’État de Washington, Auburn (-6,5) à Cal et plus.

Vous pouvez écouter l’épisode complet ici.

Nebraska au Colorado (-3,5)

Wassermann : La semaine dernière, le Nebraska, vous savez, a montré des choses inquiétantes, n’est-ce pas ? Je ne sais pas à quel point vous êtes à la hauteur de Jeff Sims après cette performance. Je ne suis pas sûr de la capacité du Nebraska à remporter un match serré et un écart de 3,5 points indique qu’ils pensent que ce sera serré. Je pense que cette ligne est super, super louche.

Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui sont vraiment très high sur le Colorado après ce qu’ils ont vu de Travis Hunter et Shedeur Sanders la semaine dernière. Et je pense qu’il y a beaucoup de gens qui sont déprimés au Nebraska, étant donné la façon dont ils ont perdu ce match. Et cette ligne n’a pas bougé de toute la semaine. Et je pense que pour beaucoup de gens, l’idée sera de parier sur le Colorado.

Mais j’ai ici deux observations que je voulais faire. Premièrement : le Colorado dispose désormais de bandes… il y a donc quelque chose à planifier et à préparer. Deuxièmement, je pense que lorsque nous regardons la défense du Nebraska, si son expérience se situe au niveau secondaire, je pense qu’elle sera capable de se préparer à ce que le Colorado lui lancera. Et puis offensivement, je pense qu’ils vont pouvoir faire circuler le ballon et je pense qu’ils vont pouvoir raccourcir le match avec leurs possessions.

Je me trouve vraiment attiré par le côté Nebraska de cette affaire. Et je ne serais pas choqué que le Nebraska remporte le match.

Ubben : Je ne suis pas sûr. Je pense qu’il y a encore une fois. Ne perdons pas de vue qu’il s’agit encore d’une expérience sans précédent.

Je vais me pencher sur le Colorado ici. Je vais dire que je pense que le Colorado y parvient simplement parce que je pense qu’il est possible que nous sous-estimions encore le Colorado. Je pense qu’ils peuvent encore jouer un peu mieux. Ils semblent le croire. Et TCU a vraiment mal joué. Je pense que TCU a fait beaucoup de choses au Colorado que le Michigan leur a fait en demi-finale. Des erreurs étranges et tout ça, mais je pense que TCU est toujours une très bonne équipe. Je ne pense pas que le Nebraska soit une très bonne équipe. Je pense que cela fait également partie de cela. Je ne suis donc pas sûr qu’ils marqueront suffisamment pour tenir le coup. J’aime le Colorado.

Sherman : Ce qui est intéressant dans cette conversation, c’est que le Nebraska va essayer de raccourcir ce match, comme vous l’avez mentionné, Ari.

Le Nebraska n’a réussi à récupérer le ballon que 59 fois la semaine dernière contre le Minnesota, en partie parce qu’il l’a retourné quatre fois et parce qu’il n’a pas pu maintenir les entraînements, a eu du mal au troisième essai en première mi-temps et n’a eu que trois possessions en première mi-temps. Cela joue peut-être un peu entre les mains de Hunter qu’il n’y aura pas autant de snaps dans ce jeu. Il ne sera probablement pas capable de jouer 130 snaps dans le match du Nebraska parce que ce sera un rythme différent de celui que le Colorado a vu contre TCU, où les deux équipes essayaient d’accélérer le rythme. Le Nebraska va ralentir le rythme. Il ne peut y avoir qu’environ 115 clichés au total dans ce jeu ou 120 clichés dans ce jeu. Et en fait, si cela se produit, cela jouera en faveur du Nebraska. Mais je suis avec toi, David. Je ne pense pas que cette semaine, ce sera nécessairement un gros problème pour Hunter.

Wassermann : OK, Mitch, je veux te demander. Quelle est votre réflexion sur les Sims après une partie ?

Sherman : Vraiment décevant. Il baissa les yeux sur ses récepteurs. Il ne ressemblait pas du tout au quarterback Jeff Sims, le transfert de Georgia Tech, dont les entraîneurs du Nebraska ont parlé pendant l’intersaison, mais il faut reconnaître qu’il s’agit d’un petit échantillon et qu’il a affaire au corps de réception du Nebraska, et cela ne va pas changer au cours de la saison, c’est compromis sur le plan athlétique. Le Nebraska a connu une attrition massive au poste de receveur. C’est un groupe en transition. Ils ont des étudiants de première année dans le programme qui sont l’avenir de ce poste et qui ont de la vitesse sur piste, le genre de gars avec lesquels Matt Rhule s’épanouit en travaillant à ce poste de receveur, mais ils ne sont pas encore prêts.

Wassermann : Alors, Mitch, décompose le jeu pour moi. Qui aimes-tu?

Sherman : Je pense que nous réagissons de manière excessive à la semaine 1. Je pense que nous réagissons de manière excessive à la façon dont le match s’est terminé pour le Nebraska et au fait qu’en 60 minutes, le Nebraska a fait, pour l’essentiel, ce que Matt Rhule voulait que le Nebraska fasse. Et je pense que nous réagissons de manière excessive à ce qui s’est passé à Fort Worth avec le Colorado. C’est une meilleure équipe que ce que les gens leur attribuaient, que je leur croyais, au début de l’année. Mais je ne pense pas qu’ils puissent bien exécuter cela semaine après semaine. Je pense que certaines choses vont mal tourner pour le Colorado dans ce match, ce qui ne s’est pas mal passé lors du premier match. Je pense que certaines choses se passeront probablement bien dans des situations cruciales pour le Nebraska qui ne se sont pas bien passées. Et je pense que ces 3,5 points sont terriblement alléchants.

Vous avez mentionné qu’il s’agit d’une ligne de pêche et je pense qu’ils essaient de parier sur le Colorado. Ils essaient d’obtenir plus d’argent sur le Colorado parce qu’ils comprennent les mesures avancées qui vont à l’encontre de ce que le bon sens nous dit sur la façon dont nous voyons ces deux équipes. Le bon sens nous dit, lorsque vous les regardez, que le Colorado est prêt à écraser le Nebraska ou à lancer le ballon dans tout le Nebraska. Je ne pense pas que la façon dont ces deux équipes jouent, la façon dont elles jouent sur la ligne de mêlée, certaines des choses qui se trouvent à l’intérieur de la surface marquent, je ne pense pas que cela dise nécessairement cela. J’aime donc le Nebraska dans ce jeu pour couvrir le 3.5.

Notre Dame (-7,5) à NC State

Ubben : Je pense que je tombe dans un piège, Ari.

Wassermann : Et qu’est-ce que c’est ? Que Notre Dame est vraiment bonne ?

Ubben : Je pense que Notre-Dame est vraiment bien.

Wassermann : Je suis dans le même piège.

Ubben : Je pense que j’achète à Notre Dame de jouer très fort sur les lignes. Je n’ai pas aimé ce que j’ai vu de NC State au cours de la semaine 1. Ils ont déchiré UConn lors de ce premier entraînement avec Brennan Armstrong, qui a marqué, puis ils ont semblé l’avoir arrêté. Je ne sais pas. Mais je pense que Notre Dame peut gagner ce match de manière plutôt convaincante grâce à la façon dont ils jouent sur les lignes et puis, bien sûr, avec Sam Hartman.

Sherman : J’ai un moment de pause simplement parce que je pense que NC State est un peu sous-évalué. Je pense que les gens ont du mal à reconnaître qu’ils ont été aussi constants que ces dernières années, et maintenant ils ont Brennan Armstrong comme quart-arrière.

Mais je suis avec toi, Dave, pour croire ce que je vois de Notre Dame lors de ces deux premiers matchs avec Hartman. J’aime que les Irlandais couvrent.

Wassermann : Je vais aussi à Notre-Dame. Je suis dans le même piège.

Texas à Alabama (-7)

Wassermann : C’est pour moi un jeu très intéressant. Je pense que ce sera un match révélateur de la qualité de l’Alabama cette année dans une saison dans laquelle nous avons quelques doutes. Et puis aussi, le Texas est-il athlétiquement prêt à relever le défi de jouer à ces jeux et de participer à ces jeux ?

Sherman : Je suis ravi pour Quinn Ewers qu’il ait la chance de revenir après le parcours de l’année dernière et de jouer contre l’Alabama. C’était difficile de voir la façon dont il a commencé ce match, puis de sortir et pour que le Texas reste toujours dans les parages. Je pense donc qu’il doit être très motivé.

J’aime que Bama gagne. Je n’ai aucune question à ce sujet. J’ai quelques questions sur le numéro. Mais étant à Tuscaloosa, je pense que l’Alabama surpassera le Texas. J’ai pu voir beaucoup de points au tableau samedi à Tuscaloosa. J’aime que l’Alabama gagne et couvre.

Wassermann : Je dois vous dire que j’ai regardé beaucoup de matchs de l’Alabama sans raison particulière autre que perdre de l’argent la semaine dernière et (Jalen) Milroe pourrait être la vérité cette année.

Ubben : Je veux le voir lancer le ballon lorsque les équipes limitent ses jambes. C’est la même chose avec Anthony Richardson l’année dernière. Oui, c’est un coureur spécial, mais lorsque les équipes l’ont maîtrisé et lui ont dit : « Non, tu n’iras nulle part, tu dois lancer le ballon », il s’est transformé assez rapidement en citrouille. Il a fait beaucoup de très mauvais matchs.

Le Texas peut-il faire ça ? Ils ont les athlètes pour le faire. Et, en fin de compte, c’est la même chose dont nous avons déjà parlé pendant toute l’intersaison. Je ne crois pas aux armes de l’Alabama, je crois aux armes du Texas. Je crois en ce que nous avons vu la saison dernière. Je crois au Texas qui se lève pour ce match. Je pense que c’est important. Je pense que le Texas ne joue pas très souvent à beaucoup de matchs qu’ils peuvent décrire comme leur Super Bowl et celui-ci en fait partie. Et aussi, derniers mots célèbres, Bryant-Denny n’est pas un endroit si difficile à jouer. Ce n’est tout simplement pas le cas.

Alors donnez-moi le Texas pour gagner et le Texas pour couvrir ici.

Wassermann : Je vais au match et si le Texas gagne, mon clavier sera en feu après le match.

J’ai l’impression que l’Alabama va être ou est meilleur que ce que je pensais, et j’ai peur, mais je ne peux pas les choisir maintenant.

Serrures de la semaine

Ubben : Jake Spavital. Philippe Montgomery. Hugh Freeze. Auburn-Cal plus de 54,5. Je pense que ces deux équipes vont le remplir. Justin Wilcox a certainement eu une réputation défensive, mais Auburn marque suffisamment pour couvrir ici, mais Cal marque également quelques points au tableau.

Sherman : Je pars vers l’ouest. Samedi soir, le Colisée. Stanford entre à l’USC en tant qu’opprimé de 30 points. C’est trop avec cette défense de l’USC. Stanford n’est probablement pas génial, mais il a battu Hawaï lors de la première semaine. Hawaï, je pense que ça va cette année. Certainement mieux que l’année dernière. L’USC gagne évidemment la partie. Je ne vais pas gagner par 30 points.

Wassermann : J’aime vraiment, vraiment, vraiment A&M cette semaine. C’est un risque et je sais que c’est un verrou, mais c’est le football universitaire. Je ne sais pas si c’est l’écluse de la semaine, mais je mets le pied droit dans le piège à ours.

(Photo de Dylan Edwards : Greg Nelson / Sports Illustrated via Getty Images)