Jusqu’à présent, un seul candidat républicain a complètement snobé l’Iowa : Chris Christie.

L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, est devenu un spectacle régulier dans tout le New Hampshire. Il a également passé du temps en Caroline du Sud depuis l’annonce de sa candidature à la présidence en 2024. Mais il y a un État notable qu’il a complètement ignoré jusqu’à présent : l’Iowa.

Les caucus de l’Iowa mènent traditionnellement la lutte pour l’investiture présidentielle du GOP, attirant fortement l’attention des prétendants sur l’État. Cette année, l’Iowa donnera le coup d’envoi de la course aux délégués le 15 janvier. En conséquence, tous les candidats républicains à la présidentielle se sont rendus dans l’État de Hawkeye jusqu’à présent cette année, à l’exception de Christie.

Lorsqu’on lui a demandé (lors d’un récent voyage dans le New Hampshire) pourquoi il n’était pas encore allé dans l’Iowa, Christie a déclaré à NBC News : « Je n’y suis pas allé parce que je ne le voulais pas. Et si je le souhaite, j’irai plus tard.

La stratégie de Christie consistant à passer plus de temps dans le New Hampshire que dans l’Iowa n’est pas nouvelle. C’est ce qu’il a fait lors de sa première campagne à la présidence – mais pas au même degré extrême.

L’ancien gouverneur est resté dans l’Iowa pendant 32 jours et a effectué 71 escales entre le 1er janvier 2015 et le 1er février 2016, selon le suivi de ses événements par NBC News. Pendant ce temps, Christie a passé 75 jours dans le New Hampshire et y a effectué 175 escales au cours de la même période.

Depuis le 4 juillet de cette année, Christie a passé six jours dans le New Hampshire et a organisé 11 événements ouverts à la presse, selon le tracker de NBC News.

Cela n’a que partiellement payé. Christie a terminé 10e dans l’Iowa, avec 1,8 % des voix du caucus républicain, mais a obtenu la sixième place dans le New Hampshire la semaine suivante, avec 7,4 % des voix. Pourtant, cela n’a pas suffi pour rester dans la course de 2016 : il a abandonné le lendemain de la primaire du New Hampshire.

Deux élections présidentielles plus tard, selon un sondage public, la position de Christie’s dans l’Iowa est toujours nettement inférieure à celle du New Hampshire. La part moyenne de Christie’s dans les 10 derniers sondages du caucus de l’Iowa dans la base de données FiveThirtyEight est de 3 %. Dans les 10 derniers sondages primaires du New Hampshire, Christie obtient en moyenne 9 % de soutien.

Historiquement, les candidats républicains modérés ont tendance à passer moins de temps dans l’Iowa et davantage dans le New Hampshire, où les indépendants jouent traditionnellement un rôle majeur dans les primaires ouvertes. Le nombre de modérés autoproclamés dans les sondages à la sortie des urnes de NBC News en 2016 était deux fois plus élevé dans le New Hampshire que dans l’Iowa.

Et en 2015 et 2016, Jeb Bush et Christie étaient des exemples de candidats qui ont passé moins de temps dans l’Iowa que des candidats républicains plus conservateurs. Bush a effectué 50 escales dans l’Iowa en 27 jours. Pendant ce temps, dans le New Hampshire, il a effectué 110 escales en 55 jours, selon le suivi de ses événements par NBC News.

En revanche, Ben Carson, l’un des candidats ayant fait campagne pour un soutien plus conservateur en 2016, a effectué 100 escales dans l’Iowa en 44 jours, contre 37 dans le New Hampshire en 16 jours. Le sénateur Ted Cruz a effectué 138 arrêts dans l’Iowa en 47 jours, contre 67 dans le New Hampshire en 32 jours, selon le suivi de leurs événements par NBC News.

« Écoutez, je dois décider où passer au mieux mon temps », a déclaré Christie à NBC News. « Tout le monde a un temps limité, j’ai décidé de passer mon temps dans le New Hampshire et en Caroline du Sud. Je pense que ce sont les endroits qui vous donnent les meilleures chances de réussir.

Il y a une chose qui pourrait vraiment inciter Christie à se rendre dans l’Iowa lors de ce cycle électoral : l’ancien président Donald Trump.

Christie a déclaré que si Trump ne participait à aucun des débats, il « suivrait Trump dans tout le pays ».

Lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il suivrait Trump dans l’Iowa, Christie a répondu : « C’est intéressant. Cela pourrait être. C’est une bonne question. Si je savais que je pouvais l’attraper là-bas, oui, je le ferais probablement.

Même si Christie n’a pas visité l’État de Hawkeye, il a également déclaré que « n’importe qui » considérerait le gouverneur de l’Iowa, Kim Reynolds, comme son candidat à la vice-présidence.

« [I’ve] je la connais depuis longtemps. J’aime beaucoup Kim », a déclaré Christie lors d’une assemblée publique organisée par Steve Scully de SiriusXM au New England College. « Elle a une expérience pratique et c’est quelqu’un qui, je pense, a les capacités, si elle voulait être présidente, d’être présidente. »