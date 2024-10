Jusqu’à présent, six jeux sont confirmés pour le Xbox Game Pass en novembre 2024

Le mois d’octobre a été particulièrement calme pour le Xbox Game Pass jusqu’à présent, avec très peu de confirmations pour les deux prochaines semaines au moment de la rédaction – tout ce que nous avons, c’est MechWarrior 5 : Clans et le gros ajout de Call of Duty : Black Ops 6.

Cependant, dans la perspective de novembre 2024, nous avons en fait six jeux déjà confirmés pour le Xbox Game Pass, y compris des lancements énormes dès le premier jour tels que Stalker 2 et Microsoft Flight Simulator 2024.

Espérons qu’il y ait plus à venir à l’approche de novembre (et nous devrions certainement avoir bientôt plus d’ajouts en octobre), mais pour le moment, voici plus d’informations sur les sept titres confirmés du Xbox Game Pass pour le mois prochain :

« Bonjour, commandants ! Nous sommes très heureux que les membres du Game Pass nous rejoignent bientôt dans le secteur Korpulu. Alors que l’intégralité du jeu original StarCraft et StarCraft IILes composants multijoueurs de sont gratuits, nous sommes ravis de dire que StarCraft : remasterisé et StarCraft II : Collection de campagne sera disponible pour toute personne disposant d’un abonnement PC Game Pass ou Game Pass Ultimate à partir du 5 novembre.

Goat Simulator Remastered est la dernière technologie de simulation de chèvre. Votre bac à sable chaotique préféré est de retour et plus beau que jamais, avec des graphismes mis à jour, tous les DLC et plus de bugs contre lesquels vous pouvez vous énerver. WASD pour réécrire l’histoire.

Explorez le monde avec notre plus grande flotte d’avions et propulsez la simulation vers de nouveaux sommets tout en poursuivant votre carrière dans l’aviation au sein de Microsoft Flight Simulator 2024.

Découvrez la vaste zone d’exclusion de Tchernobyl pleine d’ennemis dangereux, d’anomalies mortelles et de puissants artefacts. Dévoilez votre propre histoire épique en vous dirigeant vers le cœur de Tchernobyl. Faites vos choix judicieusement, car ils détermineront en fin de compte votre destin.

Nine Sols est un jeu de plateforme d’action 2D riche en traditions, dessiné à la main et proposant des combats axés sur la déviation inspirés de Sekiro. Embarquez pour un voyage de fantaisie orientale, explorez les terres qui abritaient autrefois une ancienne race extraterrestre et suivez la quête d’un héros vengeur pour tuer les 9 Sols, redoutables dirigeants de ce royaume abandonné.