Jusqu’à présent, seulement 17 % des garderies à but lucratif agréées de Toronto ont adhéré au programme de 10 $ par jour

Bibian Aguirre était ravie d’apprendre plus tôt cette année que l’Ontario avait signé un accord avec Ottawa pour se joindre à un programme national de garde d’enfants visant à réduire les frais à une moyenne de 10 $ par jour d’ici 2025.

Mais alors que la date limite pour que les garderies rejoignent le programme approche, la mère de deux enfants a appris que sa garderie pourrait ne pas participer.

Ses inquiétudes seront probablement partagées par de nombreux autres parents torontois : environ 660 des 1 042 garderies agréées de la province n’ont pas encore adhéré au programme pancanadien d’apprentissage et de garde des jeunes enfants lancé par le gouvernement fédéral.

La date limite pour le faire cette année est le 1er septembre.

À l’heure actuelle, la fille de quatre ans d’Aguirre fréquente la Purple Tree Child Care – une garderie agréée à but lucratif située dans le quartier Mount Pleasant de Toronto – et elle avait prévu d’y inscrire sa fille cadette en janvier.

“[Child care] peut représenter 40% de nos revenus”, a déclaré Aguirre à CBC News. “Avoir une dépense énorme comme la baisse des frais de garde, cela changerait ma vie et j’en suis sûr pour de nombreuses familles.”

L’entente fédérale-provinciale de 13,2 milliards de dollars sur six ans annoncée en mars promettait aux parents ontariens un remboursement de 25 % de leurs frais de scolarité pour cette année, rétroactif au 1er avril, et une nouvelle réduction de 25 % à compter de l’année prochaine.

Mais Aguirre craint maintenant de manquer le rabais et les avantages de frais moins élevés à l’avenir; Purple Tree n’a pas encore opté pour le nouveau programme, invoquant un manque d’informations nécessaires pour prendre une décision éclairée.

Bibian Aguirre dit qu’il serait dévastateur de dire au revoir à la garderie de sa fille si elle n’adhère pas au programme gouvernemental de garde d’enfants à 10 $ par jour. (Soumis par Bibian Aguirre)

“C’est une bombe à retardement”, a déclaré Aguirre. “Ma préoccupation [is] que la date limite va arriver et que rien ne se passera pour les garderies et pour les familles. »

En date de mercredi, 45 % des 729 fournisseurs de services de garde d’enfants agréés à but non lucratif de Toronto ont opté pour le programme, mais seulement 17 % des 313 exploitants agréés à but lucratif l’ont fait. Seize centres, à but non lucratif et à but lucratif, se sont retirés.

Plus de 80 % des exploitants de garderies de l’Ontario peuvent s’inscrire aujourd’hui, même si certains n’ont ouvert que récemment des demandes d’inscription au programme.

De nombreux propriétaires de centres à but lucratif disent qu’ils hésitent à rejoindre le programme en raison de l’incertitude quant à la manière dont cela affectera leurs résultats. Une autre préoccupation commune soulevée par les personnes interrogées était que le programme donne aux gouvernements trop de pouvoir pour dicter le fonctionnement des garderies.

Incertitude quant au résultat net, contrôle gouvernemental

Maggie Moser, directrice de l’Association ontarienne des garderies indépendantes, a déclaré que son organisation représente environ 200 centres agréés à but lucratif à Toronto – dont presque aucun n’a opté pour seulement six semaines avant la date limite.

“Tout ce que nous avons vu par écrit nous montre qu’il n’y aura pas de bénéfice et qu’il y aura probablement du mal”, a déclaré Moser, qui est également directeur exécutif du Blossoming Minds Learning Center sur The Danforth.

“Vous ne pouvez vraiment pas demander aux gens de faire ça avec leur entreprise.”

Maggie Moser, directrice de l’Association ontarienne des garderies indépendantes, gère une garderie à but lucratif sur le Danforth. Elle a dit qu’elle était préoccupée par le programme fédéral de 10 $ par jour. (Soumis par Maggie Moser)

Les conditions de l’accord de financement sont énoncées dans l’accord et dans un addenda provincial de 74 pages contenant des lignes directrices générales sur la manière dont il doit être mis en œuvre. Les municipalités sont responsables de l’inscription des centres dans le nouveau système, de l’élaboration de règles spécifiques et de la distribution de l’argent aux parents.

Les municipalités doivent déterminer « un niveau de profit raisonnable » pour les fournisseurs à but lucratif, selon l’addenda de la province. Dans ce document, la province note qu’un excédent de bénéfices «raisonnable» devrait être conforme à l’excédent que les organismes sans but lucratif voient chaque année.

Moser a déclaré qu’il n’est pas clair d’après le libellé actuel si les centres à but lucratif seront en mesure de couvrir tous leurs coûts une fois qu’ils perdront des revenus en réduisant les frais des parents, car les dépenses clés telles que les remboursements de prêts et d’hypothèques et les taxes foncières ne sont pas couvertes par l’accord. .

Elle a également déclaré que la formulation actuelle donne trop de pouvoir aux bureaucrates municipaux pour déterminer quel type de dépenses sont «raisonnables» – et donc éligibles à un remboursement.

“Ils ne nous financent pas, ils nous privent de financement”, a-t-elle déclaré. “Ils s’attendent à ce que les propriétaires de centres financent les remboursements s’ils ne remplacent pas ce revenu.”

Dans un communiqué, un porte-parole du ministre provincial de l’Éducation, Stephen Lecce, a déclaré que le gouvernement de l’Ontario s’était battu avec acharnement lors des négociations avec Ottawa pour préserver le choix des parents et obtenir une plus longue période de financement garanti.

(L’Ontario a été la dernière des provinces et des territoires à signer, et son accord s’étend sur six ans au lieu des cinq ans habituels).

“Nous avons rencontré de nombreux opérateurs à but lucratif et nous nous sommes battus pour eux à chaque étape du processus, et nous continuerons à les défendre auprès des gouvernements fédéral et municipaux, afin que tous les parents puissent bénéficier de ces économies”, a écrit la porte-parole Grace Lee. dans un e-mail.

« Nous continuons de travailler en étroite collaboration avec les municipalités, qui sont responsables de l’administration du programme, afin que nous ayons de l’argent dans les poches des parents le plus rapidement possible.

Parce que si une grande partie des fournisseurs se retirent, de nombreux parents n’auront pas accès à des places abordables financées par l’État à un tarif réduit.

La priorité est d’assurer des remises cette année, selon la ville

Shanley McNamee, directrice générale des services à l’enfance à la ville de Toronto, a déclaré qu’il y aura des difficultés de croissance à mesure que le secteur de la garde d’enfants passera d’un système axé sur le marché à un système financé par l’État.

La ville a organisé un certain nombre de séances d’engagement et continue de répondre aux questions des exploitants de garderies, a déclaré McNamee, ajoutant que la création de règles sur la façon dont l’argent est dépensé est essentielle pour assurer la responsabilité.

McNamee a également reconnu l’incertitude quant à l’avenir, car la province élabore toujours un modèle de financement pour 2023 et au-delà en consultation avec le secteur, qui vise à couvrir les « principaux éléments de coût » de la gestion d’un programme de garde d’enfants.

Mais elle a fait valoir que les conditions pour 2022 sont claires – les opérateurs qui s’inscriront recevront un financement pour rembourser intégralement aux parents 25% de leurs frais d’avril à décembre.

“La priorité en ce moment est vraiment de s’assurer que les familles qui ont droit à un remboursement obtiennent une aide financière le plus tôt possible”, a-t-elle déclaré. “S’ils choisissent plus tard de se retirer ou s’ils ne sont pas satisfaits des termes et conditions, ils ont évidemment la possibilité de le faire.”

Aguirre, mère de deux enfants, a déclaré qu’elle espérait que les gouvernements municipal et provincial seraient en mesure d’apaiser les inquiétudes de sa garderie afin qu’elle n’ait pas à chercher une alternative moins chère pour ses filles.

“C’est dommage parce que nous savons déjà que le gouvernement fédéral a déjà transmis l’argent aux provinces, il n’a donc qu’à se répercuter sur les familles”, a déclaré Aguirre.

“La garderie est un membre important de notre communauté. Ce serait dévastateur de lui dire au revoir.”