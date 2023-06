Jusqu’à présent, près de 1,5 million de pèlerins étrangers sont arrivés en Arabie saoudite pour le pèlerinage annuel du Hajj

MECCA, Arabie saoudite (AP) – Des pèlerins musulmans ont afflué dans la ville sainte de La Mecque vendredi avant le début du Hajj la semaine prochaine, alors que le pèlerinage annuel revient à son ampleur monumentale après trois ans de lourdes restrictions en raison de la pandémie de coronavirus.

Les autorités saoudiennes affirment que près de 1,5 million de pèlerins étrangers sont arrivés dans le pays jusqu’à présent, la grande majorité par voie aérienne. D’autres sont attendus, et des centaines de milliers de Saoudiens et d’autres personnes vivant en Arabie saoudite les rejoindront également lorsque le pèlerinage commencera officiellement lundi.

Les responsables saoudiens ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que le nombre de pèlerins atteigne les niveaux d’avant la pandémie. En 2019, plus de 2,4 millions de musulmans ont fait le pèlerinage.

Vendredi, les pèlerins ont envahi la Grande Mosquée de La Mecque pour assister aux prières communautaires hebdomadaires. Beaucoup ont ensuite fait un circuit rituel en marchant sept fois autour de la Kaaba, la structure en forme de cube à l’intérieur de la Grande Mosquée qui est le site le plus sacré de l’Islam. Jeudi soir, la vaste cour de marbre autour de la Kaaba était remplie de fidèles, marchant presque épaule contre épaule – en contraste frappant avec les scènes d’il y a deux ans au plus fort de la pandémie, lorsque les nombres clairsemés se tenaient éloignés les uns des autres dans le presque court vide alors qu’ils parcouraient le circuit.

Les pèlerins font la circumambulation, connue sous le nom de « Tawaf » en arabe, à leur arrivée à La Mecque, et les grandes foules entourant la Kaaba dureront jusqu’au premier jour du Hajj.

Portant des parapluies contre le soleil à des températures atteignant 42 degrés Celsius (107 Fahrenheit) vendredi, les pèlerins ont parcouru des kilomètres (miles) depuis les parkings de bus jusqu’à la zone de la Grande Mosquée dans le centre de La Mecque, se bousculant souvent avec des barricades installées par les forces de sécurité pour diriger le géant flux de personnes. Venant du monde entier, de nombreux pèlerins ont convergé vers les magasins et centres commerciaux à proximité pour acheter des souvenirs.

Le Hajj est l’un des cinq piliers de l’Islam, et tous les musulmans sont tenus de l’entreprendre au moins une fois dans leur vie s’ils sont physiquement et financièrement capables de le faire. C’est l’un des plus grands rassemblements religieux au monde.

Le pèlerinage de cette année sera le premier sans les restrictions imposées lors de la pandémie de coronavirus. Moins de 10 000 pèlerins ont effectué le Hajj en 2020 et environ 60 000 en 2021 – tous résidents d’Arabie saoudite puisqu’il était interdit aux pèlerins de venir de l’étranger. L’année dernière, environ 900 000 personnes ont fait le pèlerinage car l’Arabie saoudite a autorisé un nombre limité de pèlerins étrangers.

Le ministère saoudien des médias a annoncé jeudi que plus de 1,49 million de pèlerins étrangers étaient arrivés par ses ports internationaux mercredi, dont 1,43 million voyageant par avion.

Riazat Butt, L’Associated Press