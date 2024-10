Jusqu’à présent, près de 1,3 million de personnes ont voté par anticipation dans l’Ohio. Quand verrons-nous les résultats ?

Près de 1,3 million Les Ohioiens ont voté tôt ou envoyé leur bulletin de vote par la poste, selon les données les plus récentes du bureau du secrétaire d’État de l’Ohio.

Les bureaux de vote ont été ouverts au vote anticipé en personne et au vote par correspondance par correspondance le 8 octobre. Le vote anticipé en personne se termine le dimanche 3 novembre et les bulletins de vote par correspondance doivent porter le cachet de la poste avant le lundi 4 novembre pour être comptés. Voici comment trouver les heures et les lieux de vote anticipé dans tout l’État.

Les élections générales auront lieu le mardi 5 novembre. Voici comment consulter un exemple de bulletin de vote dans votre comté.

Combien de personnes ont voté jusqu’à présent dans l’Ohio ?

Selon le secrétaire d’État de l’Ohio tableau de bord du vote anticipévoici comment se déroulent les votes par correspondance et en personne à compter du vendredi 25 octobre (notez que les chiffres peuvent ne pas apparaître les mêmes au fur et à mesure que les bulletins de vote sont compilés) :

Les bulletins de vote absents ont été comptés : 573 869

A voté tôt en personne : 696 439

Total des bulletins de vote soumis : 1 270 308

Quelle est la répartition entre démocrates et républicains dans le vote par correspondance dans l’Ohio ?

Combien de personnes ont voté dans le comté de Butler ?

Les bulletins de vote par correspondance sont retournés : 15 539

A voté tôt en personne : 29 765

Total des votes soumis : 45 304

Combien de personnes ont voté dans le comté de Clermont ?

Les bulletins de vote par correspondance sont retournés : 14 117

A voté tôt en personne : 14 008

Total des votes soumis : 28 125

Combien de personnes ont voté dans le comté de Cuyahoga ?

Les bulletins de vote par correspondance sont retournés : 91 698

A voté tôt en personne : 29 329

Total des votes soumis : 121,0247

Combien de personnes ont voté dans le comté de Franklin ?

Les bulletins de vote par correspondance sont retournés : 65 038

A voté tôt en personne : 62 582

Total des votes soumis : 127 620

Combien de personnes ont voté dans le comté de Montgomery ?

Les bulletins de vote par correspondance sont retournés : 22 551

A voté tôt en personne : 25 593

Total des votes soumis : 48 144

Combien de personnes ont voté dans le comté de Stark ?

Les bulletins de vote par correspondance sont retournés : 21 890

A voté tôt en personne : 22 616

Total des votes soumis : 44 506

Combien de personnes ont voté dans le comté de Summit ?

Les bulletins de vote par correspondance sont retournés : 36 843

A voté tôt en personne : 25 638

Total des votes soumis : 62 481

A quand l’élection présidentielle de 2024 ?

L’élection présidentielle aura lieu le mardi 5 novembre. Les bureaux de vote dans l’Ohio sont ouverts ce jour-là de 6h30 à 19h30. Trouver votre lieu de vote est un processus simple.

Quand l’Ohio publiera-t-il les résultats du vote pour les électeurs anticipés et absents ?

Les résultats du vote par anticipation et par correspondance ne seront publiés qu’après la clôture des bureaux de vote le jour du scrutin.

Vous souhaitez voter par correspondance ? La date limite pour postuler est mardi

Si vous souhaitez un vote par correspondance pour voter par correspondance, vous devez soumettez votre candidature à votre conseil électoral local avant 20 h 30 le mardi 29 octobre.

Quand les votes anticipés et les bulletins de vote par correspondance sont-ils comptés dans l’Ohio ?

La loi de l’Ohio autorise le traitement et la numérisation des bulletins de vote par correspondance avant le jour du scrutin. Toutefois, la loi interdit de publier le décompte avant la clôture du scrutin.

Comment trouver un exemple de bulletin de vote dans l’Ohio

Des exemples de bulletins de vote sont disponibles sur le site Web du secrétaire d’État de l’Ohio. Vous pouvez utiliser son carte cliquable des comtés de l’Ohio pour trouver le vôtre.

Quand a lieu le vote anticipé dans l’Ohio ? Heures, dates et lieux dans votre comté de l’Ohio

Le vote anticipé dans l’Ohio est ouvert de 8 h à 16 h le samedi, de 13 h à 17 h le dimanche et de 7 h 30 à 19 h 30 en semaine (sauf le mardi 29 octobre, où les bureaux sont ouverts jusqu’à 20 h 30). jusqu’au dimanche 3 novembre. Pour trouver votre lieu de vote anticipé, utilisez le carte cliquable des comtés de l’Ohio sur le site Internet du secrétaire d’État.

Cet article a été initialement publié sur The Columbus Dispatch : Vote anticipé dans l’Ohio, vote par correspondance : découvrez combien de bulletins de vote ont été comptés