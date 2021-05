Jusqu’à présent, l’arrêt du pipeline a eu peu d’impact sur les approvisionnements

Dans tout le pays, le club automobile AAA a rapporté que le prix moyen de l’essence ordinaire n’a pas bougé de 2,96 $ le gallon du samedi au dimanche. Les prix de l’État de New York sont restés stables à 3 $, et dans certains États du sud-est comme la Géorgie, qui sont considérés comme particulièrement vulnérables si le pipeline ne rouvre pas rapidement, les prix ont augmenté d’une fraction de cent le gallon.

HOUSTON – La fermeture vendredi du plus grand pipeline de pétrole entre le Texas et New York après une attaque de ransomware a eu peu d’impact immédiat sur les approvisionnements en essence, diesel ou carburéacteur. Mais certains analystes énergétiques ont averti qu’une suspension prolongée pourrait faire grimper les prix à la pompe le long de la côte Est.

«Même un arrêt temporaire entraînera probablement une hausse des prix de détail nationaux déjà en hausse de plus de 3 $ le gallon pour la première fois depuis 2014», a déclaré Jay Hatfield, directeur général d’Infrastructure Capital Management et investisseur dans les pipelines et le stockage de gaz naturel et de pétrole.

La fermeture du pipeline de 5500 milles qui transporte près de la moitié des approvisionnements en carburant de la côte Est était un signe troublant que l’infrastructure énergétique du pays est vulnérable aux cyberattaques de groupes criminels ou de nations.

Colonial Pipeline a reconnu samedi avoir été victime d’une attaque de ransomware par un groupe criminel, ce qui signifie que le pirate informatique peut garder les données de l’entreprise en otage jusqu’à ce qu’elle paie une rançon. L’entreprise, qui est une société privée, n’a pas voulu dire si elle avait payé une rançon. Il a dit qu’il travaillait pour démarrer les opérations le plus tôt possible.

Une des raisons pour lesquelles les prix n’ont pas augmenté jusqu’à présent est que la côte Est dispose généralement de suffisamment de carburant en stock. Et la consommation de carburant, tout en augmentant, reste déprimée par rapport aux niveaux prépandémiques.

Pourtant, il existe certaines vulnérabilités dans le système d’approvisionnement. Les stocks dans le sud-est sont légèrement inférieurs à la normale pour cette période de l’année. La capacité de raffinage dans le nord-est est limitée et la réserve d’approvisionnement en essence du nord-est, une réserve réservée aux interruptions d’urgence, ne contient qu’un million de barils d’essence au total à New York, Boston et South Portland, Maine.