Jusqu’à présent, course aux orateurs : héritier présumé contre agent du chaos

Toujours souriant et prompt à plaisanter, Scalise est le genre de politicien avec qui on finit par boire trop de vin dans un steakhouse. C’est aussi une figure sympathique : père de deux enfants ; un survivant d’une fusillade qui a failli le tuer ; un homme qui lutte actuellement contre un cancer du sang et subit une chimiothérapie tout en travaillant toujours à Washington.

Il est très apprécié et, même si sa propre politique penche vers l’extrémité droite du spectre, il entretient des relations étroites avec les centristes et les modérés en raison à la fois de sa personnalité, de son ancien rôle de whip et de ses prodigieux efforts de collecte de fonds. Au cours de la dernière décennie, il a récolté 170 millions de dollars pour soutenir les candidats républicains.

Plus grande faiblesse : Vieilles querelles. Bien qu’il soit généralement très apprécié, Scalise a quelques ennemis avec lesquels il va devoir affronter – et ils ne s’appellent pas Jim Jordan.

Semafor a rapporté mercredi que les collaborateurs de McCarthy ont appelé les législateurs au nom de la candidature de la Jordanie à la présidence. Et hier, le représentant Garret Graves, un proche allié de McCarthy, semblait glisser à l’idée de voir son compatriote républicain de Louisiane gravir les échelons.

Ceux qui ont couvert McCarthy et Scalise savent qu’il n’y a pas d’amour perdu entre les deux hommes – ni entre leurs équipes, d’ailleurs. Leur rivalité remonte au moins à 2018, lorsque Scalise a exprimé son intérêt à succéder à Paul Ryan (R-Wis.) à la présidence si McCarthy ne parvenait pas à obtenir les voix. La relation ne s’est jamais complètement rétablie.

Dans les années qui ont suivi, McCarthy a exclu Scalise de son cercle restreint, créant sa propre équipe de direction fantôme et chargeant des personnes comme Graves et le représentant Patrick McHenry (RN.C.) de prendre la tête des négociations clés. Lors de la candidature marathon de McCarthy à la présidence en janvier, les alliés de McCarthy ont déclaré en privé que Scalise n’en faisait pas assez pour aider McCarthy.

Cette semaine, McCarthy a refusé de se prononcer sur celui qui devrait le remplacer. Mais étant donné la ligne de succession qui régit généralement ce genre de transitions, ce serait un affront majeur s’il n’approuvait pas son numéro 2.

Le cheval noir : Jim Jordan

Le fondateur du Freedom Caucus, Jim Jordan (Républicain de l’Ohio), est tenu en haute estime par la base républicaine pour avoir constamment poussé le leadership vers la droite en matière de politique. | Francis Chung/POLITIQUE

Plus grands atouts: Les références conservatrices et la carte Trump. S’il y a un républicain de la Chambre qui peut convaincre les partisans de la ligne dure du MAGA de déposer les armes et de faire la paix avec le reste de la conférence du GOP, c’est bien Jordan.

Pendant une grande partie de la dernière décennie, le fondateur du Freedom Caucus a été tenu en haute estime par la base républicaine pour avoir constamment poussé le leadership vers la droite en matière politique. Ancien champion de lutte au langage vif, Jordan est l’enquêteur et l’interrogateur le plus compétent des Républicains – des qualités qui ont été pleinement mises en valeur lorsqu’il a présidé le comité judiciaire de la Chambre – et il incarne cette mentalité de combattant anti-establishment que le monde MAGA adore.

Il pourrait également recevoir le coup de pouce de quelqu’un que la base aime encore plus : Donald Trump. Alors que l’ancien président a flirté avec cette suggestion idiote selon laquelle il pourrait lui-même être un possible candidat à la présidence, Trump est un grand fan de Jordan et a tellement adoré les apparitions télévisées de l’Ohioen que d’autres républicains sont devenus jaloux.

Plus grandes faiblesses : Histoire, tactiques et collecte de fonds. Bien qu’il soit aujourd’hui largement considéré comme un joueur d’équipe, il n’y a pas si longtemps, Jordan était l’un des personnages les plus controversés au sein de la Conférence républicaine.

Agent du chaos qui a applaudi aux fermetures et à la politique de la corde raide en matière budgétaire, Jordan a constamment frappé les dirigeants du GOP et a fait de leur vie un enfer. Il a préconisé des mesures de surveillance agressives qui ont mis certains républicains mal à l’aise, notamment la destitution de l’ancien commissaire de l’IRS et même de l’ancien procureur général adjoint Rod Rosenstein dans le cadre de l’enquête sur l’ingérence de la Russie dans la campagne de 2016 au nom de Trump.

Certains républicains de première ligne craignent déjà que la réputation de la Jordanie ne soit un albatros dans leurs districts à tendance Joe Biden. Un républicain centriste nous a dit qu’il n’était pas content que Jordan ait voté contre la résolution continue le week-end dernier et qu’il envisageait de l’interroger sur la façon dont il gérerait de telles situations à l’avenir.

La Jordanie pourrait également être confrontée à des questions de collecte de fonds. Bien qu’il soit aimé de la base et qu’il dispose d’une solide base de donateurs en ligne, il n’a pas de liens avec les donateurs plus riches de l’establishment qui coupent souvent de gros chèques pour les républicains. Ses chiffres de collecte de fonds ne représentent également qu’une fraction dérisoire de ceux de Scalise.

Une idée folle

Compte tenu des dynamiques contradictoires au sein de la Conférence républicaine de la Chambre, il est tout à fait possible qu’aucun des deux hommes n’obtienne 218 voix. Si cela se produit, certains républicains se sont déjà demandé si nous pourrions assister à une sorte d’accord entre Scalise et Jordan qui leur permettrait de se présenter comme une « liste ».

Dans le cadre d’une telle idée, Scalise deviendrait président du parti, s’occupant des membres les plus établis et de première ligne, et Jordan deviendrait leader de la majorité, pour donner de la crédibilité aux décisions des dirigeants auprès de la droite dure.

Certes, aucun des deux camps n’en parle pour le moment. Mais l’idée a déjà été évoquée : lorsque McCarthy cherchait à gravir les échelons dans le passé, les conservateurs faisaient un discours similaire en échange de leur soutien. Mais à l’époque, compte tenu de la mauvaise réputation de Jordan au sein de la conférence, McCarthy a refusé.

Vous aimez ce contenu ? Inscrivez vous pour Bulletin d’information Playbook de POLITICO.