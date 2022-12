Jusqu’à maintenant, Californie : les principaux comtés votent pour étudier la sécession

RANCHO CUCAMONGA, Californie (AP) – Les élections de novembre ont vu les Californiens continuer à adopter un leadership progressiste, mais les électeurs de l’un des comtés les plus peuplés de l’État sont tellement frustrés par cette direction politique qu’ils ont voté pour envisager de faire sécession et de former leur propre État.

Une proposition de vote consultatif approuvée dans le comté de San Bernardino – qui abrite 2,2 millions de personnes – ordonne aux responsables locaux d’étudier la possibilité d’une sécession. La marge de victoire très mince est le dernier signe de troubles politiques et de détresse économique en Californie.

Cette tentative de création d’un nouvel État – qui serait la première depuis Hawaï en 1959 – est une proposition de longue haleine pour le comté juste à l’est de Los Angeles qui a souffert de fortes augmentations du coût de la vie. Cela dépendrait de l’approbation de la législature et du congrès de Californie, ce qui est hautement improbable.

Pourtant, il est significatif que le vote provienne d’un comté diversifié sur le plan racial et ethnique qui est politiquement mixte, ainsi que le cinquième plus peuplé de l’État et le plus grand du pays par région. Les 20 000 milles carrés (51 800 kilomètres carrés) de San Bernardino comprennent plus de terres que neuf États.

Les votes témoignent de l’aliénation que certains électeurs ressentent à l’égard d’une maison d’État longtemps dominée par les démocrates qui ont fait peu de progrès sur la crise croissante des sans-abri, la flambée des coûts du logement et la hausse des taux de criminalité alors que les résidents paient parmi les impôts les plus élevés du pays.

Il y a “beaucoup de frustration dans l’ensemble” avec le gouvernement de l’État et la façon dont les fonds publics sont dépensés – avec beaucoup trop peu d’argent dans le comté, a déclaré Curt Hagman, président du conseil de surveillance qui a mis la proposition sur le bulletin de vote. Le comté examinera si des milliards de dollars de fonds étatiques et fédéraux ont été équitablement partagés avec les gouvernements locaux de l’Inland Empire.

De l’inflation record aux frictions sur les politiques pandémiques de longue date de l’État, “cela a été quelques années difficiles” pour les résidents, a déclaré Hagman.

Kristin Washington, présidente du Parti démocrate du comté de San Bernardino, a rejeté la mesure comme une manœuvre politique pour former des électeurs conservateurs, plutôt qu’un baromètre du sentiment public.

“Le mettre sur un bulletin de vote était une perte de temps pour les électeurs”, a-t-elle déclaré. “L’option de se séparer réellement de l’État n’est même pas quelque chose de réaliste en raison de toutes les étapes qui y sont réellement liées.” Dans le comté de San Bernardino, les électeurs démocrates sont désormais plus nombreux que les républicains de 12 points. Pourtant, en novembre, le gouverneur démocrate Gavin Newsom a perdu dans le comté de 5 points. Il a facilement vaincu un rappel l’année dernière motivé par l’opposition aux ordonnances sanitaires pandémiques qui ont fermé les écoles et les entreprises. La Californie a été parmi les premiers États à fermer des écoles et à se tourner vers l’apprentissage en ligne, et également parmi les derniers à reprendre l’enseignement en personne.

Les démocrates dominent l’Assemblée législative de Californie et la délégation du Congrès, et l’État est connu comme un incubateur de politique libérale sur le climat, les soins de santé, les questions de travail et l’immigration, et le vote pourrait être considéré en partie comme une réaction aux priorités de l’État. Autrefois un terrain solidement républicain, avec la récente croissance démographique, le comté de San Bernardino est devenu plus diversifié et démocrate, à l’instar des changements dans les comtés voisins de San Diego et d’Orange.

Au cours de ses 172 ans d’histoire, la Californie a résisté à plus de 220 tentatives infructueuses de démantèlement de l’État en six États plus petits, selon la California State Library. Les efforts de séparation antérieurs visaient à créer un nouvel “État de Jefferson” à partir de près de deux douzaines de comtés du nord de la Californie, bien qu’ils soient en grande partie ruraux, à tendance conservatrice et peu peuplés.

La concurrence entre les intérêts miniers et agricoles, ainsi que l’opposition à la fiscalité, ont été à l’origine de certains de ces efforts de sécession. Il a été proposé de diviser l’État tentaculaire en sections nord et sud, ainsi que de le diviser dans le sens de la longueur pour créer des régions côtières et intérieures distinctes.

“Tout le monde en dehors de ce comté pense que nous sommes le Far West sauvage”, a déclaré le maire Paul Leon, qui a soutenu la mesure. Malgré la taille du comté, il a dit qu’il « reçoit une somme dérisoire » lorsqu’il s’agit d’aides étatiques et fédérales pour les routes, les palais de justice et les transports en commun.

La ville de San Bernardino, qui compte environ 220 000 habitants, constitue la troisième plus grande zone métropolitaine de l’État, derrière LA et San Francisco. Au-delà des centres urbains, ses communautés vont des banlieues paisibles sillonnées par des autoroutes, des villes de montagne encadrées de pins imposants et des paradis désertiques isolés comme le hippie Joshua Tree. L’inflation et les tensions économiques mettent à l’épreuve de nombreuses collectivités. Avant la pandémie, le taux de chômage du comté était déjà de 9,5 % en 2019, avec 12,2 % des ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté.

“J’ai tendance à être très sceptique quant à ces manœuvres de sécession”, a déclaré William Deverell, directeur de l’Institut Huntington-USC sur la Californie et l’Ouest.

“Les problèmes de l’État ne seront probablement pas résolus par le billot juridictionnel”, a déclaré Deverell dans un e-mail. Il se méfie de l'”orgueil” de : “Si seulement cette partie de l’État pouvait suivre son propre chemin, car nous ne sommes pas la racine du problème.”

Depuis l’adoption de la proposition, la prochaine étape du comté consiste à former un comité – probablement composé de membres des secteurs public et privé – qui effectuera une analyse du financement qui comparera San Bernardino à d’autres comtés.

De nombreuses communautés de l’Inland Empire connaissent des difficultés financières, même si l’économie californienne – à elle seule – pourrait bientôt devenir la quatrième économie du monde, contre la cinquième. L’État a annoncé le mois dernier qu’il avait récupéré la totalité des 2,7 millions d’emplois qu’il avait perdus au début de la pandémie. Cependant, il existe des projections pour un déficit budgétaire de 25 milliards de dollars l’année prochaine et des signes d’une économie instable, car même l’industrie technologique historiquement puissante a connu des licenciements.

De 2018 à 2021, 352 entreprises ont déménagé leur siège social de Californie vers d’autres États de Californie, selon une étude de la Hoover Institution. Après des décennies de croissance, la population de l’État de 39 millions d’habitants a diminué, en partie parce que les résidents partent pour des États qui offrent des logements abordables et des impôts moins élevés.

En raison de la diminution de la population, l’État perd même un siège au Congrès en 2023, passant de 53 à 52.

Les prix des logements à Los Angeles, San Francisco et dans d’autres centres métropolitains dépassent souvent le million de dollars et augmentent fortement. Des milliards de dollars de dépenses dans tout l’État n’ont fait aucune différence visible dans la crise des sans-abri dans de nombreuses villes. Tout cela a alimenté un calcul avec la direction de l’État, qui a longtemps été mythifiée comme une terre d’opportunités.

“Beaucoup de Californiens sont mécontents à bien des égards”, a déclaré Jack Pitney, politologue au Claremont McKenna College, citant les prix record de l’essence, la hausse du coût de la vie et les prix de l’immobilier qui rendent l’accession à la propriété inaccessible pour de nombreuses familles de la classe ouvrière.

« Le vote sur la sécession était comme briser la porcelaine. C’est une façon d’attirer l’attention, mais en fin de compte, cela n’apporte pas grand-chose », a déclaré Pitney.

Même Hagman a déclaré qu’il ne voulait pas voir son État d’origine brisé, bien qu’il considère l’approbation de la mesure comme une déclaration importante sur la frustration à l’égard de Sacramento.

“Je veux continuer à faire partie de la Californie en ce moment”, a-t-il déclaré. « Je suis fier d’être californien.

Michael R. Blood, Jae Hong et Amy Taxin, Associated Press