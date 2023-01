Jusqu’à ce qu’Exynos soit réparé, Samsung se tourne vers Snapdragon

Les nouvelles sortent de Corée du Sud cette semaine, détaillant que pour le moment, Samsung n’utilisera que des puces Snapdragon fabriquées par Qualcomm dans ses smartphones haut de gamme à travers le monde.

Pourquoi est-ce important ? Eh bien, pour ceux d’entre nous qui ne se trouvent pas aux États-Unis, il est possible que le dernier téléphone Galaxy que vous avez acheté soit alimenté par un processeur Exynos fabriqué par Samsung. Ces processeurs ont eu leurs problèmes, tels que la surchauffe et la dégradation des performances. Pour résoudre ce problème, Samsung utilisera simplement les chipsets Snapdragon jusqu’à ce qu’ils proposent un chipset Exynos digne d’être distribué dans sa gamme de smartphones haut de gamme.

Selon une source de ce rapport, Samsung ne se précipite pas pour que Exynos fonctionne correctement sur les futurs appareils. Cela pourrait prendre un certain temps, Samsung devant embaucher des talents techniques et faire beaucoup de développement, de fabrication, etc. Cela dit, les acheteurs de Galaxy du monde entier devraient s’attendre à avoir un Snapdragon dans leur nouveau téléphone Samsung pendant un moment.

En parlant de téléphones Galaxy haut de gamme, le Galaxy S23 n’est qu’à quelques jours ! Réservez le vôtre ici et économisez de l’argent.

// Daum (Corée du Sud)