"Jusqu’à ce que nous nous revoyions": Le fiancé de feu l’actrice Vaibhavi Upadhyaya

Quelques jours après la mort de l’actrice Vaibhavi Upadhyaya, son fiancé Jay Gandhi s’est épanché dans un hommage émouvant. Il a posté une photo de lui avec la défunte actrice sur Instagram et il a écrit dans le message : « Jusqu’à ce que nous nous revoyions. Ces souvenirs spéciaux de vous apporteront toujours un sourire si seulement je pouvais vous avoir de retour pour un petit moment, puis nous pourrions nous asseoir et parler à nouveau comme nous avions l’habitude de le faire. Tu as toujours beaucoup compté et tu le feras toujours aussi. Le fait que tu ne sois plus ici me causera toujours de la douleur, mais tu es pour toujours dans mon cœur. Il a signé avec ces mots, « Jusqu’à ce que nous nous revoyions … RIP mon amour. »

Auparavant, Jay Gandhi a partagé cette photo de retour avec sa défunte fiancée et il a écrit dans sa légende : « Tu me manques seulement chaque minute de tous les jours. Tu ne seras jamais vraiment parti, je te garderai en sécurité dans mon cœur pour toujours. Parti trop tôt. RIP mon Gundi, je t’aime. »

Vaibhavi Upadhyaya et Jay Gandhi se seraient fiancés le jour de la Saint-Valentin cette année et devraient se marier d’ici la fin de l’année.

Vaibhavi Upadhyaya est mort dans un accident de voiture la semaine dernière. Elle avait fait partie d’émissions de télévision telles que CI D, Kya Qasoor Hai Amla Ka, veuillez trouver ci-joint et Adaalat et elle a joué dans Sarabhai contre Sarabhai. Vaibhavi Upadhyaya a également travaillé aux côtés de Deepika Padukone dans Chhapaak en 2020.