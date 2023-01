“Jusqu’à ce que je joue pour l’Angleterre, j’avais des chips pour le déjeuner”: Sue Smith discute de la différence entre le football féminin aujourd’hui et il y a dix ans

Le football féminin au Royaume-Uni a fait des pas de géant au cours de la dernière décennie, le professionnalisme s’améliorant considérablement, comme peut en témoigner l’ancienne internationale anglaise Sue Smith.

La carrière de Smith a duré 22 ans, jouant à Tranmere Rovers, Leeds United, Lincoln Ladies et Doncaster Rovers Belles. Elle a également joué 93 fois pour l’Angleterre entre 1997 et 2012, marquant 16 buts après avoir fait ses débuts à 17 ans.

L’ancien attaquant a grandi dans le Merseyside, et bien que dix ans ne semblent pas longs, Smith explique exclusivement à QuatreQuatreDeux que les changements dans le football féminin dans ce pays ont été incommensurables.

“Il y a maintenant six ou sept équipes de filles dans la région où j’ai grandi, et c’est tellement bien qu’il y a de vraies opportunités”, a déclaré Smith. FFT. “Il y a plein de grandes académies et, en plus de la formation, on apprend aussi aux filles à mieux s’occuper d’elles-mêmes que nous ne l’étions.

“Nous n’avons pas reçu de bons conseils nutritionnels. Jusqu’à ce que je joue pour l’Angleterre, j’avais des chips pour mon déjeuner.”

Smith pense que le changement dans le football féminin a été énorme depuis qu’elle a cessé de jouer (Crédit image : Getty Images)

En mai 2009, la FA a attribué à Smith et à 16 autres footballeuses des contrats centraux, un moment capital pour le football féminin. Permettant aux joueurs de se concentrer à plein temps sur le football, plutôt que d’essayer de jongler avec un travail à temps partiel avec l’entraînement et le jeu, les contrats centraux ont contribué à faire progresser le sport vers ce qu’il est aujourd’hui.

“Des contrats professionnels appropriés ont fait une grande différence”, explique Smith. “Avant, nous travaillions comme entraîneurs ou aidions à la lessive des clubs, juste pour être payés et être dans le football à plein temps ; bien que ces premiers contrats ne représentaient pas beaucoup d’argent, ils signifiaient que vous pouviez vous concentrer sur le football.

“Plus de longues journées de travail – vous pouviez vous entraîner pendant quatre heures et avoir un peu plus de temps libre. Après cela, nous avons été testés tout le temps et vous pouviez voir que nous devenions plus en forme, plus rapides, plus forts, car nous avions plus de temps se concentrer sur ces aspects.

“Des entraîneurs spécialisés, des préparateurs physiques et des diététiciens sont venus pour faire passer nos jeux au niveau supérieur. Les États-Unis et l’Allemagne étaient physiquement plus forts que nous et techniquement meilleurs – les choses sont si différentes maintenant.”

Les meilleures offres du jour sur les chemises pour femmes d’Angleterre (s’ouvre dans un nouvel onglet) (s’ouvre dans un nouvel onglet)

Tout cela s’est concrétisé l’été dernier, lorsque l’équipe féminine d’Angleterre a remporté l’Euro 2022, la toute première victoire d’un tournoi majeur pour l’équipe.

Smith est depuis devenu un expert pour Sky Sports, offrant un aperçu à la fois de la Premier League et de la Super League féminine. Elle a également travaillé à l’Euro 2022 et a réussi à faire partie des célébrations de l’équipe après sa victoire historique, révélant qui était la dernière Lionne debout.

“Chloe Kelly était la dernière sur la piste de danse et il y a quelques danseurs dans cette équipe !

“Après les tournois, quand tu as été si strict pendant si longtemps sans boire pendant toute la compétition, tu as gagné quelques verres de vin ou de gin tonics. J’ai bêtement accepté de travailler à 7h du matin pour Sky le lendemain matin . Je n’avais pas beaucoup dormi ! J’avais l’air un peu fatigué, mais on ne gagne pas souvent l’Euro.