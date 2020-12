Les soldes d’hiver Harrods ont commencé et vous avez jusqu’au 17 janvier pour faire une bonne affaire. La vente comprend trois aspirateurs sans fil Roidmi.

Nous sommes de grands fans des aspirateurs Roidmi: ce sont des appareils minces et légers, avec de nombreuses fonctionnalités intéressantes dans un design minimaliste de rechange. Nous avons examiné le S1, le X20 et, plus récemment, le X30 Pro.

Le plus gros rabais de Harrods est sur le Roidmi RS40, qui est en vente au prix de 359,02 £, contre 449 £. C’est une grosse économie de 89,98 € ou 20% de réduction.

Le RS40 est l’un des meilleurs modèles de Roidmi. Il a une excellente aspiration et une durée de fonctionnement allant jusqu’à 65 minutes. Il est très léger et maniable et peut être utilisé comme ordinateur de poche pour les intérieurs de voiture et sur les canapés.

Le gros crochet du RS40 est qu’il peut nettoyer et aspirer simultanément. La vadrouille est facile à utiliser – vous la fixez directement sur la tête de nettoyage à l’aide d’un accessoire magnétique. C’est utile pour laver rapidement le sol de la cuisine, mais même s’il s’agit de l’une des meilleures vadrouilles d’aspirateur que j’ai testées, cela ne remplace toujours pas un frottement correct du sol.

Le RS40 possède cependant d’autres caractéristiques de premier ordre. Le premier est le phare à LED photosensible, qui s’allume lorsqu’il fait sombre pour éclairer la zone que vous passez l’aspirateur. Cela fait une énorme différence dans la façon dont vous pouvez voir (en fait, vous voyez souvent un peu plus que vous ne le souhaiteriez) et cela rend le nettoyage plus rapide et plus efficace.

L’autre caractéristique à noter est la station de chargement magnétique. Il s’agit d’un petit support mural rond, vous n’avez donc pas besoin d’un grand quai autoportant. Lorsque vous mettez l’aspirateur en place, il commence à se charger automatiquement. Cela semble être une petite chose, mais les nettoyeurs sans fil vous obligent souvent à vous rappeler de les brancher en plus de les connecter – et devinez quoi? Tôt ou tard, c’est quelque chose que vous oublierez de faire.

Ce sont les caractéristiques de conception que vous vous attendez à trouver sur un aspirateur à 600 £, comme le Miele TriFlex. Les prix de Roidmi sont déjà très compétitifs, donc cette réduction vaut vraiment la peine d’être utilisée.

Harrods a également réduit le prix de la R20, de 399 £ à 335 £. C’est 64 € ou 16% de réduction. Il a beaucoup des mêmes fonctionnalités que le RS40, y compris les phares à LED et la station d’accueil magnétique. Ce que vous n’obtiendrez pas, c’est la fonctionnalité de nettoyage humide – mais honnêtement, c’est ce dont je pourrais le plus heureux de vivre.

Enfin, vous pouvez obtenir le R10 pour 215,01 £, contre 269 £: c'est 59,99 € ou 20% de réduction. Le R10 a le moins de fonctionnalités des trois (il n'y a pas de LED), mais si vous recherchez un nettoyeur sans fil mince, léger et efficace, vous ne serez pas déçu.







