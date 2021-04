«En Sicile, le taux de refus du vaccin AstraZeneca est de 80%. Toutes les 100 personnes, 80 disent non. » Musumeci a déclaré samedi soir, selon les médias.

Il a ajouté que c’est « Naturel » pour que les gens hésitent à propos du vaccin – récemment rebaptisé Vaxzevria – mais ils doivent croire les scientifiques lorsqu’ils leur disent que «Il est plus dangereux de ne pas se faire vacciner que de se faire vacciner.»

Dans une déclaration dimanche, un porte-parole du président a tenté d’éclaircir les propos, affirmant que Musumeci voulait dire « Jusqu’à 80 pour cent » refusent le vaccin, car certaines régions ont un taux de refus beaucoup plus faible, comme Syracuse, où seulement 30% craignaient apparemment assez le vaccin pour dire non.

L’annonce de Mucumeci faisait suite aux conseils de l’Agence européenne des médicaments en début de semaine selon lesquels les caillots sanguins devraient être répertoriés comme « très rare » effet secondaire du Vaxzevria. Il a examiné 86 cas d’individus vaccinés développant des caillots sanguins, dont 18 ont pris la mort.

AstraZeneca a répondu à la recommandation en disant qu’elle était « Collaborer activement avec les régulateurs » à « Mettre en œuvre ces modifications dans les informations sur le produit. » Il a appelé les cas de coagulation comme «Événements extrêmement rares.»

Bien que l’on ne sache pas exactement pourquoi les caillots sanguins peuvent se développer après l’immunisation, des chercheurs en Norvège et en Allemagne ont déclaré que ceux qui les avaient développés avaient des anticorps qui réagissaient négativement au vaccin, et qu’ils étaient principalement répandus chez les personnes plus jeunes.

Vaxzevria a été mis en pause dans plusieurs pays. L’Allemagne, les Pays-Bas, les Philippines, le Portugal et l’Espagne ont recommandé que seules les personnes âgées de plus de 60 ans reçoivent le vaccin largement distribué, tandis que la France et le Canada ont recommandé des vaccins alternatifs pour les plus jeunes.

Franco Locatelli, un conseiller en santé du gouvernement italien sur Covid-19, a déclaré dimanche que Vaxzevria est «Sûr et efficace», mais ajouté, «Si nous nous trouvons face à un nombre désarmant de défections, nous reconsidérerons la question.»

L’Italie, l’un des pays les plus touchés par la pandémie, a vacciné jusqu’à présent près de quatre millions de citoyens, soit environ 6% de sa population de 60 millions d’habitants.

