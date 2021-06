Jusqu’à 80% des médias des Jeux olympiques de Tokyo devraient être vaccinés, selon les organisateurs

Le Comité international olympique (CIO) s’attend à ce que 70% à 80% des médias couvrant les Jeux olympiques de Tokyo cet été soient vaccinés, ont déclaré mardi les organisateurs lors du lancement des directives mises à jour sur les coronavirus pour les Jeux.

Ils ont également déclaré que chaque délégation sportive arrivant au Japon aurait un officier de liaison COVID-19 coordonnant avec les organisateurs des mesures pour arrêter la propagation du virus lors de l’événement qui doit commencer le 23 juillet.

Les athlètes et les membres des médias, dont les déplacements seront restreints, seront soumis à une surveillance GPS pendant les 14 premiers jours de leur séjour au Japon.

Environ 11 000 athlètes et 78 000 journalistes, officiels et membres du personnel sont attendus aux Jeux, et de nombreux Japonais craignent que cet afflux ne contribue à la propagation du virus.

« Entre 70% et 80% des diffuseurs et de la presse accréditée qui seront vaccinés, selon les derniers retours reçus par le CIO », ont indiqué les organisateurs dans un communiqué lors de la conférence de presse à Tokyo annonçant les directives.

Une version antérieure du « playbook », publiée en février et mise à jour en avril, interdisait de chanter et de chanter pendant les événements et obligeait les athlètes à porter des masques à tout moment, sauf à l’extérieur, pour dormir ou pour manger.

Les athlètes et les contacts étroits seront testés chaque jour, tandis que tous les participants doivent subir deux tests négatifs avant leur arrivée, ont déclaré des responsables.

Les visiteurs ne seront pas autorisés à utiliser les transports en commun pendant leurs 14 premiers jours et doivent manger dans des endroits spécifiques avec des mesures d’hygiène spéciales.

ÉTAT D’URGENCE

Le lancement des dernières directives a coïncidé avec l’arrivée au Japon de John Coates, un vice-président du CIO qui est son interlocuteur pour l’événement. Coates a déclenché une réaction violente le mois dernier lorsqu’il a déclaré que les Jeux – déjà reportés de l’année dernière en raison du coronavirus – se dérouleraient même si Tokyo était en état d’urgence en raison de la pandémie.

Le gouvernement japonais envisage de mettre fin à l’état d’urgence à Tokyo et dans plusieurs autres préfectures comme prévu le 20 juin, mais maintient certaines restrictions telles que les heures d’ouverture des restaurants jusqu’au début des Jeux olympiques en juillet, ont déclaré les médias nationaux.

Le ministre de l’Économie Yasutoshi Nishimura, en charge de la réponse du Japon au COVID-19, a déclaré qu’avec des taux d’occupation des hôpitaux et d’infection toujours élevés, il était trop tôt pour parler comme si la levée de l’état d’urgence était une affaire conclue.

« Le moment est venu d’appeler le public, de supprimer les infections et de prendre des initiatives pour un approvisionnement stable en lits d’hôpitaux », a-t-il déclaré. Une décision sur l’urgence pourrait intervenir dès jeudi, ont rapporté les médias.

Le Japon n’a pas subi les flambées explosives de COVID-19 observées ailleurs, mais a tout de même enregistré plus de 772 000 cas et plus de 14 000 décès.

Un déploiement lent de la vaccination, bien qu’accélérant récemment, signifie que seulement 13% de la population a reçu au moins une injection.

DIAPOSITIVES DE SUPPORT DE SUGA

Une enquête en ligne menée du 1er au 9 juin auprès des entreprises par le groupe de réflexion Tokyo Shoko Research a montré que 64% étaient en faveur de l’annulation ou du report des Jeux. Près de 60 % ont déclaré que cela nuirait à leur entreprise, mais un peu plus de 40 % s’attendaient à un impact positif.

Le ministre olympique Tamayo Marukawa a déclaré lors d’une conférence de presse que Pfizer Inc fournirait des doses de son vaccin COVID-19 à 20 000 personnes supplémentaires impliquées dans les Jeux olympiques et paralympiques, a rapporté l’agence de presse Kyodo, doublant le montant promis précédemment par la société pharmaceutique américaine.

Quelque 80% des athlètes qualifiés ont déjà été vaccinés et le CIO fait pression pour augmenter le nombre.

La réponse souvent inégale du Japon au coronavirus a érodé le soutien au Premier ministre Yoshihide Suga.

Une enquête de la télévision publique NHK a montré que 37% approuvaient son gouvernement contre 45% qui désapprouvaient, le taux de désapprobation le plus élevé depuis son entrée en fonction en septembre dernier.

Plus des deux tiers n’étaient pas convaincus par son explication des raisons pour lesquelles les Jeux devraient avoir lieu ou de la manière dont ils seraient sécurisés.

Un peu moins d’un tiers voulaient que les Jeux soient annulés tandis que 61 % voulaient soit un plafond sur les spectateurs, soit aucun spectateur du tout. Les organisateurs ont déjà décidé de ne pas autoriser les spectateurs de l’étranger et feront un appel aux spectateurs nationaux plus tard ce mois-ci.

Reflétant le rôle de l’argent dans les décisions d’aller de l’avant, le directeur général de NBCUniversal, Jeff Shell, a déclaré lundi que l’événement pourrait être les Jeux olympiques les plus rentables de l’histoire de NBC. NBCUniversal, propriété de Comcast Corp, a payé 7,65 milliards de dollars pour étendre ses droits de diffusion aux États-Unis pour les Jeux olympiques jusqu’en 2032.

(Écrit par Linda Sieg; Reportage d’Antoni Slodkowski et Ju-min Park; Reportage supplémentaire de Daniel Leussink et Leika Kihara; Montage par Lincoln Feast, Raju Gopalakrishnan et Alex Richardson)

