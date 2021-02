Le magasin de jeux vidéo populaire Games The Shop a annoncé sa vente pour la Saint-Valentin, qui offre d’énormes réductions sur plus de 200 titres pour PC. La vente de la Saint-Valentin Games The Shop a commencé le 9 février et se poursuivra jusqu’au 21 février, mais toutes les réductions ne dureront pas jusqu’au dernier jour de la vente, selon Games The Shop. Lors de la vente de la Saint-Valentin, les acheteurs peuvent bénéficier d’une réduction allant jusqu’à 80% sur divers jeux PC. La vente propose des offres sur diverses plates-formes telles que Steam, Epic Games, Bethesda Launcher, Rockstar Games Launcher et Ubisoft Connect.

Lors de la vente de la Saint-Valentin, plus de 200 titres PC bénéficieront de tarifs réduits. Certains des titres les plus populaires en promotion sont Assassin’s Creed, Crew 2, Watch Dogs 2, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, etc. Assassin’s Creed Brotherhood sera vendu au prix de Rs 329 pour l’édition Deluxe, une réduction de 67% sur le prix de son autocollant, Assassin’s Creed Odyssey Deluxe Edition sera au prix de Rs 937, une réduction de 75%. En outre, Far Cry 5 sera disponible avec une réduction de 80% par rapport au prix de son autocollant à Rs 599, et Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint – Gold Edition sera disponible à 75% de réduction par rapport au prix de son autocollant à Rs 1249. Tous ces titres bénéficieront d’un prix réduit jusqu’au 19 février.

En dehors de ceux-ci, GTA 5 Premium Edition sera disponible au prix de Rs 1.160, contre son prix original de Rs 2.321 autocollant – une réduction de 50 pour cent. NBA 2K21 sera disponible avec une réduction de 67% à Rs 1088, Tekken 7 sera au prix de Rs 247, et Red Dead Redemption est au prix de Rs 2,143 – une réduction de 33% par rapport à son prix standard de Rs 3,199.

Death Stranding – un jeu sera mis en vente à partir du 15 février, sera également disponible à un prix d’offre de Rs. 2399 – une réduction de 40% par rapport au prix de son autocollant