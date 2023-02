Jusqu’à 80 000 habitants du Maryland pourraient perdre leur admissibilité à Medicaid

ANNAPOLIS, Md. (AP) – Les responsables du Maryland se préparent pour pas moins de 80 000 résidents qui ne pourraient plus bénéficier de la couverture Medicaid ce printemps, alors que le gouvernement fédéral rétablit une exigence qui existait avant la pandémie de COVID-19 pour que les États vérifient l’éligibilité des destinataires.

Michele Eberle, directrice exécutive du Maryland Health Benefit Exchange, a déclaré qu’à partir de mai, l’État pourrait commencer à mettre fin à la couverture Medicaid pour les personnes qui ne sont plus éligibles. Le Maryland, a-t-elle ajouté, est dans une meilleure position pour atteindre les gens que de nombreux autres États pour continuer la couverture Medicaid ou les déplacer vers d’autres plans de santé.

“Nous travaillons sur tous ces chiffres en ce moment, mais nous pensons qu’il s’agit d’environ 80 000”, a déclaré Eberle à un panel de législateurs le mois dernier. « Il y a différentes petites divergences entre ces chiffres. Les chiffres que nous avons trouvés sont d’environ 80 000 qui sortiraient, des gens dont nous devrons nous assurer que nous les avons couverts.

Le changement de politique fédérale se produit après que l’État a fait d’énormes progrès dans la couverture des non-assurés par Medicaid pendant la pandémie.

“Nous avons eu le plus grand nombre de personnes placées dans Medicaid pendant cette COVID (pandémie)”, a déclaré Eberle au comité des finances du Sénat du Maryland. “Nous avons organisé une période d’inscription spéciale COVID en 2020 et 2021, et nos chiffres viennent de monter en flèche dans Medicaid, et nous ne voulons pas perdre ces personnes, nous travaillons donc en étroite collaboration avec notre ministère de la Santé.”

Le Maryland contactera les consommateurs pour s’assurer qu’ils sont éligibles à Medicaid que leur couverture sera renouvelée. S’ils ne sont plus éligibles, l’État les aidera à accéder à des plans de santé qualifiés, a déclaré Eberle. S’ils vieillissent hors de Medicaid et sont éligibles à Medicare, l’échange les aidera à suivre cette voie.

Le ministère de la Santé du Maryland s’associera aux organisations de soins gérés par Medicaid du Maryland, à l’échange de la santé, au ministère des Services sociaux du Maryland et au système d’information régional de Chesapeake pour nos patients.

“La campagne de communication comprendra des médias payants, des messages sur les réseaux sociaux et d’autres campagnes publicitaires et numériques, en plus d’une sensibilisation ciblée par les MCO”, a déclaré le département de la santé dans un e-mail.

Partout aux États-Unis, les responsables de l’État se préparent à passer au peigne fin leurs listes de Medicaid après que le Congrès a accepté à la fin de l’année dernière de mettre fin à une exigence d’urgence de santé publique COVID-19 qui interdisait aux États de chasser les gens de Medicaid. En conséquence, des millions de personnes devraient être retirées du programme.

Eberle a déclaré que le Maryland est dans une meilleure position que de nombreux États, en raison de son échange de soins de santé. Le Maryland a un système intégré entre Medicaid et les régimes d’assurance maladie qualifiés, et l’État n’a cessé de procéder à des réexamens des qualifications, a-t-elle déclaré, alors que d’autres États ne les ont pas faits depuis trois ans.

“Nous avons continué à faire ces révisions chaque mois”, a déclaré Eberle. “Maintenant, ce que cela signifie, c’est que nous n’avons licencié personne, mais nous leur avons envoyé des avis. Nous avons dit que si vous avez une nouvelle adresse e-mail, un nouveau téléphone, revenez, mettez-nous au courant, donc nous sommes mieux dans la mesure où nous avons des informations à jour.

Pourtant, certains sont préoccupés par le nombre de personnes qui pourraient être touchées.

Le sénateur d’État Clarence Lam, un démocrate du comté de Howard qui est également médecin à Johns Hopkins, a noté qu’un grand nombre de personnes pourraient soudainement perdre leur assurance maladie. Il a dit qu’il croyait que «le jury est sorti», sur la façon dont le changement sera géré.

“Nous sommes très inquiets”, a déclaré Lam dans une récente interview. « Nous avons fait beaucoup de progrès pendant la pandémie. Nous ne voulons pas que la période post-pandémique soit une période où nous voyons le plus grand nombre d’habitants du Maryland expulsés de nos listes d’assurance maladie.

Suzanne Schlattman, une défenseure des soins de santé grand public dans le Maryland, a déclaré qu’elle avait été impressionnée par le niveau de collaboration entre les agences d’État pour résoudre le problème.

Schlattman, qui est le directeur adjoint du développement et de la sensibilisation communautaire pour la Maryland Citizens ‘Health Initiative, a déclaré que le plus grand défi sera d’atteindre les personnes qui se sont inscrites à Medicaid pour la toute première fois pendant la pandémie, qui a marqué une période unique où ils l’ont fait pas besoin de mettre à jour leurs informations.

Le Maryland compte environ 1,7 million de personnes sous Medicaid, a déclaré Schlattman, le nombre le plus élevé qu’elle ait vu. Dans ce contexte, 80 000 ne semblent pas si élevés, surtout par rapport à ce à quoi certains autres États sont confrontés, a-t-elle déclaré.

“D’autres États envisagent un changement beaucoup plus important et un goulot d’étranglement beaucoup plus important pour inscrire les gens”, a déclaré Schlattman.

Brian Witte, Associated Press