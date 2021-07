Jusqu’à 75% des nouveaux cas de Covid à Singapour concernent des personnes vaccinées, mais recevoir un vaccin réduit les risques de maladie grave, selon les chiffres

Au cours des 28 derniers jours, 1 096 cas transmis localement ont été détectés dans le pays, selon des statistiques récemment publiées. Quelque 48% de ceux qui sont tombés malades avaient été complètement vaccinés, tandis que 30% supplémentaires n’ont reçu qu’une seule injection d’un vaccin Covid-19.

Le reste de ceux qui ont contracté le coronavirus n’avaient reçu aucun coup. Les nouvelles statistiques renforcent l’idée que, si elle ne prévient pas complètement la maladie, la vaccination réduit considérablement les chances que les personnes tombent gravement malades.

« Il existe des preuves continues que la vaccination aide à prévenir les maladies graves lorsqu’une personne est infectée. Au cours des 28 derniers jours, sept cas locaux ont nécessité une supplémentation en oxygène, ont été admis en soins intensifs ou sont décédés. Six ne sont pas vaccinés, un est partiellement vacciné et aucun n’a été complètement vacciné, » a déclaré le ministère singapourien de la Santé dans un communiqué.

Le nombre élevé de personnes vaccinées qui sont tombées malades ne signifie pas que les vaccins sont inefficaces, en particulier compte tenu des taux d’inoculation extrêmement élevés dans le pays, ont noté des experts de la santé.

« Alors que de plus en plus de personnes sont vaccinées à Singapour, nous verrons plus d’infections se produire parmi les personnes vaccinées », a-t-il ajouté. Teo Yik Ying, doyen de la Saw Swee Hock School of Public Health de l’Université nationale de Singapour, a déclaré, cité par Reuters. « Il est important de toujours le comparer à la proportion de personnes qui restent non vaccinées. »

Environ 75% des 5,7 millions de personnes vivant à Singapour ont reçu au moins un vaccin contre le coronavirus. Environ la moitié de la population du pays, qui affiche l’un des taux de vaccination les plus élevés au monde, a déjà été intégralement vaccinée.

Singapour s’en est extrêmement bien sorti dans la pandémie, enregistrant seulement quelque 63 700 cas de la maladie. Il affiche également des taux de mortalité très faibles, avec seulement 36 personnes dans le pays ayant succombé à la maladie jusqu’à présent.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !