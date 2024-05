Jusqu’à 70 pour cent des personnes souffrant d’asthme et de BPCO ne sont pas diagnostiquées

Pour rechercher des patients atteints de ces maladies, les chercheurs ont téléphoné automatiquement à plus d’un million de foyers à travers le Canada pour leur poser des questions sur des problèmes respiratoires. Beaucoup de gens ont raccroché. Mais l’équipe de recherche a parlé à plus de 38 000 personnes présentant de tels symptômes et a finalement trouvé plus de 500 patients, dont Mme Hein, souffrant soit d’asthme non diagnostiqué, soit de BPCO, qui pourraient participer à leur essai clinique.

Environ la moitié ont été invitées à effectuer un suivi auprès de leur prestataire de soins primaires et ont reçu des soins standard, comme un inhalateur à courte durée d’action à utiliser selon les besoins. L’autre moitié a consulté des pneumologues qui prescrivaient fréquemment de meilleurs médicaments à action prolongée et travaillaient avec un éducateur qui enseignait aux patients comment utiliser correctement un inhalateur et éviter les allergènes, les aidait à arrêter de fumer, leur donnait des conseils en matière d’exercice et de poids, et bien plus encore. Ces mesures pourraient aider à réduire les symptômes, a déclaré le Dr Shawn Aaron, pneumologue à l’Hôpital d’Ottawa et professeur à l’Université d’Ottawa qui a dirigé la recherche.

Les résultats de l’étude, publiés cette semaine dans le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre, montrent que trouver des personnes atteintes de maladies des voies respiratoires et leur prodiguer des soins peut s’avérer payant. Les personnes qui « ont reçu le traitement Cadillac ont obtenu de bien meilleurs résultats que le groupe qui recevait simplement les soins habituels du médecin de famille », notamment moins de visites aux urgences pour des poussées au cours de l’année suivant le diagnostic, a déclaré le Dr Aaron. Mais les deux groupes ont constaté une amélioration de la respiration et de la qualité de vie, ce qui suggère qu’un diagnostic et même un traitement minimal pourraient faire la différence.

Comment savoir si vous souffrez d’asthme ou de BPCO ?

Les maladies peuvent être différentes d’une personne à l’autre, a déclaré le Dr Sonali Bose, pneumologue à l’Institut national juif de santé respiratoire du Mont Sinaï.

Les personnes asthmatiques peuvent rester sans symptômes pendant des mois jusqu’à ce qu’elles se retrouvent dans une « situation de tempête parfaite », a déclaré le Dr Bose, par exemple lorsque des allergènes comme le pollen des arbres ou une inflammation des voies respiratoires après un rhume provoquent une poussée. D’autres peuvent ressentir une oppression thoracique après l’exercice, ou avoir une toux ou une respiration sifflante tous les soirs.