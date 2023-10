Des centaines de citoyens américains sont coincés dans la bande de Gaza assiégée, sous les bombardements israéliens constants et n’ont reçu aucune aide pour trouver un moyen de s’échapper, selon des entretiens avec des individus sur le terrain. Le Département d’État affirme que jusqu’à 600 Américains se trouvent dans l’enclave qui, depuis le 7 octobre, a fait l’objet de lourdes frappes aériennes de représailles de la part d’Israël après que le groupe militant palestinien Hamas, qui gouverne Gaza, a lancé une attaque terroriste contre le sud d’Israël qui a tué au moins 1 300 personnes. . La campagne aérienne israélienne et le siège total contre Gaza, qui ont coupé l’électricité, la nourriture et l’eau dans le territoire déjà sous blocus, ont tué jusqu’à présent 3 785 personnes, selon le ministère de la Santé de Gaza. « L’Amérique ne nous aide pas, Biden ne nous aide pas, l’ambassade ne nous aide pas », a déclaré Amir Kaoud, un Palestinien-Américain au terminal de Rafah avec plusieurs membres de sa famille. a déclaré à NBC News. Le terminal de Rafah se trouve à la frontière du sud de Gaza et de l’Égypte et constitue l’un des deux seuls points d’entrée et de sortie du territoire palestinien. L’autre point d’entrée se trouve à la frontière nord de Gaza avec Israël. Les deux sont actuellement fermés et des milliers de personnes campent au passage sud dans l’espoir désespéré de sortir.

Des Palestiniens, certains titulaires de passeports étrangers espérant entrer en Égypte et d’autres en attente d’aide, attendent au terminal de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 16 octobre 2023. Mohammed Abed | Afp | Getty Images

« Ils répètent la même chose tous les jours, ils essaient de trouver un moyen de nous faire sortir. Il ne se passe rien », a déclaré Kaoud. « Tous les gens, tous les citoyens américains en Israël, s’en vont. Pourquoi pas nous ? » Les Américains à Gaza qui ont contacté le Département d’État ont déclaré avoir reçu des courriels détaillant les options d’évacuation pour les personnes en Israël, mais peu utiles pour ceux coincés dans le territoire palestinien.

Emilee Rauschenberger, une citoyenne américaine qui rendait visite à sa belle-famille à Gaza avec son mari et ses cinq enfants lorsque la guerre a commencé, a déclaré qu’elle estimait que son gouvernement « se sent en quelque sorte exonéré de cette responsabilité en raison de la politique de tout cela ». « Le double standard est incroyablement dur », a-t-elle déclaré à NBC News. Le Département d’État a organisé des évacuations aériennes et maritimes pour les citoyens américains en Israël qui souhaitent évacuer. Mais il affirme que la situation est bien plus difficile pour Gaza. « Le conflit armé entre Israël et le Hamas se poursuit, ce qui rend complexe l’identification des options de départ pour les citoyens américains », a déclaré à CNBC un porte-parole du Département d’État, ajoutant que « l’environnement de sécurité à Gaza est distinct de l’environnement de sécurité en Israël ».

La fumée s’élève après les frappes aériennes israéliennes sur Rafah alors que les attaques israéliennes se poursuivent le treizième jour des affrontements à Rafah, Gaza, le 19 octobre 2023. Abed Rahim Khatib | Agence Anadolu | Getty Images

Il a également déclaré : « Nous fournissons les meilleures informations dont nous disposons pour permettre aux citoyens américains de prendre leurs propres décisions concernant leur sûreté et leur sécurité dans une situation incroyablement difficile et fluide », et que « nous avons informé les citoyens américains à Gaza avec lesquels nous sommes en contact ». en contact que s’ils l’estiment sûr, ils souhaiteront peut-être se rapprocher du poste frontière de Rafah – il se peut qu’il y ait très peu de préavis si le poste s’ouvre et il se peut qu’il n’ouvre que pour une durée limitée. Les Américains interviewés par NBC News, publié lundi, étaient frustrés par ces conseils, étant donné que les forces israéliennes avaient bombardé les zones proches du passage, rendant ainsi la progression vers celui-ci très dangereuse, voire impossible. Certains ont déclaré que l’ambassade américaine en Égypte leur avait envoyé un « formulaire d’admission en cas de crise » à remplir et à soumettre, mais qu’ils n’avaient pas été contactés par la suite.

Menace d’attentats à la bombe

Les responsables américains affirment qu’ils travaillent « 24 heures sur 24 » avec les autorités égyptiennes pour ouvrir le terminal de Rafah, mais l’Egypte a déclaré ces derniers jours qu’il était devenu inutilisable en raison des frappes aériennes israéliennes du côté de Gaza. Les autorités égyptiennes affirment qu’elles n’ouvriront pas le passage sans une garantie d’Israël que ses convois humanitaires, qui attendent devant la frontière depuis des jours, ne seront pas attaqués. L’armée israélienne a déclaré que ses frappes sur Rafah visaient des cibles du Hamas. « Il y a un besoin urgent de soulager les souffrances des civils palestiniens à Gaza », a déclaré le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, le 16 octobre.

Des camions du convoi humanitaire sont vus à la frontière de Rafah avec Gaza le 17 octobre 2023 dans le nord du Sinaï, en Égypte. Mahmoud Khaled | Actualités Getty Images | Getty Images

Les responsables affirment qu’un accord a été conclu jeudi pour permettre une aide humanitaire limitée à Gaza, mais les détails de la date d’ouverture effective du terminal et ce que cela signifierait pour les ressortissants étrangers à Gaza ne sont toujours pas clairs. Les responsables américains ont déclaré que l’aide devrait pouvoir parvenir à Gaza dans les prochains jours. Entre-temps, Israël a jusqu’à présent refusé un cessez-le-feu temporaire à moins que le Hamas ne libère les otages qu’il a enlevés en Israël le 7 octobre. Le gouvernement israélien affirme que le Hamas a au moins 200 otages en captivité dans des tunnels sous Gaza, dont de nombreux enfants et personnes âgées.

Faux espoirs

De nombreux Américains à Gaza ont des membres de leur famille qui n’ont pas la citoyenneté américaine. Même s’ils peuvent demander des visas pour les membres de leur famille immédiate, ils devraient laisser derrière eux les membres de leur famille élargie, créant ainsi une situation impossible, disent-ils. Ils décrivent avoir du mal à mettre à jour les membres de leur famille à l’étranger en raison de la faiblesse du signal et du manque d’électricité, et disent qu’ils entendent constamment le bruit des bombes et des avions au-dessus de leur tête, et doivent souvent déménager soudainement au milieu de la nuit.