Les jeunes enfants faisaient partie des quelque 120 migrants de la Manche débarquant à Douvres aujourd’hui, alors que les passeurs profitent du temps doux avant la nouvelle répression de Priti Patel contre les demandeurs d’asile qui arrivent illégalement au Royaume-Uni.

Les navires de la Force frontalière ont été vu amener des groupes de migrants pour la plupart des hommes dans le port de Douvres depuis ce matin.

Au moins cinq bateaux ont été amenés à Dover Marina, dans le Kent, avec des dizaines de migrants aidés à terre par des agents masqués portant des gants, mais il pourrait encore y avoir d’autres interceptés avant le coucher du soleil.

Un gros bateau pneumatique à coque rigide gris (RHIB) a peut-être eu des problèmes en mer, car il a été vu avec une ligne de pêche attachée autour de son hélice.

Des dizaines de gilets de sauvetage orange ont également été laissés dans la coque d’un autre long bateau pneumatique noir.

Si les traversées se poursuivent, le nombre total d’arrivées aujourd’hui pourrait se rapprocher du précédent record quotidien de l’année où 183 traversées sur six bateaux mardi dernier.

Le nombre le plus élevé jamais arrivé en une journée est revenu en septembre lorsque 409 ont traversé la Manche.

Des dizaines de migrants sont déjà arrivés sur les côtes britanniques aujourd’hui lors d’une pause par mauvais temps dans la Manche – avant la répression des frontières par le ministre de l’Intérieur Priti Patel

Un enfant âgé d’environ huit ans faisait partie du premier groupe amené à l’arrière d’un navire noir des forces frontalières dans le port de Douvres.

Un jeune migrant lève les mains en l’air alors qu’ils sont amenés à terre sur la côte du Kent

Les équipes des forces frontalières amènent un autre groupe de migrants alors que le temps doux a déclenché un nombre important de passages

Le jeune, vêtu d’une veste doublée de fourrure bleue et d’un jean en denim, semblait mal à l’aise alors qu’il s’accrochait aux balustrades après avoir débarqué.

Les agents de la force publique de l’immigration ont escorté l’enfant et les autres migrants blottis dans une couverture jusqu’à la passerelle pour traitement.

Leur RHIB jaune rempli de gilets de sauvetage abandonnés, d’une pompe à pied, d’avirons et d’un moteur hors-bord pouvait être vu rapidement prendre l’eau dans le port.

D’autres groupes contenant des adultes plus âgés et de nombreuses femmes ont ensuite été mis en sécurité par Border Force.

Des sources affirment qu’il pourrait y avoir plus de bateaux faisant une course désespérée sur la route de navigation la plus fréquentée du monde pendant une pause inattendue par mauvais temps.

Les traversées devaient se calmer à la fin du mois de mars avec un avertissement météorologique en place pour de forts coefficients de marée entre dimanche et mercredi.

Un porte-parole de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord a déclaré: « Le préfet maritime appelle à la plus grande prudence tous les utilisateurs de la mer, et en particulier ceux qui pratiquent la pêche à pied ou qui marcheront sur le littoral soumis à la marée. . Il ne faut parfois que quelques minutes pour être isolé par la marée montante.

On s’attendait à ce que les vagues soient les plus fortes aujourd’hui, mais cela n’a pas empêché les passeurs de sauter sur l’occasion pour faciliter les traversées.

Les arrivées surviennent quelques jours après que le ministre de l’Intérieur Priti Patel a annoncé une répression de l’opération criminelle organisée.

Pour la première fois, les personnes qui arrivent illégalement au Royaume-Uni n’auront plus les mêmes droits que celles qui arrivent légalement dans le cadre du plan Home Office.

S’adressant à la Chambre des communes, Mme Patel a déclaré qu’elle présentait un plan «complet, juste mais ferme» qui s’adresserait aux personnes entrant «illégalement» au Royaume-Uni.

Il y a également une pression pour introduire des peines maximales à perpétuité pour les passeurs.

On craint que le beau temps sur la côte sud de la Grande-Bretagne incite davantage de personnes à traverser la voie de navigation la plus fréquentée du monde.

Dans tout le sud, les températures devraient atteindre 24 ° C (75 ° F) aujourd’hui et mercredi, les plus chaudes de mars depuis plus de 50 ans aujourd’hui.

Cela signifierait que la Grande-Bretagne serait plus chaude que certaines parties de la Méditerranée, y compris l’île de vacances espagnole de Majorque.

La police de Kent a été appelée pour aider à localiser et détenir un groupe d’au moins cinq migrants qui ont réussi à atterrir à Lydd.

35 autres ont été amenés à Dover Marina, dans le Kent, à l’arrière du cutter Alert peu après 11 heures.

Les derniers arrivants sont arrivés tard dans la journée alors qu’un groupe de cinq hommes blottis dans des couvertures a été amené à l’arrière d’un navire des forces frontalières avec leur RHIB bleu en remorque vers 16h30.

En 2020, un nombre record de 8410 migrants est arrivé par petit bateau, ce qui dépasse le total de 2019 de seulement 1850

Les autorités françaises ont également empêché trois tentatives de franchissement pendant la nuit jusqu’à jeudi matin impliquant 79 personnes.

Le ministre de la Conformité en matière d’immigration et de la justice, Chris Philp, a déclaré jeudi dernier: « Hier, nous avons annoncé la refonte la plus importante de notre système d’asile depuis des décennies – un nouveau plan à long terme juste mais ferme pour réparer le système d’asile cassé du Royaume-Uni.

« Dans le cadre de ces plans, nous briserons le modèle commercial de ces gangs criminels cruels et protégerons la vie de ceux qu’ils mettent en danger. »

Les derniers chiffres officiels du ministère de l’Intérieur signifient que 1133 migrants ont fait le trajet de 21 km jusqu’à présent cette année.

Et 602 sont arrivés en mars sur 30 bateaux – plus du triple des 187 arrivés sur 13 bateaux le même mois l’année dernière.

Le record quotidien de l’année a été battu lundi dernier lorsque 183 migrants ont été interceptés lors de six incidents.

En 2020, un nombre record de 8410 migrants sont arrivés par petit bateau, ce qui dépasse le total de 2019 de seulement 1850.