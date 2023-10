Si vous cherchez à renforcer la sécurité de votre maison sans dépenser beaucoup d’argent, il y a actuellement une excellente vente sur Amazon sur les caméras Blink, jusqu’à 60 % de réduction sur les caméras individuelles et les bundles. Si vous n’êtes pas familier avec Blink, vous serez peut-être surpris d’apprendre qu’il s’agit d’une autre société rachetée par Amazon, tout comme Ring. Alors que Ring a tendance à attirer l’attention, Blink est l’alternative économique d’Amazon et presque aussi performante que les caméras Ring, ce qui fait du Blink une excellente alternative pour ceux qui souhaitent économiser.

Si vous recherchez une certaine couverture à l’extérieur de votre maison, vous ne pouvez pas vous tromper avec la caméra Blink Floodlight de troisième génération. Il dispose d’une caméra 1080p avec une image relativement claire, d’un son bidirectionnel pour que vous puissiez avoir une conversation, et les projecteurs peuvent atteindre 700 lumens, ce qui devrait être plus que suffisant pour éclairer une cour moyenne. Mieux encore, il est sans fil et fonctionne avec quatre piles D-Cell, vous n’avez donc pas à vous soucier de tirer une ligne électrique ou Ethernet. Vous pouvez le récupérer maintenant sur Amazon pour le prix réduit de 84$ au lieu de 140$.

Bien sûr, si vous voulez quelque chose qui ressemble davantage à la Ring Video Doorbell, cet ensemble comprend la Blink Video Doorbell et deux caméras Blink Outdoor de troisième génération. Tout comme la caméra Blink Floodlight, la Blink Doorbell fonctionne sur piles et a une configuration relativement simple qui ne nécessite pas de câbles. Il a une résolution de 1080p, une détection de mouvement et peut stocker du contenu localement, en supposant que vous disposez du module de synchronisation 2, qui coûte 35$ sur Amazon.

Vous pouvez économiser un peu sur le module de synchronisation 2 si vous achetez cet ensemble Blink Outdoor et Indoor, qui comprend deux caméras extérieures Blink et deux caméras intérieures Blink, ainsi que le module de synchronisation 2. C’est une excellente solution pour toute la maison, et bien qu’elle peut être un forfait coûteux, vous économisez 90 $ en achetant tout ensemble pour le prix réduit de 230$.