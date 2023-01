Jusqu’à 500 personnes meurent chaque semaine à cause des retards dans les hôpitaux britanniques – médecin

Le National Health Service britannique est actuellement aux prises avec les effets des grèves et d’une grave épidémie de grippe

Les retards dans les services d’urgence britanniques pourraient causer entre 300 et 500 décès chaque semaine, a déclaré le président du Royal College of Emergency Medicine, le Dr Adrian Boyle, à Times Radio.

Selon les données du NHS England, 37 837 patients ont attendu plus de 12 heures pour être admis aux urgences en novembre, contre 10 646 en novembre 2021. Bien que les chiffres de décembre n’aient pas encore été publiés, Boyle a déclaré au Times qu’il serait “étonné” s’ils n’étaient pas les pires enregistrés.

“Ce que nous constatons actuellement en termes de ces longues attentes est associé à une mortalité accrue, et nous pensons qu’entre 300 et 500 personnes meurent chaque semaine en raison de retards et de problèmes de soins urgents et d’urgence”, a-t-il déclaré, dans des propos cités par plusieurs médias britanniques dimanche.

“Nous devons vraiment maîtriser cela”, il a continué. “Nous devons augmenter notre capacité au sein de nos hôpitaux, nous devons nous assurer qu’il existe des moyens alternatifs pour que les gens ne soient pas tous simplement acheminés vers le service d’ambulance et le service des urgences.”

Alors que les hôpitaux sont généralement plus bondés en hiver, cette saison a vu des grèves d’infirmières et d’ambulanciers en décembre, et une virulente épidémie de grippe ces dernières semaines. Selon les données du NHS, 3 746 personnes par jour ont été hospitalisées pour la grippe au cours de la semaine précédant Noël, contre 2 088 par jour une semaine plus tôt.

Alors que les cas de Covd-19 restent faibles dans tout le Royaume-Uni, les absences du personnel dues au virus ont augmenté de plus de 47 % en décembre par rapport à novembre, a rapporté le Guardian.