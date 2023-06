Jusqu’à 500 personnes sont portées disparues après qu’un bateau de pêche surpeuplé transportant des migrants a chaviré en mer Méditerranée, selon l’ONU.

Soixante-dix-huit personnes sont décédées après que le navire a eu des difficultés et a coulé à 45 milles au large des côtes grecques aux premières heures de mercredi.

S’exprimant lors d’un briefing à Genève vendredi, un porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a déclaré: « Le Haut-Commissaire a exprimé ses condoléances à ceux qui ont perdu des êtres chers – 78 personnes sont décédées et jusqu’à 500 sont portées disparues, parmi lesquelles un grand nombre de femmes et d’enfants. »

Les autorités grecques avaient déjà confirmé avoir récupéré 78 corps et secouru 104 hommes.

On ne sait pas exactement combien de personnes se trouvaient sur le bateau, mais l’association caritative Alarm Phone, qui a reçu plusieurs appels de détresse, a déclaré qu’il y en avait environ 750.

Jusqu’à présent, aucune femme ni aucun enfant n’a été secouru, beaucoup craignant d’avoir été piégés sur le pont inférieur et entraînés dans l’eau lorsque le bateau a coulé.

Certaines des histoires qui émergent maintenant de la catastrophe créent une image de conditions incroyablement horribles à bord.

Une assistante sociale grecque qui s’est occupée de certains des survivants a déclaré à Sky News qu’elle avait entendu dire que l’eau s’était épuisée sur le bateau quelques jours avant qu’il ne coule, forçant les passagers à boire leur propre urine et à aspirer l’eau des réfrigérateurs en fusion.

Beaucoup d’entre eux souffrent de graves traumatismes mentaux.

Elle a rappelé un survivant qui lui a dit que « pendant deux heures, il nageait entouré de corps d’enfants » et un jeune homme d’une vingtaine d’années, qui « voulait se suicider, voulait sauter dans la mer et se suicider parce qu’il ne pouvait pas ». je n’en prends plus ».

Ne plus attendre de survivants

Les survivants ont été transférés dans un centre d’immigration du centre de la Grèce. L’entrepôt où ils logeaient est en train d’être nettoyé et les agences d’aide sont parties.

Il est clair qu’ils n’attendent plus de survivants.

L’attention des médias s’est déplacée vers le bureau des garde-côtes helléniques dans le port de Kalamata alors que des questions se posent maintenant quant à savoir s’ils auraient pu faire plus pour éviter la catastrophe.

Un journal grec a cité une source anonyme affirmant qu’une corde avait été attachée au bateau environ trois heures avant qu’il ne chavire.

On se demande également pourquoi rien n’a été fait pour sauver au moins certains des passagers alors qu’il était évident que le bateau était dangereusement surpeuplé, avec des migrants à bord et donc presque certainement des passeurs aussi.

Les garde-côtes ont précédemment déclaré avoir agi conformément au droit international car le bateau se trouvait dans les eaux internationales.