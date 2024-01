Jusqu’à 5 000 Palestiniens pourraient être libérés de prison selon la dernière proposition de trêve à Gaza

Mises à jour en direct : suivez les dernières nouvelles sur Israël-Gaza

Un accord proposé pour suspendre les combats à Gaza entre Israël et le Hamas envisage une trêve pouvant aller jusqu’à trois mois et un échange de détenus et d’otages dans le cadre duquel jusqu’à 5 000 Palestiniens pourraient être libérés des prisons israéliennes, ont indiqué des sources. Le National mardi.

Mais, ont-ils ajouté, le Hamas reste fidèle à sa demande d’un cessez-le-feu permanent et de garanties internationales pour un retrait complet des forces israéliennes de Gaza.

“Le projet a été envoyé au Hamas hier soir à Gaza et la réponse provisoire a été un ‘non’, mais comprenait un ‘oui’ provisoire à la plupart des dispositions”, a déclaré l’une des sources.

“Ils ont dit qu’ils donneraient leur réponse définitive et détaillée d’ici la fin de la semaine.”

Le chef de la branche politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a déclaré mardi que le groupe étudiait les propositions et qu’il se rendrait au Caire pour en discuter davantage.

Le chef du Hamas Ismail Haniyeh à Beyrouth en 2021. AP



Il a ajouté que le Hamas était ouvert à toute « initiative ou idée sérieuse et pratique, à condition qu’elle conduise à une cessation globale de l’agression » et au retrait complet des forces israéliennes de Gaza.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a exprimé lundi l’espoir que l’accord mette un terme aux combats en échange de la libération des 132 otages détenus par le Hamas à Gaza.

« Un travail très important et productif a été accompli. Et il y a un réel espoir pour l’avenir », a déclaré M. Blinken après avoir rencontré le Premier ministre qatari, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman, à Washington. Les États-Unis et le Qatar ont été fortement impliqués dans la médiation des pourparlers de trêve.

« Le Hamas devra prendre ses propres décisions. Je peux simplement vous dire qu’il existe un bon et fort accord entre les pays impliqués sur le fait qu’il s’agit d’une bonne et forte proposition », a déclaré M. Blinken.

Cheikh Mohammed a également déclaré que des progrès avaient été réalisés dans les négociations.

La proposition a été élaborée lors de discussions qui ont débuté dimanche à Paris entre le chef de la CIA, William Burns, ses homologues égyptien et israélien, et des responsables du Qatar.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré qu’Israël ne « libérerait pas des milliers de terroristes ».

« Je voudrais être clair : nous ne nous retirerons pas [the Israeli army] de la bande de Gaza et nous ne libérerons pas des milliers de terroristes », a-t-il déclaré dans la colonie d’Eli en Cisjordanie occupée.

“Rien de tout cela n’arrivera.”

Son bureau avait précédemment qualifié les négociations de « constructives », mais avait souligné « des lacunes importantes dont les parties continueront à discuter ».

Les sources ont déclaré que le Hamas ne voulait pas d’un accord permettant à Israël de reprendre son offensive à Gaza après la libération de tous les otages.

Ils ont également souligné que M. Netanyahu avait opposé son veto aux tentatives précédentes visant à mettre fin aux combats.

M. Netanyahu a déclaré à plusieurs reprises que la guerre ne prendrait fin que lorsque le Hamas serait vaincu et que ses capacités militaires et de gouvernance seraient démantelées.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’exprime lors d’une réunion du cabinet au ministère de la Défense à Tel Aviv. EPA

La campagne aérienne et terrestre d’Israël à Gaza a tué plus de 26 700 Palestiniens, déplacé la plupart des 2,3 millions d’habitants de l’enclave et rasé de larges pans des zones bâties du territoire.

La guerre a commencé le 7 octobre lorsque le Hamas a lancé une attaque surprise sur le sud d’Israël, tuant environ 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et prenant environ 240 otages.

“Il est clair qu’il existe des contradictions difficiles à surmonter pour tenter d’établir une feuille de route”, a déclaré à Gaza une source proche de l’Autorité palestinienne, qui gouverne la Cisjordanie occupée. Le National.

« Israël s’est fixé comme objectif de guerre d’éliminer le Hamas en tant qu’armée [force] et en tant qu’autorité dirigeante. Mais il est obligé de négocier avec le Hamas pour libérer ses prisonniers », a indiqué la source.

« La durée de la guerre et ses conséquences ont contraint Israël dans le passé à négocier des trêves et des échanges, et aujourd’hui à négocier des échanges et de longues trêves. Mais il convient également de noter que la réunion de Paris a été précédée de réunions similaires dans plusieurs capitales européennes, qui n’ont pas abouti au résultat escompté.»

Le dernier projet reflète en partie les propositions égyptiennes qui ont été discutées ces dernières semaines mais finalement rejetées par Israël et le Hamas.

Il prévoit une trêve pouvant aller jusqu’à trois mois et un échange de détenus et d’otages en trois phases, au cours duquel le Hamas libérerait le reste des captifs qu’il détient à Gaza en échange de la libération des Palestiniens des prisons israéliennes.

Le Hamas a libéré plus de 100 otages au cours d’une trêve d’une semaine en novembre de l’année dernière, tandis qu’Israël a libéré des centaines de détenus palestiniens de ses prisons. La trêve a échoué le 1er décembre.

Un véhicule de transport de la Croix-Rouge a libéré des otages israéliens le 25 novembre 2023. Photo AP

Selon les dernières propositions, le premier groupe d’otages sera composé d’environ 40 femmes, personnes âgées et personnes nécessitant des soins médicaux, ont indiqué les sources.

Le deuxième groupe comprendra cinq femmes soldats israéliennes ainsi que les restes d’otages morts depuis le 7 octobre.

Le troisième groupe à être libéré sera composé de civils de sexe masculin et de militaires israéliens en service actif, y compris des officiers.

Le Hamas reste catégorique sur le fait que parmi les 4 000 à 5 000 détenus palestiniens à libérer, il faut inclure des personnalités de premier plan condamnées à des peines de prison à perpétuité ou de longue durée, notamment Marwan Barghouti du Fatah et Ibrahim Hamed, un haut commandant de la branche militaire du Hamas.

En ce qui concerne le ratio détenus/otages à libérer, il a été proposé qu’Israël puisse libérer 100 Palestiniens pour chaque otage civil et 250 pour chaque soldat.

Le Hamas et Israël devraient annoncer les noms des otages et des détenus qui seront libérés le jour de l’échange, ont indiqué les sources, des délégués du Comité international de la Croix-Rouge et des responsables de la sécurité égyptiens supervisant la logistique de l’échange.

Le retrait israélien de Gaza, selon la proposition, s’effectuerait en tandem avec le retour de centaines de milliers de Palestiniens déplacés dans leurs foyers au nord de Gaza, après avoir été contraints de se déplacer vers le sud à cause de la guerre.

Les sources ont indiqué que le Caire utiliserait la trêve proposée pour tenter de réconcilier les factions palestiniennes rivales, un objectif qui a échappé aux médiateurs égyptiens pendant des années, dans le but de former un gouvernement intérimaire à Gaza qui superviserait la reconstruction du territoire et préparerait les élections législatives et présidentielles. élections.

L’Égypte, qui borde à la fois Israël et Gaza, ne croit pas que le Hamas puisse être complètement exclu de tout scénario d’après-guerre pour l’enclave et, comme Washington, plaide pour un État palestinien démilitarisé à Gaza et en Cisjordanie, aux côtés d’Israël.

M. Netanyahu a rejeté la solution à deux États, tandis que le Hamas a rejeté l’idée selon laquelle un futur État palestinien devrait être démilitarisé.

Le Hamas gouverne Gaza depuis 2007, date à laquelle il a expulsé les représentants du Fatah du territoire au cours d’une brève guerre civile. Israël s’est retiré unilatéralement de la bande de Gaza en 2005, mettant ainsi fin à 38 ans d’occupation.

Mise à jour : 30 janvier 2024, 16h47