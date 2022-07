Jusqu’à 40% des personnes arrivant à la frontière de Windsor n’ont pas rempli ArriveCAN: syndicat de l’ASFC

Lorsqu’il s’agit de traverser la frontière vers le Canada, un grand nombre de voyageurs ne remplissent toujours pas l’application ArriveCAN.

C’est selon le Syndicat des douanes et de l’immigration, qui représente les travailleurs frontaliers. Le président Mark Weber affirme qu’entre 30 et 40 % des voyageurs qui se rendent dans certaines régions du Canada, en particulier à Windsor, remplissent incorrectement l’application, oublient de le faire ou ne savent pas que c’est une exigence.

Le gouvernement fédéral a déclaré avoir mis en place l’application comme mesure de dépistage du COVID-19, et les voyageurs doivent l’utiliser pour déclarer leur statut vaccinal avant d’arriver à la frontière.

Mais Weber dit que le nombre de personnes non conformes cause des maux de tête aux agents.

“Ils doivent les aider à le terminer, les faire terminer à l’intérieur du bureau, ce qui signifie que les voitures reculent. Cela cause des retards et cela ajoute à une situation déjà grave avec nos faibles effectifs”, a déclaré Weber.

Il a déclaré à Windsor Morning cette semaine que les travailleurs frontaliers faisaient « de leur mieux » pour faire passer les gens. Mais ils sont “découragés” de constater que de nombreuses personnes ne remplissent toujours pas l’application, a-t-il déclaré.

“Nous sommes dans une situation où nous ne faisons plus notre travail réel en tant qu’agents des services frontaliers. Tout notre temps est consacré à l’application”, a-t-il déclaré.

“Les voyageurs arrivent assez en colère, évidemment. Quand ils font la queue pendant des heures, c’est compréhensible. Mais une grande partie de cela est imputée à nos agents.”

Il a déclaré que certains voyageurs refusaient carrément de compléter l’application.

Les voyageurs doivent se préinscrire sur l’application ArriveCAN avant d’entrer au Canada pour un voyage non essentiel. (CBC/Radio-Canada)

En juin, le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a déclaré que l’application pourrait avoir des utilisations au-delà du COVID-19, notamment pour les déclarations faites lors du passage de la frontière.

Mais Weber a déclaré que ce n’était pas quelque chose sur lequel le syndicat avait été consulté et qu’il était “inquiet” à ce sujet du point de vue de l’efficacité et de la sécurité des frontières.

“Nous comprenons qu’il s’agit d’une mesure de santé publique – nous ne sommes pas médecins – mais nous n’avons pas été consultés sur les détails pratiques de son fonctionnement à la frontière”, a-t-il déclaré.

Ses membres, a-t-il dit, pourraient fournir des informations sur la façon de mieux rationaliser l’application.

Fin juin, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a annoncé avoir ajouté une fonction facultative de déclaration préalable de l’ASFC pour les voyageurs aériens à l’aéroport international de Vancouver et à l’aéroport Pearson de Toronto.

“Ça ne vaut rien”

Cette fonctionnalité permet aux voyageurs aériens d’utiliser l’application pour leurs déclarations en douane afin de réduire le temps passé au kiosque d’inspection primaire ou à la porte électronique à l’aéroport. L’agence a déclaré que cette fonctionnalité sera mise à la disposition d’un plus grand nombre de passagers aériens dans différents aéroports plus tard cette année.

Quant à l’efficacité de l’application pour garder le COVID-19 hors du Canada, Weber a déclaré qu’il ne le savait pas.

“Nous ne savons pas, puisqu’il n’y a plus de recherche de contacts, pourquoi toutes ces données doivent continuer à être collectées”, a-t-il déclaré. “J’espère que du point de vue de la santé publique, il y a un objectif à long terme.”

L’Agence de la santé publique du Canada affirme que les exigences de vaccination contre la COVID-19 à la frontière restent en vigueur parce que la COVID-19 continue d’évoluer et de circuler dans le monde, et en raison des différents niveaux de vaccination et de contrôle du virus dans d’autres pays. (Mike Evans/CBC)

Brian Masse, député néo-démocrate de Windsor West, a déclaré que l’application devait être supprimée, car elle ne protège pas le public et nuit au tourisme local.

“L’application n’est pas efficace. Elle ne nous rend pas plus sûrs. En fait, cela pourrait nous amener à être moins en sécurité à mesure que nous passons à plus d’automatisation et que nous n’avons même pas de contact humain. alors que les gens arrivent dans notre pays », a déclaré Masse.

La marque du Canada en tant que destination « est en train d’être détruite », dit un député

“Cela ne vaut rien en termes de sécurité publique, à mon avis.”

Au contraire, Masse a déclaré que la frontière avait besoin de plus d’agents formés pour fournir un soutien.

“[The app is] nous qualifiant également de destination accueillante », a-t-il déclaré. « Notre image de marque actuelle en tant que pays de destination est en train d’être détruite.

CBC News a contacté le député libéral Irek Kusmierczyk, qui représente Windsor-Tecumseh, mais il n’était pas disponible pour une entrevue.

Dans un courriel à CBC News, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a déclaré que l’application était très utilisée.

Mais l’ASFC a ajouté qu’elle reconnaît que certains Canadiens pourraient ne pas être préparés ou conscients que l’application est une exigence. Ainsi, en mai, dit-il, il a permis aux agents d’accorder aux citoyens canadiens entièrement vaccinés, aux résidents permanents et aux personnes inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens une exemption unique.

Le gouvernement dit que l’application est toujours nécessaire car COVID-19 est toujours un problème

“Cette exemption signifie que le voyageur, entrant par voie terrestre, ne sera pas soumis à la quarantaine, aux tests et aux amendes pour une seule fois”, a-t-il déclaré. Ces voyageurs seront ensuite informés de leurs obligations envers ArriveCAN pour les futures traversées.

L’agence a déclaré que depuis que cela a été mis en place, plus de 200 000 voyageurs ont été exemptés.

Dans un communiqué, l’Agence de la santé publique du Canada a déclaré que l’utilisation d’ArriveCAN réduit les délais de traitement à la frontière puisque les agents n’ont pas à poser de questions et à saisir manuellement les informations de santé publique.

« L’utilisation d’ArriveCAN est également un mécanisme efficace de vérification des certificats de vaccins afin d’accorder des exemptions de quarantaine. Alors que les volumes de voyages ont augmenté au printemps et au début de l’été 2022, l’utilisation d’ArriveCAN est devenue plus importante pour soulager la pression à la frontière. .”

L’agence a déclaré qu’elle continuerait d’adapter et de revoir les mesures aux frontières, mais les exigences de vaccination à la frontière restent en vigueur car le COVID-19 continue d’évoluer et de circuler dans le monde.