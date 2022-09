Jusqu’à 35 % de montres de running Garmin pour le marathon de Londres

Avec le marathon de Londres ce week-end, un détaillant entreprenant propose quelques bonnes affaires sur les montres de course Garmin.

Le Marathon de Londres 2022 a lieu le 2 octobrendet GO Outdoors a des offres sur le

Montre GPS multisport solaire Garmin Instinct et montre intelligente de course GPS Garmin Forerunner 55.

de Garmin Montre GPS multisport solaire Instinct était au prix de 400 £, et GO le propose à 259 £, soit une économie de 35 %.

GO décrit cette montre comme “le summum des montres connectées multisports”. Il exploite l’énergie solaire pour réduire le besoin de charge et offre ainsi jusqu’à 54 jours d’autonomie.

Il dispose des dernières technologies de suivi, notamment un moniteur de fréquence cardiaque au poignet, un capteur de pouls Ox2, un suivi du stress et une prise en charge multi-GNSS qui permet d’accéder au GPS, GLONASS et Galileo.

de Garmin Montre connectée GPS Forerunner 55 était au prix de 185 £, et l’accord du Marathon de Londres le propose à 149 £, soit une économie de 17 %.

Il s’agit d’une montre intelligente GPS facile à utiliser avec un tas de fonctionnalités d’activité conçues pour les coureurs et la vie quotidienne. Vous obtenez des données d’entraînement, des statistiques et des objectifs directement depuis votre poignet, y compris la distance, le temps, la vitesse et votre fréquence cardiaque. La technologie PacePro fournit des indications d’allure basées sur le GPS pour des parcours et des distances sélectionnés dans l’application Garmin Connect.