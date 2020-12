Pas moins de 30 millions de travailleurs américains sans diplôme universitaire de quatre ans ont les compétences nécessaires pour accéder de manière réaliste à de nouveaux emplois qui paient en moyenne 70% de plus que leurs actuels. Cette estimation provient d’une collaboration de chercheurs universitaires, à but non lucratif et d’entreprise qui ont extrait des données sur les professions et les compétences.

Au cours des quatre dernières décennies, les revenus ont augmenté pour les titulaires d’un diplôme universitaire et ont diminué pour ceux qui n’en ont pas. Mais un corpus de recherches récentes et nouvelles suggère que la tendance ne doit pas nécessairement se poursuivre.

Les chercheurs ont publié un aperçu général des emplois, des salaires et des compétences des travailleurs qui ont un diplôme d’études secondaires mais pas un diplôme collégial de quatre ans comme un document de travail du National Bureau of Economic Research cette année. Ils ont constaté un chevauchement significatif entre les compétences requises dans les emplois à bas salaire et de nombreuses professions à salaire plus élevé – un paysage considérable d’opportunités.

«Le but est de mettre en lumière un problème et ce qui peut être fait sur le terrain pour aider tout ce groupe de personnes en difficulté sur le marché du travail», a déclaré Erica Groshen, économiste chez Cornell, ancienne directrice de le Bureau of Labor Statistics et l’un des chercheurs.

Ces dernières années, des experts du travail et des organisations de main-d’œuvre ont fait valoir que l’embauche devrait de plus en plus se fonder sur les compétences plutôt que sur les diplômes, par souci d’équité et d’efficacité économique. La recherche fournit des preuves quantifiées qu’un tel changement est réalisable.

«Nous devons repenser qui est qualifié et comment les compétences sont mesurées et évaluées», a déclaré Peter Q. Blair, économiste du travail à Harvard, qui était membre de l’équipe de recherche.

Un assistant administratif de bureau est un exemple typique d’un emploi mal rémunéré qui peut être un portail vers un meilleur. Les compétences requises, selon les enquêtes menées auprès des employeurs par le Département du travail, comprennent la communication écrite et verbale, la gestion du temps, la résolution de problèmes, le souci du détail et une maîtrise de la technologie de bureau. En bref, un ensemble de compétences qui est précieux dans de nombreux emplois.

UNE rapport publié cette semaine , impliquant la plupart des mêmes chercheurs, a examiné les voies d’accès à des emplois mieux rémunérés pour ces travailleurs, leur expérience et les obstacles rencontrés. Il a utilisé des données et des entretiens exclusifs, ainsi que les données gouvernementales utilisées dans la première étude.

Les travailleurs sans diplôme universitaire les mieux rémunérés occupaient des emplois en informatique, en technique et en gestion. Les emplois les moins bien rémunérés étaient regroupés dans les soins personnels et la préparation des aliments.

Robert B. Johnson Jr. a travaillé comme assistant administratif dans une société de financement à Dallas pendant un an et demi. C’était sa première expérience dans un bureau, acquérant des compétences professionnelles comme le travail en équipe et la communication d’entreprise. Il s’intéressait à la technologie et, pendant son séjour, il a entendu parler de cours d’informatique gratuits offerts par Merit America, une organisation à but non lucratif, qui pouvait être dispensée le soir et le week-end.

M. Johnson, 24 ans, a terminé le cours de programmation informatique en six mois. Peu de temps après, il a été embauché par une société de logiciels locale, où son salaire annuel est d’environ 55 000 $, contre 30 000 $ auparavant. Aujourd’hui, il a des économies à la banque et lui et sa petite amie ont emménagé dans un nouvel appartement en janvier. Ils cherchent à acheter une maison et parlent de fonder une famille.

«Ce sont les trucs de rêve américains qui ne me semblaient pas réalisables jusqu’à présent», a déclaré M. Johnson.

Les migrations vers des emplois mieux rémunérés sont généralement une combinaison d’initiative personnelle, de compétences fondamentales et d’une préparation supplémentaire comme un cours externe ou une formation parrainée par l’entreprise, a déclaré Papia Debroy, vice-présidente de la recherche chez Opportunity @ Work, une entreprise sociale à but non lucratif qui a travaillé sur les deux études.