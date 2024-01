Jusqu’à 3 portions quotidiennes de kimchi pourraient réduire le risque d’obésité chez les hommes

UN étude publiée mardi en Corée du Sud, ont constaté que les personnes qui consommaient quotidiennement des quantités modérées de kimchi couraient un risque plus faible de développer l’obésité, différents types de kimchi étant associés à la prévention de différentes formes d’obésité.

Le rapport, intitulé « Association entre la consommation de kimchi et l’obésité basée sur l’IMC et l’obésité abdominale chez les adultes coréens » et publié dans la revue médicale BMJ Open, a interrogé plus de 115 000 adultes coréens âgés de 40 à 69 ans et a révélé que les hommes coréens qui en consommaient une à trois portions. de kimchi par jour étaient moins susceptibles de développer l’obésité que ceux qui en mangeaient moins d’une portion par jour.

Le kimchi, originaire de ce qui est aujourd’hui la Corée du Sud, est un plat de légumes fermentés populaire préparé avec du sel, de la pâte de piment et divers assaisonnements, tels que de l’oignon, de l’ail et de la sauce de poisson.

Les chercheurs de l’Université de Chung Ang, du Centre national de lutte contre le cancer de Corée et de l’Institut mondial du kimchi ont découvert que les hommes coréens qui consommaient le plus de kimchi au chou en particulier avaient 10 % de risques réduits de développer à la fois une obésité et une obésité abdominale. Les hommes et les femmes qui mangeaient plus de kimchi aux radis que la moyenne présentaient respectivement un risque réduit de 8 % et de 11 % d’obésité abdominale.

De nombreuses études ont montré qu’une alimentation riche en aliments fermentés, comme le kimchi, présente des bienfaits prouvés pour la santé, comme augmentation de la diversité du microbiome et réduire l’inflammation. Une autre étude, publiée en avril dans le Journal of ethnic Foods, a révélé que le kimchi peut être un remède efficace. aide au traitement de l’obésité.

Michelle Jaelin, une diététiste professionnelle exerçant en Ontario, a déclaré qu’elle n’était pas du tout surprise par la conclusion de l’étude, soulignant que la teneur en fibres du kimchi est bénéfique pour la santé.

« Les fibres aident à vous rassasier plus longtemps et contribuent également à votre apport quotidien en légumes. L’autre chose est que, comme il s’agit d’un aliment fermenté, il contient certains prébiotiques et probiotiques qui peuvent contribuer à la santé intestinale », a déclaré Jaelin.

Cependant, la disparité entre les sexes en matière de bienfaits pour la santé pourrait être due à des différences stéréotypées dans les habitudes de consommation et les attitudes à l’égard des régimes alimentaires, a déclaré Jaelin.

Elle a ajouté que la façon dont le kimchi est servi pourrait être un facteur majeur de ses bienfaits pour la santé. Ce que vous mangez avec le kimchi est tout aussi important. Le kimchi est souvent servi en accompagnement avec d’autres légumes et protéines sains.

Les chercheurs ont noté dans l’étude que consommer plus de trois portions de kimchi par jour pourrait avoir l’avantage inverse. Les participants qui mangeaient plus de cinq portions de kimchi par jour étaient plus susceptibles d’être exposés à un risque d’obésité. C’est parce que le kimchi contient une teneur élevée en sodium, a déclaré Jaelin.

« Si vous mangez trois repas par jour – peut-être que vous avez du kimchi en accompagnement – ​​c’est génial. Cela augmente votre consommation de légumes, ce qui est important », a-t-elle déclaré, « mais je ferais plus attention à cela, car ils sont également plus riches en sodium. »

Bien que l’étude ait été menée en Corée du Sud et n’incluait que des adultes coréens, Jaelin a déclaré que manger une quantité modérée de kimchi pourrait bénéficier à tout le monde. «Je vois certainement des avantages pour la santé de diverses autres populations, mais il faut que ce soit quelque chose que vous appréciez et que vous aimez manger», a-t-elle déclaré.

