jusqu’à 3 200 employés licenciés cette semaine

Les gens entrent dans le bâtiment du siège social de Goldman Sachs à New York, aux États-Unis, le lundi 14 juin 2021.

Goldman Sachs licencie moins d’employés que prévu, mais la coupe est encore profonde.

La banque d’investissement mondiale va licencier jusqu’à 3 200 employés à partir de mercredi, selon une personne connaissant les plans de l’entreprise.

Cela représente 6,5 % des 49 100 employés de Goldman avais en octobre, ce qui est inférieur aux 8 % signalés le mois dernier comme la limite supérieure des réductions possibles.

Le chiffre final, rapporté plus tôt par Bloomberg, est le résultat de discussions internes entre les chefs d’entreprise et la direction au cours du mois dernier, a déclaré la personne, qui a refusé d’être identifiée en parlant de décisions concernant le personnel.

Le PDG de Goldman, David Solomon, a lancé la saison des licenciements à Wall Street en septembre, puis a choisi de mettre en œuvre les coupes les plus profondes de l’industrie à ce jour. Le nombre d’employés de banque a gonflé au cours des deux dernières années en réponse à un boom des transactions et de l’activité commerciale, mais les bons moments n’ont pas duré : les émissions d’introduction en bourse ont chuté de 94 % l’année dernière en raison de marchés soudainement inhospitaliers, selon Données SIFMA.

Désormais, craignant que l’économie ne ralentisse davantage cette année, Goldman réduit ses effectifs au cas où les émissions d’actions et d’obligations et les fusions ne rebondiraient pas. Solomon réduit également ses ambitions dans les services bancaires aux particuliers, ce qui entraîne une partie des licenciements.

D’autres banques d’investissement adoptent une attitude “wait and see” dans les prochaines semaines. Si les revenus sont inférieurs aux estimations en février et mars, l’industrie pourrait licencier davantage de travailleurs, a déclaré une personne familière avec les processus d’une grande entreprise de Wall Street.

La décision de Goldman fait suite à des coupes plus modestes de Morgan Stanley, Citigroup et Barclays ces derniers mois. Assailli Crédit Suisse qui est en pleine restructuration, a déclaré qu’il supprimerait 2 700 employés au cours des trois derniers mois de 2022 et vise à supprimer un total de 9 000 postes d’ici 2025.

Pendant ce temps, Goldman va toujours de l’avant avec des projets d’embauche de banquiers juniors et dans d’autres domaines selon les besoins, a déclaré la source.