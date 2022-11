Jusqu’à 25 % de réduction sur les tapis lavables en machine avec les offres Black Friday de Ruggable

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Obtenir une tache sur votre tapis coûteux est la pire chose qui puisse arriver. Nous savons tous à quel point les tapis sont chers à eux seuls, et le fait que certains doivent être nettoyés par des professionnels est une dépense supplémentaire. Ce n’est plus un problème important grâce à l’invention des tapis lavables en machine car vous pouvez désormais obtenir un tapis lavable qui est aussi beau.

Ruggable est l’un de mes détaillants préférés pour acheter des tapis lavables en machine. Dès aujourd’hui, vous pouvez et avec le coupon BF22 pendant le Ruggable Vente du vendredi noir à travers 1er décembre.

J’ai possédé l’un de ces tapis pendant une année entière et je l’ai lavé plusieurs fois, je peux donc attester de sa durabilité. Il a non seulement conservé sa forme d’origine, mais continue également d’être aussi beau que le jour où je l’ai eu.

En termes de taille, les tapis peuvent être divisés en quatre catégories : petite, grande surface, coureur et rond. Vous aurez également la possibilité d’acheter un tapis rembourré ou non rembourré. Que vous choisissiez de le faire dépend de vos propres préférences et si vous avez besoin ou non d’un rembourrage lorsque vous êtes debout. Si vous avez des difficultés à trouver la bonne taille, ayez un avant de faire des achats.

Ce 5×7 par Jonathan Adler est un vol à 209 $. Il s’agit d’un tapis léger à poils ras avec un motif à deux serpents. Si vous êtes un fan de grands félins, prenez ce Jonathan Adler ou , tous deux à 20 % de réduction. D’autres options incluent ceci pour 307 $ ou pour 232 $.

Si vous souhaitez obtenir un beau tapis à prix réduit, rendez-vous sur lors de sa vente Black Friday.