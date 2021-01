Des membres de la Garde nationale marchent devant le Capitole américain le 14 janvier 2021 à Washington, DC. Il peut y avoir jusqu’à 25000 au total le jour de l’inauguration du président élu Joe Biden. | Matt McClain / Le Washington Post via Getty Images

C’est peut-être le bon montant pour protéger le Capitole américain le jour de l’inauguration. Ou trop peu. Ou trop.

Le Pentagone a autorisé jusqu’à 25000 membres de la Garde nationale à aider à sécuriser Washington, DC, pour le jour de l’inauguration du président élu Joe Biden. Cela s’ajoute aux milliers de services secrets américains, de police du Capitole et de police de DC qui seront en force pour l’événement.

C’est une présence de sécurité massive. À titre de comparaison, cela représente environ la moitié du nombre total de soldats américains actuellement stationnés au Japon. La «vague» de troupes américaines supplémentaires en Afghanistan par le président Barack Obama à la fin de 2009 se composait de 30 000 soldats.

Et jusqu’à présent, personne – des services secrets américains au FBI en passant par la Garde nationale elle-même – n’a fourni une raison claire pour laquelle une force aussi énorme est nécessaire pour sécuriser la capitale du pays.

Lors d’une conférence de presse vendredi, Matt Miller, agent en charge du bureau extérieur des services secrets à Washington, a dit aux journalistes, «Nous ne pouvons pas permettre une récurrence» du genre de violence observé lors de l’insurrection du Capitole américain la semaine dernière.

Pourtant, personne à qui j’ai parlé vendredi n’a expliqué pourquoi 25 000 soldats de la Garde nationale étaient nécessaires pour empêcher une telle répétition.

La garde nationale m’a envoyé aux services secrets. La porte-parole des services secrets, Justine Whelan, a déclaré que la force ne commentait pas les «moyens et méthodes». Quand j’ai continué à vouloir connaître la menace, pas les moyens ou les méthodes, elle a dit: «Je considère la manière dont les décisions opérationnelles sont considérées et prises, en consultation avec nos partenaires, comme une méthode.»

Le FBI m’a dirigé vers les commentaires faits par le directeur du FBI Christopher Wray lors d’un briefing avec le vice-président Mike Pence jeudi, dans lequel Wray a déclaré: «Nous assistons à une quantité considérable de discussions en ligne préoccupantes – c’est la meilleure façon que je décrirais – à propos de plusieurs événements entourant l’inauguration. »

Le bureau du maire de Washington, Muriel Bowser, et le service de police de la ville n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Cependant, le maire a déclaré vendredi, lors de la même conférence de presse où Miller a pris la parole: «De toute évidence, nous sommes dans des eaux inexplorées.»

À l’heure actuelle, environ 7000 membres de la Garde nationale entourent le Capitole derrière une vaste clôture non modulable aux côtés des forces de l’ordre fédérales comme les services secrets – qui sont en charge de la sécurité le jour de l’inauguration – et des forces locales comme la police de Washington.

Ensemble, ils ont mis en place un large périmètre autour du Capitole et du National Mall, ce qui rend presque impossible pour tout véhicule ou personne non autorisé de pénétrer à l’intérieur des pâtés de maisons du bâtiment principal.

Je le sais parce que j’ai parcouru l’intégralité du périmètre deux fois cette semaine. Je peux dire en toute sécurité que ce qui est déjà en place est une véritable forteresse, et il est difficile d’imaginer que quiconque réussisse à vaincre les gardes armés comme la foule amie de Trump l’a fait le 6 janvier.

Même ainsi, les fonctionnaires fédéraux semblent s’inquiéter de la violence potentielle alors que Biden prête serment. Sa répétition d’inauguration, initialement prévue pour dimanche, a été reportée pour des raisons de sécurité. Le National Mall est fermé jusqu’au 21 janvier.

Une solide présence de sécurité autour du Capitole est certainement justifiée étant donné les menaces potentielles que nous connaissons déjà. Le plan pourrait être de garantir une sécurité plus qu’assez autour de l’inauguration pour éliminer rapidement toute menace potentielle. Cela pourrait également être une mesure de dissuasion: une force suffisamment importante pourrait dissuader quiconque ayant des desseins violents de tenter une attaque.

Le problème est que le public ne connaît tout simplement pas le plan réel ou la véritable ampleur de la menace. Avoir 25 000 membres de la Garde nationale en place – ajoutés à toutes les clôtures et à l’application de la loi locale et fédérale – pourrait être le bon montant. Ou pas assez, ce qui serait inquiétant. Ou trop, ce qui serait une incapacité à évaluer correctement la situation et une nuisance majeure pour les résidents de DC.

Les seules personnes qui me donneraient quelque chose ressemblant à une évaluation étaient trois membres de la Garde nationale de New York qui protégeaient le Capitole vendredi, qui m’ont parlé sous couvert d’anonymat pour parler librement et éviter les représailles. Ils ont dit que, pour le moment, ils ne pensaient pas que plus de membres de la Garde nationale soient nécessaires pour protéger le Capitole.

Davantage pourrait également exacerber un autre problème: la pandémie de Covid-19. Les membres de la Garde nationale de New York ont ​​déclaré qu’ils ne se faisaient pas tester avant de prendre leur service et passeraient deux semaines de quarantaine lorsqu’ils rentreraient chez eux. Il est donc possible qu’une présence militaire plus importante augmente le risque d’infection dans les rangs.

Rien de tout cela ne veut dire que toutes ces agences essaient de garder jalousement les informations. Ils peuvent simplement vouloir garder les détails qui pourraient être utiles aux émeutiers armés hors du domaine public ou ne faire dérailler aucune de leurs stratégies de collecte de renseignements.

Pourtant, ce serait bien d’avoir une compréhension claire de la raison pour laquelle 25 000 membres de la Garde nationale doivent être déployés dans la capitale nationale pour garantir le transfert du pouvoir.