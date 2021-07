Jusqu’à 20 personnes portées disparues après de puissants glissements de terrain qui ont traversé des maisons en raison de fortes pluies au Japon (VIDEO)

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre une puissante inondation balayant plusieurs maisons sur un terrain vallonné. On voit un camion de pompiers s’éloigner de l’inondation, tandis qu’un pompier court pour sa vie.

Les médias japonais ont cité des responsables régionaux disant qu’une vingtaine de personnes sont portées disparues. Les responsables ont demandé l’aide des Forces japonaises d’autodéfense.

Selon les médias, 14 résidents ont été évacués de la zone et abrités dans un bâtiment du musée.

熱 海市 伊豆 山 の 土石流 pic.twitter.com/TXo5OrkiFm — (@hanketsuouji) 3 juillet 2021

Le journal Nikkan Sports a rapporté que des pluies torrentielles ont provoqué des inondations dues à la crue des rivières ailleurs au Japon. Une famille a été secourue à Numazu, Shizuoka, après qu’un glissement de terrain a emporté leur maison. Dans la préfecture de Kanagawa, un conducteur a été secouru après que sa voiture ait été prise dans une inondation.

Une alerte de plus haut niveau a été déclarée à Atami pour plus de 35 600 personnes dans près de 21 000 foyers. Des ordres d’évacuation ont été émis pour les résidents des préfectures de Shizuoka et d’Aichi, ainsi que des zones entourant Tokyo.

