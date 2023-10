Jusqu’à 20 000 enfants déplacés chaque jour à cause des tempêtes, des inondations et des incendies de forêt, selon l’UNICEF | Nouvelles du monde

Les tempêtes, les inondations et les incendies de forêt ont entraîné le déplacement de plus de 43 millions d’enfants entre 2016 et 2021, a indiqué l’UNICEF.

L’agence des Nations Unies a également averti que 100 millions d’enfants supplémentaires pourraient être déplacés à cause des conditions météorologiques extrêmes au cours des 30 prochaines années.

Les catastrophes liées aux conditions météorologiques, qui deviennent de plus en plus violentes et fréquentes à mesure que les gaz à effet de serre provoquent le réchauffement de l’atmosphère terrestre, ont déraciné jusqu’à 20 000 enfants par jour dans 44 pays au cours de cette période de six ans, dont 95 % à cause des inondations, selon la recherche.

L’UNICEF a déclaré avoir mesuré le nombre de déplacements d’enfants plutôt que le nombre d’enfants, car la même personne peut être déplacée plus d’une fois.

Le nombre réel était également probablement plus élevé, car de nombreux cas n’étaient pas documentés.

La Chine et les Philippines figuraient parmi les pays les plus touchés en raison d’une importante population d’enfants exposés à des conditions météorologiques extrêmes et parce que les mesures d’alerte précoce et d’évacuation se sont récemment améliorées, ce qui signifie de meilleurs rapports.

Par rapport à la taille de la population infantile, ceux des petits États insulaires comme la Dominique dans les Caraïbes et Vanuatu en Océanie ont été les plus touchés par les tempêtes, tandis que les enfants de Somalie et du Soudan du Sud en Afrique ont été les plus touchés par les inondations.

Image:

Des enfants montent sur un radeau de fortune après une inondation sur l’île de Mindanao, au sud des Philippines.





Les inondations ont représenté 40,9 millions (95 %) de déplacements d’enfants au cours de la période analysée, en partie grâce à l’efficacité des rapports et des évacuations, tandis que les sécheresses ont provoqué 1,3 million de déplacements internes et les incendies de forêt en ont déclenché 810 000, dont plus d’un tiers rien qu’en 2020.

Le Canada, Israël et les États-Unis ont enregistré le plus grand nombre de déplacements dus aux incendies de forêt, tandis que la Somalie a enregistré le plus de déplacements dus à la sécheresse.

La directrice générale de l’UNICEF, Catherine Russell, a déclaré : « C’est terrifiant pour tout enfant lorsqu’un violent incendie de forêt, une tempête ou une inondation déferle sur sa communauté.

« Pour ceux qui sont contraints de fuir, la peur et l’impact peuvent être particulièrement dévastateurs, avec l’inquiétude de savoir s’ils rentreront chez eux, reprendront l’école ou seront forcés de déménager à nouveau. »

Dans un rapport intitulé Children Displaced In A Changing Climate, l’UNICEF a déclaré que la décision de déménager peut être abrupte, face à un danger immédiat, ou être le résultat d’une évacuation au cours de laquelle des vies sont sauvées mais au prix d’affronter d’autres dangers.

Image:

Des enfants jouent lors d’une évacuation de fortune après des crues soudaines à Quezon City aux Philippines





De nombreux enfants menacés de déplacement climatique se trouvaient dans des pays déjà aux prises avec des conflits et la pauvreté et les autorités locales étaient souvent incapables d’offrir suffisamment de ressources pour les soutenir.

En utilisant un modèle de risque développé par le Centre de surveillance des déplacements internes, l’UNICEF a déclaré que les inondations des rivières pourraient déplacer 96 millions d’enfants au cours des 30 prochaines années.

Sur la base d’autres données climatiques, ils ont indiqué que les cyclones et les ondes de tempête pourraient déplacer respectivement 10,3 millions et 7,2 millions d’enfants au cours de la même période, même si le nombre réel serait probablement beaucoup plus élevé dans la mesure où le changement climatique entraînerait plus fréquemment des conditions météorologiques extrêmes.

« Déménager leur a peut-être sauvé la vie, mais c’est aussi très perturbateur. À mesure que les impacts du changement climatique s’intensifient, les mouvements motivés par le climat augmenteront également », a déclaré Mme Russell.

Image:

Enfants déplacés à Dollow, Somalie





Katherine Nightingale, directrice mondiale des affaires internationales de WaterAid, a déclaré : « Nous disposons des outils et des connaissances nécessaires pour répondre à ce défi croissant pour les enfants, mais nous agissons beaucoup trop lentement.

« Nous devons redoubler d’efforts pour préparer les communautés, protéger les enfants menacés de déplacement et soutenir ceux déjà déracinés.

« La crise climatique est une crise de l’eau, avec 90 % de toutes les catastrophes naturelles liées à l’eau et même si nous en ressentons tous les effets, ce sont les plus vulnérables du monde qui souffrent le plus.

« Des défenses contre les inondations à la résistance à la sécheresse, les solutions existent. Mais des investissements supplémentaires sont nécessaires de toute urgence pour développer des systèmes d’eau, d’assainissement et d’hygiène robustes et fiables qui servent de bouée de sauvetage aux communautés qui doivent se défendre quotidiennement contre l’incertitude climatique. »