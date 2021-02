Plus de 100 personnes ont été portées disparues après la rupture d’un glacier qui a provoqué une inondation qui a endommagé une centrale électrique dans le nord de l’Inde. L’armée a été déployée pour rechercher des survivants.

Entre 100 et 150 personnes seraient mortes, a déclaré le secrétaire en chef de l’État du nord de l’Uttarakhand, OM Prakash, à l’agence de presse ANI. Les médias indiens ont cité des responsables qui ont déclaré que des centaines d’autres pourraient être bloqués.

Un glacier s’est rompu dans le district de Chamoli, provoquant une inondation massive dans la rivière Dhauliganga et endommageant une centrale électrique voisine. Trois corps ont été retrouvés jusqu’à présent, ont rapporté les médias, citant la police des frontières. Les sauveteurs ont également réussi à sauver 16 personnes piégées dans un tunnel.

#REGARDER | Une inondation massive à Dhauliganga vue près du village de Reni, où une masse d’eau a inondé et détruit de nombreuses maisons au bord de la rivière en raison d’une explosion de nuages ​​ou d’une rupture de réservoir. On craint des pertes. Des centaines de membres du personnel de l’ITBP se sont précipités pour le sauvetage: ITBP pic.twitter.com/c4vcoZztx1 – ANI (@ANI) 7 février 2021

Selon les rapports, il pourrait y avoir plus de victimes. L’agence de presse PTI a cité un responsable de l’intervention en cas de catastrophe qui a déclaré que plus de 150 travailleurs des centrales électriques n’avaient pas été recensés. Les autorités craignent également pour la sécurité des travailleurs des projets routiers et ferroviaires de la région, selon les médias.

#REGARDER | Le niveau de l’eau dans la rivière Dhauliganga augmente soudainement à la suite d’une avalanche près d’un projet électrique au village de Raini dans la région de Tapovan du district de Chamoli. #Uttarakhand pic.twitter.com/syiokujhns – ANI (@ANI) 7 février 2021

Les personnes vivant le long des berges ont reçu l’ordre d’évacuer. Des équipes de première intervention ainsi que l’armée et la police des frontières ont été déployées pour rechercher des survivants. Des hélicoptères de l’armée sont utilisés dans l’opération de sauvetage.

Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré qu’il surveillait la situation. «L’Inde est aux côtés de l’Uttarakhand et la nation prie pour la sécurité de tous là-bas» il tweeté.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!