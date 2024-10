Jusqu’à 100 000 personnes dans l’ouest de la Caroline du Nord n’ont pas d’eau courante après Helene

Plus de la moitié des personnes desservies par le Département des ressources en eau d’Asheville n’avaient toujours pas accès à l’eau au 13 octobre, plus de deux semaines après des inondations dévastatrices dans la région.

Le nombre de personnes privées d’eau dans l’empreinte du service des eaux de la ville est d’environ 90 000 à 100 000, a déclaré le porte-parole Clay Chandler lors d’une conférence de presse du comté de Buncombe dimanche. Le système d’eau fait vivre environ 160 000 personnesy compris les clients des comtés d’Asheville et de Buncombe et Henderson.

Une carte des zones de service des usines de traitement des eaux de la ville d’Asheville situées dans et autour des limites de la ville.

Les responsables ont déclaré qu’ils ne prévoyaient pas que l’eau revienne entièrement aux clients avant au moins des semaines.

Près de 80 % des clients reçoivent de l’eau du réservoir North Fork, qui a été fortement affecté par les sédiments provenant des fortes précipitations apportées par la tempête tropicale Helene. Le service des eaux a commencé à traiter directement le réservoir pour clarifier les eaux troubles.

De plus, les conduites de l’installation de traitement de l’eau de North Fork – la principale usine du système – ont été complètement détruites. Hélène a également brisé les conduites d’eau de secours enfouies à 25 pieds sous terre.

Lorsqu’on lui a demandé quel était le plus grand défi auquel les autorités ont été confrontées pour ramener l’eau aux clients, Chandler a répondu : « essentiellement tout ».

Un camion d’eau potable se trouve le long de Patton Avenue mardi après-midi au centre-ville d’Asheville.

Michael Regan, administrateur de l’EPA des États-Unis, et le gouverneur Roy Cooper visité le réservoir le 10 octobrele même jour, les équipes du service des eaux ont connecté une conduite de dérivation de 36 pouces endommagée par les tempêtes. Samedi, les responsables du comté de Buncombe ont annoncé que l’eau circulait dans la canalisation et atteignait certains clients de Swannanoa, bien que l’eau soit fortement chlorée et contienne des sédiments.

Que faire avant le retour du service d’eau

Les responsables d’Asheville ont fourni des instructions sur ce que les résidents doivent faire avant le retour du service d’eau :

Éteignez le disjoncteur du chauffe-eau.

Coupez l’eau du chauffe-eau.

Coupez l’eau chaude des éviers.

Dévissez les aérateurs de robinet.

Éteignez la machine à glaçons de votre réfrigérateur.

L’avis d’ébullition de l’eau reste en vigueur pour la région d’Asheville

Alors que l’eau atteint désormais certains clients qui dépendent du réservoir de North Fork, la ville a rappelé vendredi aux clients que l’eau du robinet n’est pas potable et qu’ils doivent la faire bouillir pendant au moins une minute avant de la consommer. Un avis d’ébullition de l’eau pour l’eau de North Fork signifie qu’il y a des contaminants confirmés dans l’eau.

L’eau est sans danger pour le nettoyage, comme la lessive, la douche (ne la mettez pas dans la bouche), la vaisselle et la chasse d’eau des toilettes.

Les clients qui reçoivent de l’eau de l’usine de traitement de Mills River sont soumis à un avis d’ébullition de l’eau. Bien qu’il n’y ait aucun contaminant confirmé, les responsables ont déclaré qu’il y avait des raisons de croire qu’ils existaient. Que ce soit sous un avis ou un avis d’ébullition de l’eau, le geste est le même : faire bouillir vigoureusement l’eau pendant au moins une minute avant de la consommer.

Cet article a été initialement publié sur Asheville Citizen Times : Jusqu’à 100 000 personnes n’ont pas d’eau courante dans la région d’Asheville après Hélène