Certaines parties de l’est de l’Angleterre pourraient voir jusqu’à 10 cm de neige samedi alors que les prévisionnistes ont mis en garde contre un potentiel de « perturbation importante ».

Le Met Office a émis un avertissement météorologique orange pour la neige dans l’Est de l’Angleterre, qui est en place à partir de 5 heures du matin, tandis que de grandes parties du Royaume-Uni, notamment l’Écosse, le nord de l’Angleterre, les East Midlands et le sud-est, sont couvertes par des avertissements jaunes.

Les températures pendant la nuit de vendredi devraient descendre jusqu’à -6 ° C dans le Yorkshire et -3 ° C dans l’East Anglia, mais resteront autour de zéro pendant la journée dans les zones où la neige s’est déposée, a déclaré le Met Office.

Des endroits comme Newcastle et Norwich devraient chuter à -1 ° C pendant la nuit, avec des plaques de brouillard à certains endroits.

Le météorologue du Met Office, Luke Miall, a déclaré que des plaques de neige pourraient même atteindre certaines parties du Grand Londres.

« L’est de l’Angleterre est la région où nous pouvons constater le plus grand impact des chutes de neige », a-t-il déclaré.

«En termes de quantité de neige, nous allons probablement voir dans la région de un à trois centimètres assez largement dans cette zone, mais potentiellement jusqu’à cinq à 10 centimètres à certains endroits.

« C’est une quantité de neige assez décente et suffisante pour causer des perturbations assez importantes. »