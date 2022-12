Jusqu’à 1 Canadien sur 10 ne produit pas ses déclarations de revenus – et Ottawa leur doit de l’argent

Les Canadiens qui ne produisent pas leur déclaration de revenus sont parfois choqués d’apprendre combien d’argent le gouvernement fédéral leur doit pour des années de prestations manquées, déclare le chef d’un organisme à but non lucratif qui travaille à renforcer la littératie financière des personnes à faible revenu. les personnes à revenu.

La PDG de Prosper Canada, Elizabeth Mulholland, affirme que son organisation collabore avec d’autres partenaires communautaires pour offrir des services financiers et des programmes d’alphabétisation, y compris des programmes de déclaration de revenus qui aident les Canadiens qui, autrement, ne produiraient pas leurs déclarations.

Elle a dit que certaines personnes qui recherchent de tels services constatent qu’elles doivent jusqu’à des dizaines de milliers de dollars en prestations qu’elles n’ont pas perçues.

Ce nouvel argent peut ouvrir la porte à une conversation sur l’argent et la planification financière, a déclaré Mulholland, rappelant qu’une famille a pu verser un acompte sur un condominium après avoir reçu l’argent qui lui était dû.

“Souvent, la première question est: ‘Eh bien, qu’est-ce que je vais faire de tout cet argent?”‘, a-t-elle déclaré.

L’ARC chargée d’offrir de nouvelles prestations

Le gouvernement fédéral compte de plus en plus sur l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour offrir des prestations fondées sur le revenu aux particuliers, notamment le récent complément à l’Allocation canadienne pour le logement et le doublement temporaire du crédit d’impôt pour la TPS.

Cependant, certains Canadiens vulnérables manquent des paiements parce qu’ils ne produisent pas leurs déclarations.

François Boileau, l’ombudsman des contribuables canadiens, a soulevé cette question dans son dernier rapport annuel, publié cette semaine. Lors d’une conférence de presse mardi, Boileau a déclaré qu’il prévoyait de fournir à l’ARC des recommandations sur la façon de résoudre le problème.

“Nous essayons toujours de comprendre pleinement le problème et de proposer des solutions concrètes, c’est pourquoi il n’y a pas de recommandations cette année. Mais vous pariez qu’il y en aura à un autre moment”, a-t-il déclaré.

Jennifer Robson, professeure agrégée de gestion politique à l’Université Carleton à Ottawa, s’est penchée sur le problème des non-déclarants dans le système fiscal et ses implications sur le versement des prestations en fonction du revenu.

Jennifer Robson est professeure agrégée de gestion politique à l’Université Carleton à Ottawa. (Université Carleton, Ottawa)

Dans un article publié en 2020, Robson et le co-auteur Saul Schwartz, professeur à l’École de politique publique de Carleton, ont constaté qu’environ 10 à 12 % des Canadiens ne produisent pas leur déclaration de revenus.

Au total, les chercheurs ont estimé que les avantages perdus pour les non-déclarants en âge de travailler étaient d’environ 1,7 milliard de dollars en 2015.

Pourquoi les gens ne font-ils pas leur déclaration de revenus ? C’est un peu un mystère académique, a déclaré Robson.

“Nous n’avons pas encore une bonne compréhension complète des raisons pour lesquelles les gens ne produisent pas de déclaration”, a-t-elle déclaré. “Pourquoi les gens ne déposeraient-ils pas de déclaration si cela signifie qu’ils laissent de l’argent sur la table?”

Selon son article, les non-déclarants sont plus susceptibles d’être des hommes, jeunes et célibataires. Et même s’il y avait des non-déclarants dans tous les groupes de revenu, ils étaient surtout concentrés dans les tranches de revenu inférieures.

“C’est un vrai problème en termes de personnes qui manquent certaines de ces prestations en espèces”, a déclaré Robson.

Cela a également des implications pour l’intégrité des programmes, a-t-elle déclaré, étant donné que de nombreux programmes utilisent les déclarations de revenus pour vérifier l’éligibilité.

Elizabeth Mulholland, PDG de Prosper Canada, dit qu’il y a toute une série de raisons pour lesquelles de nombreux Canadiens ayant droit à de l’argent ne produisent pas leurs déclarations de revenus, notamment des barrières linguistiques, des problèmes cognitifs et même un manque de sensibilisation. (Prospérité Canada)

De nombreuses raisons pour lesquelles

Sur la base de son expérience de travail avec des personnes à faible revenu qui n’ont pas produit leur déclaration de revenus, Mulholland de Prosper Canada a déclaré qu’il y avait toute une série de raisons à cela, notamment des barrières linguistiques, des problèmes cognitifs et même un manque de sensibilisation.

En 2015, la lettre de mandat du nouveau premier ministre Justin Trudeau au ministre du Revenu national demandait à l’ARC de tendre la main de manière proactive aux Canadiens qui ont droit à des avantages fiscaux, mais qui n’en reçoivent pas.

Il a également déclaré que l’agence du revenu devrait offrir de faire le travail pour remplir les déclarations de revenus de certains Canadiens, en particulier ceux à faible revenu.

Un porte-parole de l’ARC a déclaré dans un courriel que chaque année, l’agence aide plus de 600 000 personnes à revenu modeste à produire leur déclaration de revenus en soutenant les cliniques d’impôt gratuites. L’agence travaille également avec Statistique Canada pour mieux comprendre l’utilisation des prestations.

Robson a déclaré qu’il n’y avait pas de “solution miracle” pour résoudre le problème des non-déclarants, mais un point de départ serait que l’ARC pré-remplisse les déclarations de revenus des Canadiens dont les informations se trouvent déjà auprès de l’agence.

“Pensez, par exemple, aux personnes qui reçoivent de l’aide sociale. Cela fait beaucoup de personnes. L’ARC sait quel était leur revenu”, a-t-elle déclaré.

Mulholland a déclaré qu’elle aimerait voir plus de coordination entre les ministères et organismes fédéraux et provinciaux, ainsi que les groupes communautaires, pour atteindre les Canadiens qui pourraient manquer des avantages parce qu’ils ne produisent pas leurs déclarations de revenus.

“Tant que l’argent vient à manquer à Ottawa, nous échouons, et cet échec a des conséquences très dures pour les personnes à faible revenu qui sont les bénéficiaires prévus de cet argent”, a-t-elle déclaré.