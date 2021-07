Jusqu’à 1 500 entreprises pourraient être touchées par une cyberattaque menée par un groupe russe.

Des pirates informatiques ont compromis Kaseya, un fabricant de logiciels basé à Miami qui fournit des services technologiques à des dizaines de milliers d’organisations à travers le monde. Un grand nombre de ses clients sont des fournisseurs de services gérés, qui à leur tour fournissent une sécurité et un support technique à d’autres entreprises et atteignent collectivement des millions d’entreprises.

Entre 800 et 1 500 entreprises dans le monde ont été compromises ou affectées par une cyberattaque vendredi qui, selon les experts en sécurité, pourrait être la plus grande attaque de l’histoire utilisant un ransomware, dans laquelle les pirates informatiques arrêtent les systèmes jusqu’à ce qu’une rançon soit payée.

Mme Psaki a déclaré que les responsables américains de la sécurité nationale avaient été en contact avec des responsables du gouvernement russe au sujet de l’attaque. Lorsque le président Biden a rencontré le président russe Vladimir Poutine à Genève le mois dernier, il a demandé à la Russie de freiner les attaques de ransomware, qui sont devenues de plus en plus courantes ces derniers mois. Le FBI a déclaré que REvil était derrière le piratage du plus grand transformateur de viande au monde, JBS, en mai.

« Si le gouvernement russe ne peut pas ou ne veut pas prendre de mesures contre les acteurs criminels résidant en Russie, nous prendrons des mesures, ou nous nous réserverons le droit de prendre des mesures, par nous-mêmes », a déclaré Mme Psaki.

La cyberattaque de Kaseya a eu des effets en cascade dans le monde entier, touchant des entreprises dans plus d’une douzaine de pays, dont les États-Unis, l’Allemagne, l’Australie et le Brésil. En Suède, l’épicerie Coop a été contrainte de fermer plus de 800 magasins samedi, et chaque site a dû être visité pour résoudre les problèmes causés par le piratage. Un chemin de fer suédois et une chaîne de pharmacies ont également été touchés, ont déclaré des chercheurs en sécurité.