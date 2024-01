Jus de fruit associé à la prise de poids chez les enfants et les adultes, selon une étude

Boire un verre ou plus de jus de fruits 100 % chaque jour est associé à une prise de poids chez les enfants et les adultes, selon une nouvelle analyse de 42 études précédentes.

La recherche, publiée mardi dans JAMA Pédiatrieont trouvé une association positive entre la consommation de jus de fruits à 100 % et IMC — un calcul qui prend en compte le poids et la taille — chez les enfants. Elle a également révélé une association entre la consommation quotidienne de jus de fruits purs à 100 % et la prise de poids chez les adultes.

Les jus de fruits 100 % étaient définis comme des jus de fruits sans sucre ajouté.

Les augmentations étaient faibles – chez les enfants, par exemple, chaque portion supplémentaire par jour était associée à un IMC supérieur de 0,03 – mais elles variaient en fonction de l’âge, les augmentations de l’IMC apparaissant plus importantes chez les enfants plus jeunes.

“Nos analyses suggèrent que les enfants plus jeunes,” ceux de moins de 11 ans, “ont montré un gain d’IMC plus important pour chaque portion supplémentaire de 8 onces par jour de jus de fruit à 100 % que les enfants plus âgés”, note l’étude.

Cela signifie-t-il que vous devriez éviter complètement les jus ? Pas nécessairement, mais l’étude suggère d’être plus attentif à la quantité que vous consommez.

“Nos résultats soutiennent les directives de santé publique visant à limiter la consommation de jus de fruits purs à 100 % afin de prévenir le surpoids et l’obésité”, écrivent les auteurs.

Cela soulève également la question : si les fruits sont bons pour la santé et recommandé Dans le cadre d’une alimentation saine, pourquoi les jus de fruits 100 % peuvent-ils entraîner une prise de poids ? Les auteurs évoquent les « calories liquides » comme facteur possible.

“Un mécanisme potentiel reliant les jus de fruits à 100 % à la prise de poids est la consommation de calories liquides, qui entraîne une prise de poids plus importante que l’ingestion de calories solides”, notent-ils.

Le jus contient « peu ou pas de fibres par rapport au fruit entier, ce qui entraîne une faible satiété », ajoutent-ils, ce qui signifie que le jus ne vous rassasiera pas autant que de manger le fruit lui-même.

Les auteurs notent également que leurs résultats sont conformes aux directives de l’American Academy of Pediatrics selon lesquelles les enfants de moins de 6 ans devraient consommer « moins d’un verre de jus de fruit par jour », un verre typique étant une portion de 8 onces.

Le PAA et le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes conseillez également aux enfants de moins d’un an d’éviter complètement les jus.

Les directives de l’AAP pour les autres âges sont les suivantes :

Enfants de 1 à 3 ans : limitez le jus à 4 onces par jour. Enfants de 4 à 6 ans : limitez à 6 onces par jour. Enfants de 7 à 18 ans : limitez à 8 onces par jour.

Si vous voulez profiter de cette saveur fruitée avec moins caloriesle CDC recommande d’ajouter un peu de jus pur à 100 % à de l’eau plate ou gazeuse pour une « boisson rafraîchissante et faible en calories ».

